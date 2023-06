Expareja de ‘Topito’ clama por ayuda para operación de emergencia al corazón de su hijo

La señora Mercedes Peña pide ayuda para operación del corazón de su hijo.

Fuertes declaraciones. En la última edición de Magaly TV La Firme se presentó mediante videollamada Mercedes Peña, la expareja de Carlos Junior mejor conocido como el cómico ‘Topito’. La señora se enlazó con el programa de la figura de ATV para hablar sobre el vínculo sentimental que hay entre Junior y la actriz Dayanita.

Como se sabe, el cómico que ha sido vinculado con la exintegrante de JB en ATV tras las imágenes en donde se ven muy enamorados. La madre de familia, ante las cámaras de Magaly, salió a confirmar el romance que ambos humoristas han negado, pero además, dio a conocer una inesperada tragedia.

La señora Mercedes, lejos de estar fastidiada por esta situación con el padre de sus hijos y el engaño que vivió estos años, se muestra muy preocupada por la salud de uno de sus menores hijos, quien necesita de emergencia una operación al corazón y de la que el cómico se ha desatendido.

La señora confiesa que su hijo necesita un cambio de la válvula del corazón. “A mi hijo lo operaron, el segundo va a cumplir 9 años, lo operaron en el año 2021, pero no quedó bien, quedó con una insuficiencia aórtica. Pero no quedó bien y probablemente le cambian la válvula. Pero tiene que estar en sus constantes controles”, sostuvo la madre de familia en el hilo telefónico.

La periodista Magaly Medina le consultó dónde es que lo pueden operar al niño. Como se sabe, Mercedes y su familia radican en Sullana, Piura, por lo cual se le complica venir a Lima por falta de recursos.

“En el hospital del niño de Breña y yo ya le vengo diciendo (Carlos Junior)que ya tengo que llevarlo al control desde el mes de febrero y este me dice que no tiene, que va a ver, que el otro mes, que por aquí y así ya ha pasado un tiempo”, agregó la expareja de ‘Topito’.

Magaly Medina hizo llamado de ayuda para operación del hijo de ‘Topito’

Ante ello, Magaly Medina le consultó a Mercedes Peña, expareja de ‘Topito‘, si ya le habían dado la cita en el hospital del niño para que se realice los chequeos el menor.

La señora confiesa que sí, que tuvo una cita en el hospital, pero tuvo que perderla por falta de medios económicos. “Lo tuve en el mes de febrero, pero no he podido ir porque no cuento con los medios y recursos económicos”, respondió la madre de familia.

“Claro, porque tendrías que quedarte en algún lado, traer a tu niño y todo eso”, sostuvo Magaly para invocar la ayuda del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. “Bueno, nosotros desde acá vamos a pedir al públicamente a la doctora Tomás que es la directora del hospital del niño ayuda”, agregó la comunicadora.