Pamela Cabanillas llegó a Lima con actitud desafiante: ‘Mommy Yankee’ fue extraditada desde España

Pamela Cabanillas llegó al Perú extraditada de España. Willax

Pamela Cabanillas, o también conocida como la ‘Mommy Yankee’, pisó el territorio nacional para responder a la justicia peruana luego de ser denunciada por estafar con miles de entradas para los conciertos de Daddy Yankee y otros artistas que llegaron a Lima. Alrededor de las 19:00 p.m. ya se hacía esperar su presencia.

Con algunos actos obscenos y con “me está golpeando”, decidió contestar a la prensa al momento de ingresar a la sede de Interpol.

Enmarrocada, con una capucha color blanca, un chaleco antibalas y un gran contingente policial salió del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez la joven de 19 años. Luego fue trasladada a uno de los vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ser llevada hasta la sede de la Interpol.

Te puede interesar: Pamela Cabanillas recordó el mensaje de su padre antes de entregarse en España: “Sé fuerte mi princesa guerrera”

Su salida fue abrupta en medio de los periodistas. Sin embargo, con su mirada hacia el piso caminaba junto a las autoridades peruanas. El vuelo de Cabanillas estaba programado para arribar en el aeropuerto cerca de las 6:30 de este jueves.

Pamela Cabanillas en el aeropuerto Jorge Chávez|Video: @sandromarlo

Contra ella pesa los delitos de estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos. Por ello, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra la ‘Mommy Yankee’, quien además confesó haberse ido con el dinero de muchas personas que confirmaron en ella para asistir a su evento favorito.

Se encuentra en la Interpol

Luego de su viaje de Madrid (España) a Perú, la joven de 19 años ingresó a la sede de Interpol, donde deberá pasar el examen del médico legisla para que se informe su estado de salud. Asimismo, luego quedará a disposición de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.

Te puede interesar: Pamela Cabanillas está embarazada: ‘Mommy Yankee’ llega hoy al Perú, según el Ministerio Público

El coronel PNP Carlos López, jefe de Interpol, brindó más detallas en una conferencia de prensa. “Con esta captura la autoridad judicial dispondrá lo conveniente y ampliará la investigación supongo en la primera audiencia [...] o tal vez se pueda acoger a un proceso de colaboración que ya conocen”, declaró.

Pamela Cabanillas 'Mommy Yankee' mostró una actitud desafiante a su llegada a Lima. Canal N

Además, manifestó que la investigada por presuntamente liderar la red criminal ‘Los QR de la Estafa’ presentó un documento de su estado de gestación. Sin embargo, deberá corroborar con los exámenes de ley y autoridades sanitarias del país.

Te puede interesar: Vía Expresa Santa Rosa: Así será el megaproyecto que unirá a la Costa Verde con el aeropuerto Jorge Chávez

El jefe de la Interpol mencionó que Cabanillas aclaró que es otra la cantidad que “estafó” Por ello, pidió la presencia de su abogado para que brinde más datos. Manifestó que la investigada por presuntamente liderar la red criminal ‘Los QR de la Estafa’ presentó un documento de su estado de gestación. Sin embargo, deberá corroborar con los exámenes de ley y autoridades sanitarias del país.

Así fue la llegada de Pamela Cabanillas al Perú luego de su extradición de España. Foto: @sandromarlo/Willax

Está embarazada

La extradición de la ‘Mommy Yankee’ estaba pronto y el día de hoy, fue quien a través de sus redes sociales anunció que se entregó a la justicia española. A su refería que se encuentra sin ningún “moretón” en el cuerpo.

“Actualmente, me encuentro embarazada de 4 meses, me encuentro bien sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico”, se lee en la historia de su cuenta de Instagram.

Hace ocho meses la joven no pisaba el país, porque decidió que días antes de realizarse el concierto del puertorriqueño Daddy Yankee salir a Europa. Desde ese entonces, su cercanía con el Perú solo fue por redes sociales, donde solo se mostró desafiante ante las autoridades.

En diversas entrevistas manifestaba que el dinero ya se lo había gastado en ropa, zapatillas y lujos que ostentaba, por lo cual no podrá devolverlo. Asimismo, se burlaba de las personas estafadas promocionando otros eventos en el Perú.

“Yo no soy cabecilla de ninguna banda criminal como se me menciona. La mafia me tiene amenazada con mi vida y con la de mi familia. Yo pienso devolver todo el dinero trabajando desde aquí, desde España”, dijo en ese entonces.