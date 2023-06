La cárcel dorada de Fujimori y los “16 millones” aportados a Fuerza Popular: revelaciones de Joaquín Ramírez en audios de la DEA

Fuente: Latina

Los plácidos y creativos días de Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo, así como el aporte de “16 millones” de dólares a Fuerza Popular en la campaña electoral de 2011, aparecen en una transcripción entregada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al Ministerio Público, que recibió el material en 2019.

Los interlocutores son Joaquín Ramírez, exlegislador y exsecretario general del partido naranja, y Jesús Vásquez, exinformante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), según un informe del dominical Sin Medias Tintas.

La información ha sido difundida once años después de un encuentro sostenido en Miami, donde el excongresista viajó para evaluar la compra de aviones y emprender la formación de una línea aérea. La Fiscalía solicitó el audio a las autoridades estadounidenses en 2018, dos años después de que Vásquez afirmara que Ramírez, actual alcalde de Cajamarca, le confesó que Keiko Fujimori entregó 15 millones de dólares para que los “lavara” en una cadena de grifos.

Aunque esa información no consta en el documento, no significa que los implicados queden exentos de la imputación fiscal. Ahora, la tesis es que el dinero ilícito que habría ingresado a la campaña provino del fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas (UAP), un caso por el que la Fiscalía ya incautó 256 propiedades a la familia Ramírez.

Para el Ministerio del Interior, se trata del segundo escándalo más grande de lavado de activos en Perú tras el caso Orellana, que implicó al empresario Rodolfo Orellana, ahora encarcelado, y desentrañó una poderosa red criminal extendida por casi todo el país, con casi 80 involucrados. La Fiscalía considera que la lideresa naranja otorgó apoyo político a una supuesta organización encabezada por Ramírez.

JOAQUIN GUTIERREZ

Parte de la transcripción de ese audio, que llegó a manos del fiscal Wilson Salazar, del Equipo Especial de Lavado de Activos, contiene lo que sigue:

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿[...] Y qué dice [Alberto] Fujimori?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Ah, estuve con él, el fin de semana

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Ah, ¿lo vas a visitar siempre?

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): No siempre. He ido después, casi medio año, creo. Ah, verdad, voy a decirle que me envíe las semillas, el nombre de las semillas, quiere que le envíe unas semillas.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Fujimori? ¿Te comunicas con él siempre?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Por acá, por el PIN

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Ah ya

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Él tiene teléfono, computadora, todo tiene ahí [...] Me quiere invitar una parrilla el domingo.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Fujimori?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Don Alberto, la vez pasada hace como dos meses que fui a verlo, comí unos tallarines, bien ah.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Él los prepara?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Él los prepara, pinta unos cuadros bien bonitos

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Ahí se entretiene?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Ah, sí, tú le llevas la imagen, si quieres, si no le dices: ‘quiero un cuadro de la sierra’. Como él se acuerda de la sierra, empieza, te lo termina.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Así? Tenía sus dotes, recién le están saliendo

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Bacán. Bien bacán pinta el tío.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Eso le está saliendo en la cárcel recién. Está brotando el arte.

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Recién se está reconciliando conmigo ya.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Así? ¿Cómo así, porque estaba peleado contigo?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Sí

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Que estaba encontrado contigo?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Sí, pues

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Por qué?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Al inicio de la campaña no le hice caso en varias cosas [...] Hoy estuve hablando con don Alberto.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Qué dice?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): [...] que si estoy acá con un material, que aunque sea que le tome foto dice.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): No te entiendo

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Que si estoy con una hembrita acá, que aunque sea le tome foto y le mande, dice.

Posteriormente, el diálogo se vuelca a Keiko Fujimori y su campaña de 2011, donde enfrentó su primera derrota en las urnas ante Pedro Pablo Kuczynski.

PPK corre de atrás, tratando de alinear detrás de su candidatura al antifujimorismo. Reuters

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Dentro del fujimorismo yo soy el único empresario. (...) Me llamaron y ya le dije no hay problema (...) porque ningún empresario quiere que salga a su nombre a flote (...) primera condición que me dan la lista de los aportantes reales con su nombre propio (...)

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Me dijeron ya (...) dieciséis palos se han llevado

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Así? Una millonada

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Y si se lo tiraron todo ah

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Dieciséis millones en la campaña?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Todito se lo tiraron.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Quién era la que más gastaba la china?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): En prensa, no la publicidad ah, entrevistas, cerraban con quinientos mil, seiscientos mil a cada uno, en toda la campaña. Aldo Mariátegui, seiscientas lucas.

Documento del Ministerio Público

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Asumare, tremendo izquierdista, ¿no?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Remató la campaña.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Seiscientos mil, carajo, con dieciséis millones de caja, ¿dólares o soles?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Dólares.

En ese momento, la conversación vuelve al preso de Barbadillo y desliza algunas coordinaciones dentro de esa cárcel construida expresamente para él en la base policial del distrito de Ate.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Todos los días se comunica contigo Fujimori?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): No

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Cuando tú lo llamas no más...

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Para coordinaciones, pero toda la semana sí. Yo tengo quince a mi cargo que no sabe ellos, obviamente, quince que los tengo que tener, yo los tengo que convencer a ellos con temas de seguridad (...) y yo le digo presi eso no se va a poder. No sé, me dijo, para hacer el esfuerzo le digo, pero también hay que ser realistas, quise trabajar en ese momento, luego el resultado cuál es (...) échate a convencerlo y esos h... tienen también sus propios intereses. Tuve que hacer una parrilla ahí en mi casa, les empecé a explicar.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Y jalarlos uno por uno, convencerlos.

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Demuéstreme usted su liderazgo, me dijo, pendejo el tío.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Jajaja, o sea tú te has convertido en un hombre de confianza para él.

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Bueno para él y para ella, para los dos, es que a partir de que ya sabes la h... cómo se maneja ya entras en confianza. Para mí que ya aprendí de donde viene, como se atribuye todo (...) ellos también tienen un operador que les metió cabeza, la elección pasada a su operador de ellos les metió cabeza.

Vásquez ha dicho a La República que esta transcripción corresponde a otro diálogo donde no se mencionan los 15 millones que presuntamente Ramírez “lavó” para financiar la campaña de Keiko en 2016.

El expiloto de aviación precisó que, en total, fueron grabadas “más de diez conversaciones” con Ramírez entre 2011 y 2015. Sin embargo, no descartó que algunos de esos registros hayan sido vendidos o destruidos.

Aseguró que el exlegislador le ofreció dinero a cambio de retractarse y que, ante su negativa, podría haber buscado a José Irizarry, conocido como el exagente más corrupto de la DEA, para eliminar el audio.

En todo caso, “se ha confirmado que fui informante de la DEA y que grabé a Joaquín Ramírez”, señaló al diario tras la difusión del informe.