Cindy Marino sorprende al defender a su novio, quien fue denunciado por agredir a sus exparejas: “Si les sucedió a ellas, qué pena”

La actriz cómica afirma estar 'bien grandecita' para saber quién es su actual pareja.

Fuertes declaraciones. La carismática actriz cómica Cindy Marino sorprendió a sus fieles seguidores al anunciar su nueva historia de amor con un empresario y la convivencia después de años de estar soltera. Así lo dejó entrever, el programa de Magaly Medina en la última edición de Magaly TV La Firme.

Sin embargo, esta felicidad de la modelo sería opacada por un nuevo destape, y es que el programa de espectáculos compartió un informe sobre el rosario de denuncias que tiene Alonso Miñán, la nueva pareja sentimental de Marino, por maltrato psicológico y violencia familiar de parte de sus últimas tres exparejas.

Una de ellas, es la señora Amelí Hidalgo, quien narró su valiente testimonio ante las cámaras de la ‘Urraca‘. La madre de familia recuerda los terribles episodios de agresión psicológica del que fue víctima por parte de Ricardo Alonso Miñan Burneo, con quien tuvo una relación desde el 2015 hasta el 2018 y producto de esa relación tienen un hijo en común.

La señora narró el tormento que vivió, no solo mientras tuvo una relación con el empresario, sino también después de ponerle fin a la relación. Según el valiente testimonio de la señora cuenta que en enero de este año, Alonso Miñan la llamó en estado de ebriedad para llenarla insultos y decirle que él es el hombre de su vida.

“A quién .... piensas que tratas de mandar a la mi**. Rctm cuida tus palabras que te las voy a hacer tragar. Así me bloquees, vete a la ... a mí no me vas a botar de la casa”, fue uno de los tormentosos mensajes de la actual pareja de Cindy.

Por otro lado, la madre de familia confiesa a Magaly TV La Firme que el empresario no estaría cumpliendo con el régimen de visitas de su hijo de seis años.

Otras denuncias

Sin embargo, esto no sería todo, pues Alonso Miñan también tiene otras dos denuncias de sus antiguos compromisos, identificadas como Isabel Cristina Hernández y Norma Yolanda Holyoak quienes acudieron a una comisaría en varias ocasiones para denunciar las explosiones de ira por parte del empresario.

Una de ellas, prefirió evitar salir en cámaras, y antes posibles represalias. Así lo dejó entrever la figura de ATV en su programa del 29 de junio.

¿Qué dijo Cindy Marino sobre las denuncias de Alonso Miñan?

Ante las denuncias de Alonso Miñan, el programa de Magaly Medina fue en búsqueda de la bailarina para conocer su parte. La modelo no dudó en respaldar a su pareja frente a las acusaciones y cuestiona testimonios de las víctimas, afirmando que su personalidad fuerte evitará situaciones similares.

“Si pasó con ellas, qué pena. Si pasa con muchas mujeres que pena por las mujeres que lo aguantas. Denunciar es gratis, cualquier va a la comisaría y pone una denuncia equis. Hasta el momento yo estoy bien, yo sí soy una mujer que tiene carácter”, manifestó la modelo por vía telefónica con el programa.

“Hasta el momento yo estoy bien. El día que suceda un levantamiento de voz, como mujer de carácter, que soy tomaré la mejor decisión. No voy a estar jamás al lado de una persona tóxica, dañina, mucho menos violenta. Eso conmigo no va a pasar. Y sobre las denuncias de las exparejas, pues si pasó con ellas, qué pena. Qué pena por aquellas mujeres que aguantan todo eso”, concluyó.