Austin Palao revela cuánto ganaba en ‘Combate’ y lo máximo de dinero que ha recibido en un reality. (YouTube)

Austin Palao estuvo como invitado en el canal de YouTube ‘Flowreando’ y habló de varios aspectos de su vida; sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue la suma de dinero que ganaba cuando estaba en los realities. El modelo dejó a más de uno sorprendido al contar cuánto le pagaban en sus inicios en la televisión y lo máximo que ha recibido por trabajar en un reality.

El también deportista hizo su debut en televisión en 2014, cuando fue convocado para ser parte del fenecido programa ‘Combate’ a los 19 años. En el espacio de ATV fue ganando popularidad y en 2016 se mudó a ‘Esto es Guerra’, donde permaneció por varias temporadas hasta su inesperada renuncia en 2021. Con mayor reconocimiento en el espectáculo peruano y surgiendo en la industria musical, ingresó al programa de telerrealidad latinoamericano ‘El poder del amor’ grabado en Turquía.

Durante la entrevista, Austin Palao no pudo esquivar las preguntas sobre los sueldos que recibía. La pareja de Flavia Laos aseguró que en los primeros años en televisión le tocó “pagar derecho de piso”. Si bien, señaló que no realizaba las competencias de manera gratuita, no ganaba la cantidad de dinero que consideraba necesario.

“No ganaba lo que gano ahora último. Ahora meten personajes nuevos y ganan tres veces más de lo que yo ganaba al entrar. (¿Cuánto ganaste al inicio?)... Menos de mil y más de quinientos dólares, pero no era nada para el riesgo que es estar ahí, subir, saltar de un lado al otro, no compensa nada”, confesó.

Austin Palao y Emilio Jaime en 'Combate'. (ATV)

“Paulatinamente, comencé a ganar dinero”, agregó, para luego revelar cuál ha sido la mayor ganancia dentro de algún programa. “Esto nunca lo he dicho y me cuesta porque no suelo hablar de dinero. Menos de nueve mil y más de siete mil dólares”.

Aunque las cifras fueron en aumento, Austin Palao explicó que estar en un reality no todo es ‘color de rosa’. “Tiene su pro y contras. Estar en el reality te avoca demasiado tiempo. Reuniones mágicas que aparecen donde tienes que estar en una hora y tú estás en otro lado... Para lo que yo quiero que es la música, me queda corto y ya no es”.

Finalmente, se refirió a su posible regreso a ‘Esto es Guerra’, donde volvió en enero de 2023, pero fue eliminado en abril. “Yo te confieso que tengo contrato hasta fin de año. Soy de la idea de respetar y terminar las cosas bien. Mi prioridad es recuperarme bien de la rodilla. No quisiera entrar y que pase algo, sería lo mismo que nada. Vamos a hacer la recuperación bien y ya veremos cuando entro”.

Recordemos que, Austin Palao generó revuelo al retornar al programa de ‘América TV’ tras dos años de su abrupta renuncia en vivo por sentirse inseguro en uno de los retos de altura. Los seguidores del cantante se quedaron sorprendidos por su incorporación a la fila de los guerreros, especialmente porque el capitán era Patricio Parodi, quien es expareja de su actual enamorada Flavia Laos.

Austin Palao habla de sus ganancias en los realities. (Captura)

Austin Palao ganó como ‘Artista Tendencia’ en los Premios Heat 2023

Austin Palao ganó en la categoría ‘Artista Tendencia’ en ‘Los Premios Heat 2023′, la primera premiación de la música en español hecha fuera de Estados Unidos que desde el 2015 viene reconociendo a estrellas de diferentes partes del mundo en varias categorías de votación pública.

El chico reality viajó hasta las paradisiacas platas de Cap Cana en República Dominicana, para recibir el tan ansiado galardón. “Gracias, así se siente ganar un premio. Tengo un sueño y es que el público entero se detenga y observe el gran talento que tenemos. Estoy muy feliz de que estén conmigo y acompañándome bastantes compatriotas que derrochan full talento. Agradecer a los Premios Heat, a Diana y Master Chris por tanta hospitalidad”, fueron algunas palabras de su discurso.