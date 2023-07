“No me gusta que te operes mucho y seas floja”, los reproches de Antoñito a Sheyla Rojas

"No me gusta que te operes mucho", las palabras de Antoñito a su madre Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas se animó a jugar con su hijo Antoñito el conocido reto para TikTok, ‘No me gusta’. El hijo de la mediática figura ya es conocido por quejarse abiertamente de su madre. El pequeño no duda en lanzar sus bromas pesadas a sus progenitores.

Hace unas semanas, Antoñito llamó “pisado” a Antonio Pavón en el programa ‘América Hoy’, causando la risa y sorpresa de los presentes. Esta vez, le tocó a Sheyla Rojas, a quien le dijo que no le gustaba que se opere mucho.

Las quejas de Antoñito a Sheyla Rojas

La exchica reality es conocida por sus numerosas operaciones. Hace unos días, se sometió a una intervención quirúrgica en la nariz y Antoñito no dejó pasar la oportunidad para decirle que no le gustaba.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues también aseguró que era “floja” y que su actual pareja, Sir Winston, era un “pisado”.

“No me gusta que me regañes muchos, que seas muy floja, que te operen mucho, que me hables como niño chico”, estos fueron los reproches del hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas, causando la sorpresa y risa a la vez de su progenitora.

El menor también nombró al novio de la exintegrante de ‘Esto es Guerra’. Antoñito no toleró que Sheyla Rojas dijera que juega mucho. De inmediato, el niño dijo: “Sir Winston también juega, pero Sir Winston también juega”. Además, aseguró que el mexicano es un “pisado”.

Sheyla Rojas recibió quejas de su hijo en reto de TikTok. Instagram

Las reacciones de los usuarios

Las ocurrencias del pequeño y el no tener miedo a decir lo que piensa es lo que ha llamado mucho la atención de los usuarios, quienes no han dudado en celebrar cada comentario del niño en este reto.

“Antoñito y todos estamos de acuerdo en eso”, indicó una usuaria sobre las operaciones de Sheyla Rojas. “Se pasó Antonito: ‘no me gusta que te operes mucho’”, acotó otro entre risas.

“Siento que Antoñito es muy inteligente y ve a sus padres como menos inteligentes”, “Hermoso Antoñito, se le ve tan tierno e inteligente”, “Sheyla tiene un hijo muy guapo, que Dios los bendiga”, “Te deseo lo mejor Shey, ya está entrando a la adolescencia el peque”, fueron otros de los tantos comentarios de los cibernautas.

Sheyla Rojas señala que regresará a la TV cuando se case

La exchica reality aseguró que su prioridad es formar su familia, después de ello recién regresará a la pantalla chica. En una entrevista para ‘Estás en Todas’, Sheyla Rojas contó tiene planes en mente, y no son relacionados con la televisión.

“Sí, me han hecho muchas propuestas de televisión, pero por el momento tengo otros planes en mente, ‘Choca’ yo ya tengo 35 años y siempre quise formar mi familia”, dijo la influencer.

La expareja de Antonio Pavón remarcó que el salir embarazada no es impedimento para continuar con sus proyectos laborales, pero ahora quiere abocarse a su familia.

“Las mujeres podemos hacer de todo, pero imagínate si salgo embarazada, es complicado. Pero si se da la oportunidad no lo descartó. Es difícil”, dijo.