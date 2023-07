Peruano pide exorbitante suma de dinero por botella de Inca Kola de 1989: Cifra se hizo viral en TikTok

A través de TikTok se dio a conocer este ofrecimiento y decenas de usuarios reaccionaron ante el precio.

La red de TikTok se ha convertido en una de las plataformas más usadas por los peruanos, incluso, dejando de lado a Facebook e Instagram. En esta red social muchas personas viralizan productos y al ser muy dinámica se atreven incluso a ofrecer productos emblemáticos.

Este es el caso del usuario @JoseAntonioBustamenteM, quien a través de TikTok sorprendió a muchos de sus seguidores al presentar una botella emblemática de Inca Kola, esta gaseosa muy consumida por los peruanos. Durante el clip, el joven cuenta cómo es que obtuvo la versión de esta botella de 1989 y sobre todo revela a cuánto está vendiendo esta reliquia.

José contó que durante un viaje logró comprar esta botella, hace 34 años, y que desde entonces la ha guardado como un tesoro. Incluso, reveló que siempre tuvo en mente cuidarla porque la tendría como parte de su exhibición, pues asegura que para él es una reliquia.

“Les presento a mi Inca Kola a mi botella familiar que la tengo aproximadamente 34 años en mi poder, sin haberla abierto. Incluso, se puede ver la chapa ya oxidada por el tiempo y la botella intacta. Es una botella de los años 70 que me hace recordar mi niñez, mi juventud”, expresa el dueño de esta botella de inca kola.

¿Cómo obtuvo la botella de Inca Kola de los años 70?

El usuario se atrevió a contar cómo es que logró obtener esta botella y cómo un viaje a Ayacucho lo hizo sentir “afortunado”.

“Les comento una anécdota. En el año más o menos 89 hice un viaje a Ayacucho, y en la mitad de la carretera viajando con un amigo nos dio sed y entramos a una tiendita. En esa época yo tenía 19 años y esta botella no se comercializaba en Lima. Apenas la vi me acordé de cuando mi mamá me mandaba a comprar la familiar, básicamente, los domingos, que era donde se tomaba gaseosa en esa época. Éramos seis y los seis tomábamos de una botella familiar para el almuerzo, desde época la he tenido guardada”, contó José Bustamente.

Este es el precio que pide usuario de TikTok por botella de inca kola que guarda desde 1984.

¿Cuánto es el precio que pide por la botella de Inca Kola de los años 70?

Durante los más de dos minutos del clip que José compartió en la red de TikTok, expresó que varias veces le piden que venda esa botella porque forma parte de una bonita colección. Ante esto, el joven aseguró que lo vendería hasta 5 mil dólares.

“La he tenido todos estos años, mucha gente la ve y me pregunta si la vendo y bueno, hoy les puedo decir que si alguien me da $5000 por la botella lo puedo pensar”, expresó el usuario.

Ante esto, los cibernautas no dejaron de comentar la publicación y de reaccionar por la exorbitante cifra que pide por la botella de Inca Kola.

“Evidentemente, el contenido ya no se puede beber”. “Cuando la gaseosa era un lujo”. “Lo máximo que la tengas”. “La Inca Kola más cara del mundo”. “Hace más de 40 años que no veía una botella familiar de Inca Kola, qué gran recuerdo”. “Ese es el verdadero sabor de la Inca Kola porque la de ahora es diferente”. “En más de 30 años no se ha evaporado ni un poquito”, fueron algunos de los comentarios que recibió este seguidor de TikTok.