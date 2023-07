Incendio en Luz del Sur: reportan corte de energía eléctrica en Miraflores, Surquillo, Surco y otros distritos

Incendio en Luz del Sur dejó sin energía eléctrica en diversos distritos|VIDEO: Ricardo Rubén Pedraglio Flórez (Facebook)

A través de las redes sociales, varios usuarios reportan que no cuentan con energía eléctrica en Miraflores, Surquillo, San Borja y Surco. Esto sería por consecuencia de un incendio que se viene suscitando en la compañía Luz del Sur. La plataforma del Cuerpo de Bomberos indicó que el hecho sucedió en la calle Intihuatana, cruce con la avenida Angamos Este.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga plantea un nuevo peaje de S/35 por túnel La Molina-Miraflores, a pesar de que en su campaña prometió eliminar cobros

De acuerdo con la información de los ciudadanos en Twitter, el hecho se habría dado cerca a las 21:00 horas. Asimismo, la emergencia ya habría sido atendida. En tanto, Alfredo Melly, el subgerente de relaciones corporativas de la compañía afirmó que se trató de una “descarga parcial en una subestación” que provocó este siniestro.

En conversación con RPP Noticias señaló que San Borja y Surco fueron los más afectados. Sin embargo, los equipos ya se encuentran trabajando para que restablecer el servicio, por lo que volverían a tener energía eléctrica en media hora aproximadamente.

Incendio en Luz del Sur: reportan corte de energía eléctrica en Miraflores, Surquillo, San Borja y Surco. Foto: Twitter

Uno de los alcaldes de estos distritos se pronunció por estos hechos. A través de su cuenta de Twitter, el burgomaestre de Santiago de Surco, Carlos Bruce, que el servicio se restablecerá dentro de las cuatro horas.

Te puede interesar: Perú emite alerta epidemiológica por alza de casos de síndrome de Guillain-Barré: qué regiones son las más afectadas

“Ha habido un incendio en las instalaciones de Luz del Sur y como consecuencia un apagón en los distritos de Miraflores, Surquillo, Surco entre otros. Luz del Sur informa que se irá restableciendo el servicio paulatinamente dentro de las próximas 4 horas”, se lee.

Incendio en Luz del Sur habría sido controlado por el Cuerpo General de Bomberos. Foto: Bomberos/Viviana Monzon

Usuarios reportaron

Mediante las plataformas digitales, los ciudadanos indicaron que no tenían energía eléctrica, pero luego lo relacionaron con el incendio. Esto fue confirmado por las autoridades.

“Señores de #LuzdelSur, cuando emiten un comunicado oficial, en Monterrico no tenemos luz. Y se reporta un incendio”, manifestó una usuaria.

“Hace 20 min, cuando el apagón en Miraflores tenía casi una hora, pedí info y ayuda a @miraflores24h, pero solo me dijeron que ya sabían que no había luz y que RECIÉN se iban a comunicar con Luz del Sur. Lamentable ineptitud. Es lo 1.º que debieron hacer. No me respondieron más”, indicó otra persona.

“Se reportó un incendio en la planta de luz del sur que está en el límite de surco con San Borja, asumo que por eso el apagón. Las sirenas son de camiones de bomberos”, mencionan.

Por otro lado, una ciudadana sostuvo que llegó hasta el lugar de los hechos, pero no hubo necesidad que los hombres de rojo ingresen, porque había sido controlado por el propio personal de la empresa.

Te puede interesar: Ministro de Justicia cuestiona al INPE por sobornos a sus agentes: “Tiene problemas complejos por todos lados”

“Sin luz en mi zona Urb. Vista Alegre en #Surco por corte de luz imprevisto de #LuzDelSur. Ya circulan imágenes de un posible incendio en la estación ubicada en la av. Intihuatana”, escribió.

Comunicado de la empresa

En este sentido, la compañía informó que corte de energía solo se reportó en Surco, Surquillo y San Borja. A través de una misiva señaló que el hecho sucedió este domingo 2 de julio a las 9:20 p.m.

“[…] debido a una descarga eléctrica en nuestra subestación de transformación Balnearios en Surquillo que produjo un amago de incendio, el mismo que ya fue controlado. No se produjeron daños personales”, escribieron.

Comunicado de la empresa tras reporte de apagón. Foto: Luz del Sur

Imágenes y videos

Durante el reporte de este incendio se compartieron fotografías y videos. En uno de los materiales audiovisuales se visualiza que los bomberos llegaron hasta los exteriores del local. Desde otro punto, se difundió imágenes tomadas desde las ventanas de las viviendas.

Sin embargo, esto también provocó que algunos vecinos llamen a emergencia para reportar a personas que se habrían quedado atrapadas en los ascensores.

“Se va la luz en Surco y [...] reportes de personas atrapadas en el ascensor”, escribió otra ciudadana.