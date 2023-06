Belén Estévez rompe en llanto en ‘El Gran Chef Famosos 2′ tras frustrarse en la preparación de su plato

Belén Estévez rompe en llanto al frustrarse en la preparación de su segundo plato en 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

Este jueves 22 de junio se estrenó la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, luego de que Ricardo Rondón se convirtiera en el ganador de la primera edición. Belén Estévez fue convocada como parte de los 12 artistas que lucharán por conseguir el máximo título de la competencia y en su debut en la cocina, no pudo con la frustración.

La bailarina argentina se ha ganado un nombre en nuestro país desde que obtuvo el primer lugar en ‘El Gran Show’ en 2010. Poco a poco, la rubia ha entrado a los corazones de miles de peruanos y ha seguido vigente en la pantalla chica. Ahora, divertirá a los televidentes con su peculiar forma de cocinar en el reality de Latina Televisión.

Desde el comienzo de ‘El Gran Chef Famosos 2′, Belén Estévez reveló que no tenía una buena relación con la cocina. “Tengo la misma relación con la cocina que con mi ex. Bloqueado los dos, la cocina y mi ex. (¿Algún plato que le salga bien?) Te miento, nada de nada”, dijo para sorpresa de muchos, pues pocos conocían de sus diferencias con las ollas y sartenes.

Belén Estévez no sabe cocinar. (Captura)

Tras el inicio de la competencia, la también coreógrafa tuvo algunas complicaciones con su primer plato, pues casi se quema la mano; sin embargo, pudo superar el desafío. La desesperación llegó con la segunda preparación al tener que hacer “Bistec apanado con tallarines verdes”. La mujer de 41 años estalló en llanto al frustrarse con los ingredientes.

Belén Estévez empezó a llorar cuando el agua se combinó con el aceite. El conductor José Peláez se acercó a su estación para intentar calmarla y que pueda concentrarse. Si bien, continuó dando lo mejor de sí, volvió a derramar más lágrimas cuando solo quedaba un minuto para presentarle al jurado lo que había cocinado.

“Es que no sé cómo hacer las cosas. Me frustra porque no sé cómo hacerlas”, expresó desconsolada.

Al ver el mal momento que pasaba la artista, Mr. Peet, Junior Silva y Alessandra Fuller se le acercaron para consolarla. “Está mal el apanado, puse primero la...”, explicó la bailarina, quedándose corta de palabras por estar llorando. “Qué importa”, “No te va a ir peor que a mí. Ya con eso, siéntete orgullosa”, exclamaron sus compañeros para subirle los ánimos.

Belén Estévez es consolada por sus compañeros. (Captura)

¿Contra quiénes se enfrentará Belén Estévez?

Belén Estévez tendrá que medir su talento para la cocina contra Alessandra Fuller, Jimmy Santi, Mónica Torres, y Laura Spoya, Junior Silva y Peter Arévalo, mejor conocido como Mr Peet. Asimismo, deberá esforzarse para que Antonio Pavón, Jesús Neyra, Katia Palma, Mauricio Mesones y Natalia Salas no le ganen en los desafíos.

¿Cuánto rating obtuvo la final de la primera temporada de El Gran Chef Famosos?

Aunque en sus primeros programas solo alcanzaba cifras de un solo dígito, con el paso de las semanas atrapó a un público fiel que habla de ellos en las redes sociales. La tan esperada final de ‘El Gran Chef Famosos’ se llevó la preferencia de los televidentes y logró posicionarse en el séptimo lugar de la tabla general del rating del 21 de junio.

Según Ibope media, el último episodio del reality de cocina tuvo un total de 11.8 puntos de rating en Hogares Lima y 10.1 en Hogares Lima +6 ciudades. Aunque obtuvo una cifra alta, no logró superar al primer lugar obtenido por Al Fondo Hay Sitio con 18.3 puntos de rating en Hogares Lima y 18.7 en Hogares Lima +6 ciudades. Además, Esto es Guerra se quedó con el tercer puesto con 14.9 puntos de rating en Hogares Lima y 15.6 en Hogares Lima +6 Ciudades.