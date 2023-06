Contradicciones al interior de Perú Libre: Waldemar Cerrón a favor de conformar Mesa Directiva junto a Fuerza Popular

Waldemar Cerrón no descarta pacto con el fujimorismo para llegar a la Mesa Directiva. RPP

Sin postura definida. Aunque son varios los legisladores de Perú Libre que se mostraron en contra de postularse a la Mesa Directiva del Congreso junto a Fuerza Popular (FP), su candidato a la presidencia, Waldemar Cerrón, aseguró que no tendría ningún problema.

“No se va a poder tener una mesa más democrática que siendo de izquierda, derecha y centroizquierda. Por ejemplo, hoy día escuché al señor Edgard Reymundo (Cambio democrático) decir que centroizquierda tendrá su lista. Siempre la ha tenido y no ha llegado a ganar precisamente porque no es democrático considerar solamente un lado”, manifestó.

“No hay que crear estas discrepancias en nuestro país, más bien hay que exhortar a que se conforme una mesa más democrática. […] Si el Pleno del Congreso decide, a través de la votación, que esté Perú Libre, Fuerza Popular, Perú Democrático, Bicentenario o el Bloque (Magisterial), es una decisión del pleno”, agregó en diálogo con RPP.

Parlamentario no se mostró en contra de trabajar junto al partido de Keiko Fujimori.

Dichas declaraciones se dan luego de que el vocero de la bancada fujimorista, Hernando Guerra García, tuviera palabras de reconocimiento a favor del hermano de Vladimir Cerrón, Álex Paredes, José María Balcázar, Guillermo Bermejo y Guido Bellido.

Te puede interesar: Perú Libre busca la Mesa Directiva: “Queremos trabajar en el prestigio del Congreso”

“En las bancadas de izquierda hay gente interesante. Por ejemplo, yo respeto mucho a Waldemar Cerrón. Hemos tenido una relación cordial, es una persona educada. Siempre he valorado las intervenciones muy alturadas de Álex Paredes. El congresista José María Balcázar es un hombre de una formación política superior”, aseveró.

“También disfruto conversar con Balcázar, hablamos de filosofía política y hasta de la Escuela de Frankfurt. Guillermo Bermejo, a mi juicio, es un cuadro político interesante y también con buena formación. Bermejo y Bellido son congresistas a los que yo les tengo respeto”, añadió en conversación con Perú 21.

Fujimorista destacó algunas figuras de izquierda.

Al respecto, el portavoz de la bancada, Flavio Cruz, sostuvo que si es una decisión mayoritaria, tendrá que respetar el integrar una lista con FP. No obstante, mostró su desacuerdo y aseguró que le incomodaría.

“Como vocero tendré que respetar y, de repente, hasta cumplir el acuerdo, pero en lo personal sí me incomodaría porque somos contrarios. Acá no hay unidad de contrarios con Fuerza Popular. Recuerden que estamos en un gobierno prácticamente fujimorista, un gobierno autoritario que le ha hecho mucho daño a Puno”, indicó.

Cabe mencionar que, los guiños con la bancada naranja se dan a menos de una semana de que la parlamentaria Silvana Robles renunciara a Perú Libre debido a un presunto acercamiento con la bancada de Keiko Fujimori.

Te puede interesar: Postularán a congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre para presidente de Parlamento

“A dos años de gobierno, diferencias sustanciales de política nacional me impusieron la crucial decisión de mi renuncia irrevocable, ratificando mi compromiso y lealtad con el pueblo que al que me debo [...] No puedo aceptar la unión contra natura con el fujimorismo, responsable de la inestabilidad política en el Perú desde 2016″, se lee en las primeras líneas de su misiva.

Parlamentaria hizo pública su dimisión a través de su cuenta oficial de Twitter.

La también exministra de Cultura del gobierno de Pedro Castillo aseguró que agotó internamente todos los debates posibles, por lo que no ve “en el escenario cercano la intención de enmendar el rumbo tomado, a pesar de la urgencia de decisiones firmes y coherentes”.

¿Cuándo se elegirá a la nueva Mesa Directiva?

Como cada año, los parlamentarios a cargo de la dirección administrativa del Poder Legislativo y de los debates al interior deberán ser elegidos el 26 de julio, durante una sesión plenaria. De acuerdo al artículo 12 del Reglamento del Congreso de la República, la postulación de listas vence el día anterior a las 10 de la mañana.

Te puede interesar: Fuerza Popular deja atrás la bicameralidad: Luis Galarreta afirmó que el Congreso debe evaluar si tiene legitimidad para crear una nueva cámara

A través de un Decreto de Presidencia N.° 006-2021-2022-P/CR, firmado por la titular de la primera legislatura, María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), se estableció que esta actividad iniciará a las 10.