La historia de Eusebio Acasuzo, el portero de Universitario y la selección peruana que Diego Maradona jamás pudo vencer: “No me marcó ni en amistosos”

Eusebio Acasuzo enfrentó tres veces a Diego Armando Maradona, una con Universitario y dos con la selección peruana y el 'Pelusa' nunca pudo ganarle ni marcarle.

Eusebio Acasuzo fue uno de los porteros más destacados del Perú durante la década de los 80. Sin embargo, su nombre quedó marcado por los errores que tuvo ante Chile y que costaron la clasificación al Mundial México 1986. No obstante, ‘Chevo’ tiene muchas otras historias para destacar, una de ellas está relacionada a Diego Armando Maradona.

El arquero enfrentó al ‘Pelusa’ en tres ocasiones, una con Universitario y otras dos con la selección peruana. Y el astro argentino no solo no pudo marcarle, sino que su equipo nunca pudo derrotarlo. Acasuzo quedó en la mente del nacido en Fiorito, quien años después lo recordaría como el guardameta que nunca pudo vencer.

Infobae Perú pudo conversar con el exseleccionado, quien contó dicha historia y muchas otras anécdotas de su carrera como su participación en la Copa América que ganó Perú en 1975 o en el Mundial España 1982.

- ¿Cuál es su opinión sobre Pedro Gallese?

Es uno de los mejores arqueros de los últimos 20 o 30 años. Un portero con gran prestancia, que demuestra su buen trabajo en cada partido y sigue reeditando lo de los últimos años. Es un jugador muy regular.

- Opinión sobre nuevos arqueros

Renato Solís el de Cristal y Diego Romero, el de la ‘U’. Mas aún Solís que viene tapando en la Copa Libertadores, a Romero le toca reemplazar a veces a Carvallo, que es el titular y lo hace de gran manera. Ese par de chicos, en los próximos meses podrían ser convocados como tercer portero a la selección, creo que el Perú tiene buenos arqueros en el medio y la Copa América del próximo año puede ser una posibilidad para que alternen.

- ¿Qué recuerda de la Copa América 1975?

En esa Copa América fui suplente, el titular era Otorino Sartor y el segundo era ‘Caico’ Gonzáles Ganoza. Otro que participó fue ‘Papelito’ Cáceres. Nosotros tres rotábamos como suplentes, en esa épica la Copa América se jugaba de ida y vuelta, no en una sola llave, así que podíamos ser convocados a algunos partidos y a otros no. En Belo Horizonte contra Brasil no me tocó estar, pero sí en las finales contra Colombia, incluso el partido decisivo en Venezuela.

Eusebio Acasuzo durante la celebración por el título de la Copa América 1975 (Facebook: Tesoros Deportivos).

- ¿Qué recuerda de esa final contra Colombia?

Como siempre había tensión, pero teníamos un gran equipo, con muchos jugadores afuera como ‘Cachito’, Oblitas y Chumpitaz que jugaban en México o Sotil que estaba en España. Recuerdo que era una incógnita si Hugo Sotil iba a venir porque estaba en el Barcelona y en Europa se jugaban cosas importantes. Es más, nosotros tuvimos nuestro último día de entrenamiento previo a la final y Sotil recién se presentó al terminarlo. Eso causó un regocijo entre nosotros y al final tuvimos razón, porque fue el que marcó el gol de la victoria.

- También jugó las Copas América del 79 y 83, en las que Perú quedó tercero y usted fue titular

Luego del Mundial Argentina 1978, al que no pude ir por una lesión en la mano izquierda, la Federación apostó por el técnico José Chiarella para dirigir a la selección. Él quería gente joven para el Mundial España 1982 y yo fui nombrado como arquero titular para la Copa América 1979, en la que, por ser campeón, definíamos desde semifinales y debuté contra Chile, donde tuve una actuación destacada. Después para la Copa América 1983, ya comenzamos desde el inicio y jugué contra Bolivia y Colombia en primera fase y contra Uruguay en semifinales. Fue una de mis mejores épocas.

