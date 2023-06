Bachilleres podrían obtener título profesional por modalidades de suficiencia: la investigación universitaria en riesgo

De aprobarse esta ley, los estudiantes podrán licenciarse con las modalidades de suficiencia solo hasta el 2025. (Composición Infobae)

Cada vez más jóvenes quieren insertarse rápidamente al mercado laboral. Este objetivo se puede materializar, ya que el Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia el bachillerato automático para los estudiantes de las universidades públicas y privadas del Perú.

La ley que modifica la Décima Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30220, conocida como Ley Universitaria, establece que el bachillerato automático estará vigente hasta el año académico 2023; es decir, los jóvenes universitarios que culminen todos sus ciclos académicos en el primer o segundo semestre de este año podrán acceder al bachillerato automático.

Evidentemente, esta medida favorecerá a los jóvenes, quienes podrán trabajar en organizaciones públicas y privadas solo con su grado de bachiller. Sin embargo, hay empresas que prefieren contratar a las personas que tienen el grado de licenciatura.

Para obtener este título profesional, los estudiantes tienen que aprobar un trabajo de suficiencia profesional o una tesis; esta última es costosa y su realización implica invertir mucho tiempo. Ante este panorama, el congresista de la República de Fuerza Popular, Raúl Huamán Coronado, presentó un proyecto de ley que dispone la obtención del título profesional por modalidades de suficiencia.

El congresista Raúl Huamán Coronado presentó un proyecto de ley que dispone la obtención del título profesional por modalidades de suficiencia. (Correo)

Se trata del Proyecto de Ley 5366/2022-CR, que añade la decimoquinta disposición transitoria complementaria a la Ley N° 30220, Ley Universitaria.

De añadirse esta decimoquinta disposición transitoria complementaria, los estudiantes de las universidades públicas y privadas que obtuvieron el grado de bachiller podrán acceder al título profesional mediante modalidades de suficiencia reconocidas y aplicadas en las escuelas profesionales de las casas de estudio públicas y privadas.

En diálogo con Infobae, el congresista Raúl Huamán (Fuerza Popular) dio detalles de su proyecto de ley, el cual tendría un impacto positivo en la economía de los estudiantes y padres de familia. “Yo creo que sería de gran ayuda que los jóvenes puedan titularse rindiendo un examen, una prueba de suficiencia, con los jurados pertinentes”, sostuvo.

Cabe indicar que los estudiantes podrían licenciarse solo hasta el 2025. Así se precisa en un apartado del proyecto de ley del parlamentario Huamán Coronado.

“Los egresados de las universidades públicas y privadas que obtienen el bachillerato automático según lo dispuesto en la Ley N° 31359 (2023-ciclo II), pueden acceder a la obtención del título profesional mediante modalidades de suficiencia reconocidas y aplicadas en las escuelas profesionales de las universidades públicas y privadas antes de la vigencia de la ley universitaria Ley N° 30220, procediendo a su reconocimiento e inscripción por parte de la Unidad de Registro de Grados y Títulos-SUNEDU hasta el 31 de diciembre del 2025″, se precisa en el texto.

Ahora bien, es sabido que para realizar una tesis, el estudiante debe contar con tiempo suficiente, asesores y dinero. De no contar con recursos económicos, las investigaciones universitarias no llegarían a buen puerto. Al respecto, el parlamentario Huamán dijo que este proyecto de ley busca beneficiar a las familias peruanas, dado que los padres ya no tendrían que gastar dinero en asesores de tesis, libros, etc.

A pesar de que la propuesta del congresista de Fuerza Popular tiene una serie de beneficios, es pertinente abordar el riesgo que sufriría la investigación universitaria, en caso se apruebe su proyecto de ley en el Pleno del Congreso. Sobre este tema en cuestión, la directora académica de la carrera de Psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Ana Elguera, dijo que la producción de tesis se vería perjudicada; sin embargo, planteó una solución.

“Que se promueve toda una línea de investigación desde la malla curricular y que la elaboración de la tesis se realice durante la formación académica. Pienso que si promovemos la investigación desde el inicio de los programas, los estudiantes formarán una conceptualización distinta de la investigación”, planteó Elguera a Infobae.

En su experiencia como directora académica, la profesional indicó que en su facultad buscan promover la investigación desde la formación académica. “Hacemos participar a nuestros estudiantes en semilleros de investigación desde muy jóvenes y en congresos nacionales e internacionales que permitan incrementar su red de contactos y el aprendizaje”, manifestó.

A su turno, el congresista Huamán consideró que “fabricar investigadores a la fuerza en el último año de vida universitaria es improductivo, impertinente y no es motivador (...). Desde el primer año tienen que enseñarles a investigar”, aseveró.

Este proyecto de ley guarda relación con otros presentados en años anteriores. Por ejemplo, en el 2020 el proyecto de ley de la parlamentaria Rosario Paredes Eyzaguirre (Acción Popular) establecía que “los estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales, tanto de universidades públicas como privadas, durante los años 2020 y 2021, accederán a su solicitud y en forma automática a la obtención del grado académico de bachiller”.

Dos años después, el congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) presentó un proyecto de ley que modifica los artículos 44 y 45 de la Ley 30220, y que otorga el bachiller automático permanente con la exigencia de aprobar los estudios de pregrado, conocimiento de idioma extranjero o nativo.

Los congresistas Rosario Paredes Eyzaguirre y Alejandro Cavero Alva también presentaron proyectos de ley relacionados al tema en cuestión. (Congreso de la República)

Modalidades de suficiencia

Son las diferentes opciones o formas disponibles para demostrar que un estudiante posee un nivel adecuado de conocimiento o habilidad en determinada área. Estas modalidades pueden variar según el contexto, el tipo de habilidad que se busca evaluar y los requisitos establecidos por la institución o entidad encargada de la evaluación.

Por ejemplo, los académicos de la Universidad de Lima pueden titularse “bajo la modalidad de trabajo de suficiencia profesional mediante proyecto de fin de carrera”. Así lo dio a conocer la institución a través de su página web.

Es pertinente destacar que las modalidades de suficiencia pueden variar según la institución educativa o el sector profesional. Por consiguiente, es recomendable verificar los requisitos y opciones específicas en cada caso particular.