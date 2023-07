La Velada del Año 3: cronograma de combates y cómo ver en vivo el evento deportivo de Ibai Llanos

La Velada del Año 3 puede ser disfrutada a través del canal de Twitch de Ibai.

El evento más importante del mundo streaming ya comenzó. Este sábado 1 de julio, Ibai Llanos viene realizando La Velada del Año 3, que reúne a diversos streamers y youtubers de España y Latinoamérica en un ring de boxeo, ubicado el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

En total, son 6 combates los pactados: Ampeter vs Abraham Mateo; Rivers vs La Rivers; Luzu vs Fernanfloo; Mayichi vs La Elegida (a confirmar tras la cancelación de Amouranth); Shelao vs Miso; y Coscu vs Germán Garmendia.

Ganadores de La Velada del Año 3

Primer enfrentamiento: Abraham Mateo (GANADOR) vs. Ampeter

Abraham Mateo se llevó la victoria por decisión dividida.

Segundo enfrentamiento: Rivers vs. La Rivers (GANADORA)

La española La Rivers venció a la mexicana Rivers.

¿A qué hora inicia La Velada del Año 3 en Perú?

La Velada del Año 3 se llevará a cabo este sábado 1 de julio en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España. La tradicional alfombra roja, donde desfilarán todas las figuras, iniciará a las 10 a.m. (hora Perú), mientras que la jornada de combates empezará a partir de las 12 p.m. (hora Perú).

¿Dónde ver La Velada del Año 3 ONLINE GRATIS?

La Velada del Año 3 se podrá ver en directo y gratis a través del canal de Twitch de Ibai Llanos.

¿Qué artistas se presentarán en La Velada del Año 3?

Además de contar con un show de boxeo asegurado, La Velada del Año 3 también contará con diversos artistas musicales que animarán a los espectadores en el estadios y a quienes ven el evento mediante Twitch. Estos son Feid, Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa y Ozuna.

Artistas invitados que aparecerán en La Velada del Año 3. Instagram/@ibaillanos

¿A qué hora pelean Coscu y Germán Garmendia?

La pelea más esperada del evento organizado por Ibai Llanos es la de Coscu con Germán Garmendia, el cual podrá ser visto por los usuarios a partir de las 5:00 p.m. (hora Perú).

Batallas de La Velada del Año 3. Instagram/@ibaillanos

Cronograma La Velada del Año 3

120: 00 p.m. a 01:50 p.m. — Alfombra roja de La Velada del Año 3.

11:50 a.m. — Estopa

12:00 a.m. — Abraham Mateo vs. Ampeter

12:50 a.m. — María Becerra

1:00 p.m. — Rivers vs. La Rivers

1:50 p.m. — Eladio Carrión

2:00 p.m. — Luzu vs. Fernanfloo

2:50 p.m. — Cuarto show (artista a confirmar)

3:00 p.m. — Misho vs. Shelao

3:50 p.m. — Quinto show (artista a confirmar)

4:00 p.m. — La Elegida (se conocerá arriba del ring) vs. Mayichi

4:50 p.m. — Sexto show (artista a confirmar)

5:00 p.m. — Coscu vs. Germán Garmendia