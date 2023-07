Tiago Nunes destacó tres cualidades inherentes e imprescindibles del futbolista peruano

Tiago Nunes: "El jugador peruano tiene buen pie, buena técnica, buena calidad" | Movistar Deportes

Tiago Nunes decidió aceptar el reto de ser el nuevo técnico de Sporting Cristal en pleno proceso de cambios radicales, se habían ido jugadores importantes como Horacio Calcaterra, Omar Merlo, entre otros. Tuvo que iniciar su gestión con un equipo que tenía más jóvenes que futbolistas de experiencia, llegó con la misión de conseguir los objetivos y títulos que habían sido esquivos en los últimos años, y poco a poco lo está logrando. El entrenador brasileño debe ser una de las mejores cosas que le pasó al club ‘celeste’, pues supo incorporar su estilo de juego con la identidad de los ‘cerveceros’, y ahora le permite estar en los play off de la Copa Sudamericana 2023 y ser uno de los candidatos de llevarse el campeonato nacional.

Su calidad como DT no solo se refleja en La Florida, también en la Liga 1. El trabajo de Nunes es reconocido por todos, sin importar camisetas, y su experiencia es importante en el fútbol peruano. Los pocos meses que tiene en el país le permitió analizar si el futbolista peruano tiene o no potencial. El estratega tiene muy buen concepto, y espera que vaya mejorando con el pasar del tiempo.

“Históricamente el jugador peruano tiene buen pie, buena técnica, buena calidad; y eso ahora tengo certeza. Tiene algo para mí que es fundamental en el fútbol, y lo aprendí con mi papá cuando era niño, el primer fundamento que se aprende es controlar el balón, y el jugador peruano controla bien el balón. A partir de ahí, hay otras cosas como a tomar decisiones, que hace con el balón, controlar bien el balón es algo natural para el jugador peruano. Me parece que la parte técnica que es lo más difícil de tener, se tiene. Hay factores externos que hace que esa parte competitiva no se desarrolle en el tiempo que se desea. Estamos ahí, un equipo joven, muchachos con hambre, con ilusión de crecer; y me parece que las cosas están saliendo bien hasta el momento”, declaró en el programa ‘Al Ángulo’.

Tiago Nunes tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines de 2023.

La razón de su llegada a Sporting Cristal

Tiago Nunes confesó lo difícil que es mantenerse como entrenador de un equipo en una liga tan competitiva como es la brasileña. Aseguró que un técnico tiene que pasar por muchas cosas para poder agarrar el ritmo a un club de su país, y muchas veces la presión termina por jugar en contra de los estrategas y termina por definir su salida.

“Por experiencia, por convivir con otra persona. No hay uno que sale más que otro, que tiene más sabiduría, son solo experiencias distintas, diferentes. Independientemente a la competitividad que hay en Brasil, hay muchísimos problemas también allí, hay dificultades. El promedio de un técnico en Brasil es de 5 u 8 meses, la vida útil de un entrenador ahí es corta. No hay mucho tiempo para desarrollar un trabajo. No hay tiempo de conocer a los jugadores, de generar ese tipo de confianza principalmente, más importa el partido cada tres días. Consecuentemente, el jugador sabe también que el entrenador pasa a ser un producto descartable, y si las cosas no van bien, seguro llega otro rápidamente. Ese tipo de conexión es difícil porque en Brasil hay una lógica contraria”, afirmó el brasileño.

Además, el brasileño reveló cuál fue la verdadera razón por la que eligió hacerse cargo de Sporting Cristal, a quién llamó para que le dé referencias de los ‘celestes’, y lo que busca lograr en el fútbol peruano.

“Cuando me llegó la propuesta de Sporting Cristal, el primer acercamiento, lo primero que fui a ver es la vida útil del entrenador acá, después llamé Paulo Autori que es un referente para mí y me habló un poco del fútbol peruano en general. Lo primero que vine a buscar acá es la experiencia de poder convivir con otras personas, con otra cultura de fútbol. Acá tengo la oportunidad de jugar con entrenadores peruanos, argentinos, uruguayos, disfrutar de competencias internacionales con otros entrenadores de otras escuelas. Colectivamente en Brasil, son pocos los equipos que tienen una identidad clara. Yo tuve una experiencia que fue impactante en mi vida, fue trabajar en Paranaense donde me quedé por tres años, ahí tuve la oportunidad de vivir el fútbol en su máxima esencia, eso para mi es lo más importante aparte de los resultados”, finalizó.