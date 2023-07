Nicole Akari cuestiona los looks de Janet Barboza y Ethel Pozo, conductoras de ‘América Hoy’

Nicole Akari cuestiona los looks de las conductoras de ‘América Hoy’. | Willax TV.

Nicole Akari ha ganado gran popularidad en las últimas semanas por sus ácidas opiniones sobre los looks de los artistas peruanos. Además, sus enfrentamientos públicos con Yahaira Plasencia también la han ayudado a que tenga mayor notoriedad en la televisión.

Por este motivo, el programa ‘Hablemos de Belleza’, que es emitido por Willax TV, decidió incluirla dentro de sus filas. Este espacio tiene como objetivo analizar los atuendos de los artistas peruanos, así como darles algunas recomendaciones para que puedan mejorar en ese aspecto.

Deisy Córdova, quien es conductora del programa y dueña de ‘Motivos Spa’, anunció que esta semana se tomarían un tiempo para hablar de las conductoras del programa ‘América Hoy’. Ethel Pozo, Janet Barboza y Valeria Piazza, son los rostros de este programa matutino.

La primera en ser analizada fue Janet Barboza, de quien destacaron su gran figura física. Antonio Grau, otro de los analistas de belleza, destacó la vestimenta de la popular ‘Rulitos’, indicando que ella había acertado al solo utilizar vestidos.

“Es una de las pocas conductoras de televisión que me encanta como se viste. Tiene una figura envidiable, un cuerpo bonito, sabe llevar muy bien sus vestidos, sus colores y su tonalidad. Ella tiene un cuerpo de reloj de arena, muy trabajado, realmente me gusta mucho el estilo de Janet. A ella no tendría mucho que criticarle, lo que si me hace ruido es el cabello”, comentó.

Por su parte, Nicole Akari se mostró en desacuerdo con el comentario de su compañero, pues aseguró que la conductora de televisión solo se mostraba con vestidos y no se atrevía a ponerse otros atuendos.

“Yo lo que si considero es que para la edad que tiene Janet, su cuerpo está bien trabajado, pero en realidad yo siempre veo como figura repetida sus vestidos. El mismo molde, mismo modelo, no arriesga con el vestido. En cuando accesorio, no utiliza muchos. No veo que sea una mujer que lleve look”, indicó.

Sobre Ethel Pozo, Nicole Akari dijo que la hija de Gisela Valcárcel por lo general siempre trata de ponerse atuendos que la hagan sentirse cómoda, esto sin pensar que no le quedan bien las prendas. Asimismo, le recomendó que utilice colores enteros, que es lo que sí le favorece.

“En el caso de Ethel yo veo que ella siempre tratar de estar muy cómoda, pero el tamaño de Ethel, no es que este mal, pero no le favorece cuando usa demasiados estampados, porque el estampado de por sí te va a dar demasiado volumen y extorsión. Lo que ella le convendría es usar colores sólidos, colores enteros y no cortarlos con cinturones, o zapatos de otro color”, precisó.

Finalmente, Antonio Grau señaló que Ethel Pozo intenta tener looks camaleónicos, esto sin pensar en qué es lo que realmente la favorece, incluso aseguró que la conductora de televisión no tiene un estilo propio.