Rodrigo González en contra del lenguaje inclusivo de Ricardo Morán: “Eso es taradez, el idioma no se destruye”

Rodrigo González en contra del lenguaje de Ricardo Morán | Willax

Ricardo Morán se presentó el sábado 1 de julio a la Marcha del Orgullo 2023 y fue uno de los personajes públicos que se animó a dar un discurso en el escenario por todo lo que viene logrando la comunidad LGBT durante estos años en los que buscan la visibilización y la igualdad de derechos.

Te puede interesar: Rodrigo González destaca a Valeria Flórez en el Miss Supranational: “No es ninguna improvisada y lo hace bien”

Es así que, ya en escena, Morán se mostró muy contento con lo logrado y mencionó que esta era la marcha que había congregado a mayor cantidad de personas en los últimos años, por lo que se sentía sumamente orgulloso. En medio de su discurso usó uno de los términos de inclusión que no fue bien recibido por Rodrigo González.

“Hoy día al desfilar todos nosotres le hemos dado esperanza a muchísimas personas como nosotros”, expresó el productor de ‘El Gran Chef Famosos’.

Ricardo Morán en la Marcha del Orgullo 2023. (Instagram)

Ricardo Morán se ha convertido en una de las figuras públicas con gran impacto en la Marcha del Orgullo. En conversación con El Popular, mencionó que esta convocatoria fue la más grande y solo genera que la comunidad se vuelva más fuerte y grande.

Te puede interesar: Rodrigo González le responde a Bárbara Torres por mencionarlo en ‘La Casa de los Famosos México’

“Creemos que es la mayor convocatoria que ha habido en la historia de la Marcha del Orgullo, el Municipio trató de impedirlo y lo único que consiguió es que volviéramos más fuertes, más grandes y más gentes”, detalló al mencionado medio.

Ante esta situación, el presentador de Willax, tuvo duras palabras y no dudó en criticar duramente la forma de cambiar el lenguaje para tratar de incluir y visibilizar a una minoría. “La inclusión y la visibilidad me encanta, pero la destrucción del lenguaje no es una forma de inclusión, eso es taradez”, comentó duramente.

Rodrigo González en contra del cambio en el lenguaje

Por ello, el conductor de ‘Amor y Fuego’ mencionó que cambiar las letras en el idioma no generará ningún tipo de inclusión o cambio en la sociedad, por lo que se muestra en contra de ‘inventar’ un lenguaje.

“Tú no vas a estar diciendo nosotres para que todos nos sintamos iguales, no. El idioma no se destruye para eso, el idioma no es necesario inventar un lenguaje, eso no puede ser bajo ningún aspecto, de ninguna manera”, agregó.

Incluso, se animó a increpar al presentador para que demuestre su educación cuidando de su lenguaje porque hacerlo de esa forma le daba vergüenza. Por ello, lo tildó de ridículo y recalcó que esa no es manera de llamar a la inclusión.

Rodrigo González critica a Ricardo Morán. (Willax)

“Tú que eres una persona preparada con una buena educación que se note porque da vergüenza que te pongas a hablar de nosotres y mi cuerpe y tanta ridiculez. Hay gente que piensa que eso es una forma de inclusión y yo pienso que la forma es visibilizar, normalizar”, comentó.

Te puede interesar: Bárbara Torres llamó “amarillistas” a Rodrigo González y Gigi Mitre en ‘La Casa de los Famosos’

Por su parte, Gigi Mitre se mostró de acuerdo con su compañero y afirmó que no era lo correcto. Comentó que al escuchar estos cambios en las palabras lo nota de una manera poco fluida por lo que no termina siendo fluida para quienes lo oyen.

“Se nota de una forma disforzada, cuando tratan de meterlo supuestamente inclusivo. Generan todo lo contrario para mí”, agregó

Rodrigo González criticó el lenguaje inclusivo de Ricardo Morán. (Instagram)

Finalmente, Rodrigo González señaló que esa forma de hablar que utilizó Ricardo Morán es inexistente y que no hace más que destruir el lenguaje que los peruanos deberíamos valorar y sobre todo respetar.

“Apoyar esta manera de hablar que no existe, que no está probada y que no pasa por ser inclusivo, pasa por la destrucción de un lenguaje que debemos valorar, atesorar y respetar”, agregó el conductor.