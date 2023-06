Dina Boluarte: empresarios que aportaron a su campaña señalan que presidenta les ofreció ministerios

Dina Boluarte ya tiene cinco meses como presidenta del Perú. (Composición: Infobae)

Los empresarios Atilio Vernazza y Carlos Bustíos revelaron en Panorama que la actual presidenta Dina Boluarte les aseguró que les daría ministerios si aportaban económicamente a su campaña electoral, en las elecciones generales 2021. Ambos contaron que hubo otras personas que le dieron dinero, que en total habría sumado S/260.000.

Estos aportes no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se habrían dado en el marco de la segunda vuelta electoral, donde Pedro Castillo se disputó la presidenta con Keiko Fujimori.

El empresario Atilio Vernazza narró que sus aportes fueron destinados a la campaña electoral de Dina Boluarte, quien en ese momento postulaba a la primera vicepresidencia. Con su dinero, se pudo cubrir el hospedaje de cerca de 80 personas que llegaron desde fuera de Lima para apoyar a Perú Libre. Estos ciudadanos se habrían alojado durante 20 días en un hotel de Los Olivos.

Empresario señaló que Dina Boluarte le ofreció ministerio a cambio de que aporte a su campaña.

Vernazza aseguró que así se lo pidió Dina Boluarte y su coordinadora Cristina La Torre, a quien le reportaban los gastos que iban haciendo él y otros empresarios.

“Estamos hablando de algo de 48.000 soles porque, por cada habitación, la tarifa de un ciudadano es de 30 soles la noche y ahí hemos tenido a 80 hermanos de la provincia. Por 20 días, el monto sale S/48.000″, detalló.

El favor de cubrir estos gastos se iba a cobrar con un ministerio en el Gobierno, contó el empresario. “A mí también me ofrecieron un ministerio y apoyarme. Yo dije ya, pues, bienvenido”, agregó.

Exasistente de Dina Boluarte habla sobre los aportes de campaña. Canal N

Carlos Bustíos, otro empresario que recientemente confesó que aportó dinero a la campaña de Dina Boluarte, narró que entregó S/50.000 en efectivo a la mandataria porque le ofreció el Ministerio de Educación.

Esta oferta le hizo ilusión, ya que él administra academias y centros de estudios. A pesar de que no contaba con la experiencia suficiente, según él, Boluarte le dijo que le contrataría asesores para que pueda ocupar el cargo.

“(¿Quién le propone eso?) La señora. (¿Qué señora?) Dina Boluarte. (¿Usted qué le dice tras la promesa?) Que no estaba preparado porque no iba a saber qué hacía un ministro, pero que no me preocupe que ella me iba a poner asesores externos (¿Esa promesa se la dieron después de entregar los 50.000 soles?) Sí, y Víctor Torres me lo vuelve a recalcar”, dijo.

Víctor Torres es una persona cercana a Dina Boluarte, quien fue visto ingresando varias veces al Instituto Peruano del Deporte (IPD), incluso cuando no laboraba en esta entidad. El empresario afirmó que Torres era amigo, asesor personal y hermano de Dina Boluarte y que él manejaba las vías de comunicación de la mandataria, así como que la seguía a todos lados.

Ambas personas recalcaron que no corroboran que sus aportes fueron declarados por el partido Perú Libre a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tal como lo indica la ley.

“Si sacamos un monto real, fuimos varios amigos que de buena voluntad confiaron en mí. Hemos calculado un promedio de S/260.000 entre todo ese grupo”, precisó.