Eusebio Acasuzo fue uno de los principales porteros de la selección peruana en la década de los 80.

- ¿Qué recuerdos del Mundial España 1982?

Dino Zoff ya tenía más de 40 años y era uno de los mejores arqueros de la historia, que jugaba su último mundial. Italia jugó contra nosotros, empatamos 1-1 y los italianos se fueron al camerino molestos porque pensaban que a Perú le iban a ganar. Mi suerte llegó cuando un dirigente tocó la puerta del camarín y Zoff estaba al costado, entonces le hice una seña con las manos y logré cambiar su camiseta. También cambié con Thomas N`Kono de Camerún y Młynarczyk de Polonia, fueron los tres arqueros que enfrentó Perú en el Mundial.

- Usted fue el portero en la Eliminatoria para el Mundial México 1986. ¿Cómo vivió el gol de Gareca en el último minuto en Argentina que nos quitó la clasificación?

Hubo falta, en esa época no había VAR, porque sino lo hubieran anulado. Vino la pelota por la derecha, Pasarella mete un derechazo muy potente, y eso que él era zurdo, yo bloqueo la pelota con mi palma, que fue al palo y se dirigió a la línea del arco, Chirinos va a rechazar, pero lo jala Pasculli y entra Gareca para meter el gol. Nosotros reclamamos al árbitro, pero dijo que no la vio. La intención de Chirinos era despejarla y no pudo.

Eusebio Acasuzo contemplando el gol de Ricardo Gareca que le quitó a Perú la clasificación al Mundial México 1986.

La relación de Acasuzo con Maradona

- Usted participó en la victoria de Universitario 1-0 sobre el Boca Juniors de Diego Armando Maradona en 1981. ¿Qué recuerda de ese partido?

En esa época Boca acababa de comprar el pase de Maradona desde Argentinos Juniors, entonces el presidente de la ‘U’ los trajo a jugar un partido amistoso. Además de Diego estaba Miguel Brindisi y otros jugadores de relevancia. Nosotros les ganamos 1-0 con gol de Walter Escobar. Fue la primera vez que me tocó enfrentar a Maradona, en esa época yo no lo conocía, porque era un chico jovencito, aunque ya se le veían condiciones y era una figura en Argentina. En ese partido realicé una de mis mejores atajadas, él tenía la pelota y giró de espaldas hacia mí. Eso es difícil para los arqueros, porque cuando el jugador está de espaldas no sabes a donde va rematar. Entonces él metió una chalaca, pero yo se la descolgué, está en YouTube esa acción.

Eusebio Acasuzo considera su atajada a una chalaca de Diego Maradona, una de sus mejores jugadas de su carrera (Fútbol en América).

- ¿Alguna anécdota con Maradona?

Hay una foto de ese partido de Boca con la ‘U’, en la que acaba el primer tiempo, estábamos yendo al camarín al descanso y Maradona se me acerca para decirme que no podía hacer gol, yo le respondí: “Bueno, qué se hace”. Después lo enfrenté dos veces en las Eliminatorias en 1985 y no me pudo hacer gol. Otra anécdota es que en una entrevista, a Maradona le estaban preguntando sobre su carrera y el entrevistador le decía que él le había hecho goles a casi todos los arqueros del mundo, entonces él respondió que sí, pero que había un arquero peruano llamado Acasuzo al que nunca le había podido meter gol, ni en amistosos.

- ¿Qué recuerda de la marca de Reyna a Maradona?

Fue orden de Roberto Chale y Reyna la cumplió a la perfección y nosotros la respetamos. Maradona nunca se quejó, pero Reyna tampoco fue nunca con mala intención, no metió patadas por atrás ni jugó sucio. Hoy quizá lo hubieran expulsado por el tema de la obstrucción, pero en esa época era algo válido.

