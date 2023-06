Melgar: Pablo Magnín reveló que el gran nivel de Bernardo Cuesta fue la principal razón de su salida

El delantero Pablo Magnin afirmó que no tuvo muchos minutos por el gran nivel de Bernardo Cuesta. (FBC Melgar)

Este martes 20 de junio, Melgar anunció que Pablo Magnín dejó de pertenecer a la institución a medio año de su arribo a la Liga 1. Horas después de la comunicación oficial, el veterano delantero argentino explicó los motivos de su salida.

El futbolista de 33 años indicó que decidió firmar por los ‘characatos’ aun sabiendo que no iba a tener muchas oportunidades de ser titular por el gran nivel que suele mostrar Bernardo Cuesta. Jugar por segunda vez en el extranjero, competir en un torneo continental y la insistencia de los ‘mistianos’ en contar con él pesaron en su decisión.

“Todo tiene una enseñanza, todo tiene un porqué, he ganado distintas discusiones con este desenlace, en el que yo sabía que estaba aceptando una propuesta en la que no iba a jugar, en la que no iba a tener participación. Por diferentes motivos acepté venir acá, ya sea por tener una experiencia en el exterior, que la quería tener, porque quería jugar otra vez Copa Libertadores, por pelear un campeonato nacional de un país y este fue el tercer semestre que me querían contratar. Cuando estaba (Néstor) Lorenzo ya me buscaban”, declaró para Radio Nevada Stereo 1.

El artillero reconoció sentirse triste por abandonar la entidad ‘rojinegra’, pues pese a su habitual rol de recambio, gozó de cada entrenamiento y mencionó que le hubiese agradado continuar por algunos años en el Perú.

“Creo que es normal que me sienta triste y me permito sentirme así porque yo quería que funcione. Sabía que no iba a tener muchas oportunidades, ya que está ‘Berny’ (Cuesta), pero me queda una sensación rara, porque es un lugar en el que me siento muy cómodo. Disfruté cada día de ir a entrenar y si no fuera por este contexto me hubiese gustado estar más años acá, dos o tres”.

Entre el Torneo Apertura 2023 y Copa Libertadores, sumó 18 presentaciones con el ‘dominó’, registrando tres goles, todos por el campeonato local. Justificó su poca producción ofensiva, indicando que solo fue titular en dos juegos con rivales de calibre y porque un compañero se lesionó. Resaltó que le pudo anotar al vigente bicampeón nacional, Alianza Lima.

“Los únicos dos partidos importantes que jugué de titular, con Alianza Lima y Atlético Nacional de Colombia en la Copa Libertadores, respondí. Hice gol contra Alianza y les ganamos. Con Nacional hicimos un cotejo excelente, lo perdimos en un último tiro de esquina y parece que somos un desastre, pero nada que ver. Esos partidos los inicié porque faltó otro chico, que era Luis Iberico y estaba lesionado. Es muy complicado para mis expectativas, el momento de mi carrera, venir a entrenar sabiendo que el fin de semana voy a estar sentado en el banco. Es difícil”.

Pablo Magnín marcó el primer de los goles de Melgar en el triunfo por 2-1 contra Alianza Lima. (Liga 1 Play)

No obstante, dijo sentirse contento por el trato recibido a nivel institucional y que se lleva la mejor de las impresiones del administrador Ricardo Bettocchi. Bromeó diciendo que le hubiese gustado emular lo hecho por Bernardo Cuesta.

“Administrativamente, es el club en el que mejor se han manejado, es para sacarse el sombrero y darle la mano. Puedo ir a comer o tomar un café con Ricardo (Bettocchi). No hay nada de rencor, al contrario, si no estuviera el ‘Berny’ me quedó yo, haría lo mismo que hizo Cuesta. Si no vuelvo a Arequipa a jugar, volveré a visitar a gente conocida”.

Finalmente, indicó que su futuro profesional estaría nuevamente en su país natal y que ya viene recibiendo llamadas debido al nombre ganado en la Liga Argentina.

“Hoy me llaman de Argentina porque saben que hago goles, no es tan complicado tampoco. Nunca tuve cinco o seis partidos seguidos de titular como para que digan que soy un desastre. No hay muchos parámetros para hacer un análisis. Me llaman un montón, porque saben lo que puedo dar”.