Papá de Bryan Reyna tiene un peligroso historial: se le encontró pasamontañas, municiones y arma de fuego.

El pasado jueves 22 de junio, el papá del futbolista Bryan Reyna fue detenido por la Policía Nacional del Perú tras haber atacado ferozmente a un vehículo que era propiedad del programa ‘Amor y Fuego’. Este hecho ocurrió en el distrito de Breña y el jugador de Alianza Lima también fue llevado a la comisaría para que brinde sus declaraciones, pues fue testigo de este hecho.

Asimismo, luego de estar varias horas en este lugar, el también jugador de la selección peruana restó importancia al acto de violencia de su progenitor y señaló que ya todo se encontraba bien, por lo que salió de la dependencia policial con total normalidad.

“No, mi papá ha tenido un problema y he venido a ver como está el tema. Justo llegaba de viaje y nada, ya está todo solucionado gracias a Dios”, expresó el futbolista para la prensa, que lo esperaba a los exteriores de la comisaría.

Bryan Reyna enfrentó a reporteros de 'Amor y Fuego' por seguirlo en una camioneta de lunas polarizadas. TikTok

Sin embargo, este hecho causó gran indignación en el programa ‘Amor y Fuego’, donde indicaron que tomarían acciones legales, pues el reportero solo estaba cumpliendo con su labor, el cual era comprobar si eran ciertos los rumores de que Bryan Reyna estaba saliendo con un personaje de la farándula peruana.

Asimismo, el reportero indicó que en ese momento no presentaron ninguna denuncia ante la comisaría debido a que el conductor llegó a un acuerdo con el papá del futbolista, quien le pagaría 1500 dólares por los daños que causó al auto.

En ese sentido, el hombre de prensa indicó que el conductor decidió llegar ese acuerdo debido a que temía que en un futuro haya algún tipo de represalias por parte del papá del jugador de Alianza Lima.

Padre del futbolista Bryan Reyna destrozó auto de programa "Amor y Fuego". (La República)

Papá de Bryan Reyna tiene historial policial

El programa ‘Amor y Fuego’ se tomó un tiempo para investigar el historial policial de Luis Roberto Reyna. Ellos señalaron que este sujeto contó con una detención anteriormente, además de haber estado en calidad de requisitoriado.

En otro momento, revelaron que en una ocasión, cuando la policía revisó su carro, le encontró un guante quirúrgico, un pasamontañas, municiones y un arma de fuego que se encontraba debajo del asiento de copiloto.

‘Amor y Fuego’ tomará acciones legales

Ivan Paredes, quien es abogado de Rodrigo González y ahora el defensor de su reportero, indicó que tomarán las acciones legales correspondientes, pese a que en su momento no se presentó ninguna denuncia. Además, sostuvo que las investigaciones de oficio deben de seguir su curso.

Bryan Reyna se retiró de la comisaría de Breña junto a su padre. Latina TV

“Ellos han firmado un documento donde dicen que no van a denunciar, pero como ellos no saben, no son abogados, ese documento no tiene valor porque en nuestro país todo delito que es de persecución pública, como estos casos de homicidio, lesiones, daños, son de oficio. De oficio se va a investigar, así ellos digan que no. No se puede desistir de ninguna denuncia, eso corre de oficio”, comentó.

De otro lado, el letrado anunció que este lunes interpondrán una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los supuestos agresores. “Se denomina de Acción Popular, cualquiera puede denunciar un delito, no tienes que estar involucrado”, sentenció.