- ¿Qué otros grandes delanteros pudo enfrentar?

En Brasil estaba Careca y Wellington Ortiz, el colombiano. Esos son los que más me asombraron y siempre estaban en un nivel elogiable, también había otro brasileño Eder y el chileno Carlos Caszely, entre los que más recuerdo.

Los errores de Acasuzo contra Chile

- Muchos aún comentan sobre sus errores en el repechaje contra Chile. ¿Qué recuerda de esas jugadas?

El tiro libre de Aravena fue por la derecha, estaban Gastulo y Cueto en la barrera, metió un centro con efecto y yo intenté interceptar la pelota, pera esta da un giro y se va hacia mi palo izquierdo, yo me aviento a botarla, pero no la pude agarrar. El segundo sí fue responsabilidad mía, porque no di el paso bien para arrojarme y el tercero fue un bombazo. No quiero salirme de mi responsabilidad, porque el arquero está para atajar. Me tocó una mala tarde y eso fue todo, más allá de las especulaciones de que me sobornaron.

Eusebio Acasuzo fue responsable de dos de los tres goles que le metió Chile a Perú en tan solo 20 minutos durante la derrota 4-2 de la 'bicolor' por las Eliminatorias para el Mundial México 1986 (Televisión Nacional Chilena).

- ¿Cree que fue exagerado que Roberto Chale lo cambie a mitad del partido?

Me sentí mal por supuesto, yo estaba bien como para seguir jugando, pero Roberto dijo: “El técnico es el que decide”, así que me sacó, entró Quiroga y punto. Hasta ahora nunca le pregunté por qué lo hizo, hasta ahora somos amigos, nunca le reclamé nada y ahí quedó.

- Luego de ese partido lo desconvocaron y nunca más lo llamaron a la selección. ¿Cree que se fue injusto con usted?

De acuerdo a las circunstancias decidieron sacarme, y no puedo increpar al técnico, que es el responsable de todo, eso lo tengo que soportar porque son cosas del fútbol. Es verdad que no es usual que a un arquero lo saquen de esa manera, pero así fue y tengo que respetar.

- ¿Cree que esos errores cambiaron su vida?

A todos los arqueros les ha tocado vivir malos momentos, no solo a mí. Como último hombre, uno se siente responsable, pero el arquero tiene que tener la fuerza de voluntad de que las posibilidades se te vuelven a presentar y no las puedes evadir. Luego de eso me fui a Bolivia, eso apagó un poco el interno que tenía, apagó la desilusión de las Eliminatorias. Fui campeón con Bolívar, jugamos una Copa Libertadores y pasamos a la segunda ronda. No me quejo, porque a veces uno comete errores y de los errores se aprende.

- También fue invitado a un partido de Leyendas de América vs Resto del Mundo. ¿Qué recuerda de eso?

Yo estaba en Estados Unidos y estaban buscando un partido con figuras internacionales y que llamara la atención para promocionar el Mundial de 1994. Entonces me buscaron, porque necesitaban arquero, la federación norteamericana me llamó, hicimos un contrato. Para el equipo de Leyendas de América estaban Elías Figueroa, el Beto Alonso, Rivelino, Wellington Ortiz, Caszely. Yo jugué contra Beckenbauer, Bobby Charlton, Platini, Paolo Rossi y otros cracks. Doy gracias a Dios por esa oportunidad, me dio la satisfacción de que mi vida deportiva fue bastante buena.

Recorte de un diario de la época, que resalta la participación del 'Chevo' en el partido de Leyendas de América vs Resto del Mundo de 1989.

- ¿A qué se dedica en la actualidad?

Actualmente soy asistente técnico de Jorge Araujo en una liga de fútbol 7, ahí juegan el Puma Carranza, Chiquito Flores y otros de esa generación. También hago clases personales a chicos arqueros, me ha tocado trabajar con dos que ya están en Copa Perú.