Entradas de Alianza Lima vs Municipal: dónde y cómo comprar para asistir a partido por Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima venció 2-1 a Deportivo Municipal en el Torneo Apertura.

Alianza Lima visitará a Deportivo Municipal el próximo sábado 1 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional a las 20:30 horas. Conoce el precio de las entradas para asistir al importante cotejo.

Esta segunda competición del año es crucial para ambas escuadras. Los ‘íntimos’ tienen el objetivo de ganarlo para proclamarse tricampeones sin necesidad de disputar unos ‘play off’. Por su parte, la ‘academia’ tienen la urgencia de sumar para alejarse de la zona de descenso, pues la falta de pagos ocurrida durante los primeros meses del año ocasionó que la Federación Peruana de Fútbol les reste puntos, y que los jugadores no estén concentrados en el fútbol, por lo que decayeron en el nivel mostrado en las primeras fechas y terminaron cosechando varias derrotas.

Los dirigentes del ‘Muni’ saben que el cuadro ‘blanquiazul’ es uno de los que lleva más hinchada en el Perú e intentarán llenar el ‘Coloso de José Díaz’ con el fin de generar un ingreso importante para aliviar su crisis económica. Por este motivo, ya sacaron a la venta las entradas para el cotejo, las cuales oscilan entre los S/. 25.00 y S/. 120.00 soles.

Cabe señalar que, los boletos pueden adquirirse exclusivamente mediante la plataforma virtual de ‘Joinnus’. Además, las zonas en las que los aficionados de Alianza Lima deberán ubicarse son la tribuna sur, así como una parte reservada en oriente alta, oriente baja y oriente intermedia.

Estos precios desataron cierta polémica en redes sociales, pues algunos aficionados del cuadro de La Victoria señalaron que las entradas para las zonas exclusivas para el público visitante, tienen un costo demasiado alto.

Entradas Alianza Lima vs Deportivo Municipal

- Occidente Intermedia Central S/ 120.00 soles

- Occidente Baja VIP S/ 120.00 soles

- Occidente Alta Central S/ 110.00 soles

- Occidente Intermedia Lateral Norte S/ 110.00 soles

- Occidente Intermedia Lateral Sur S/ 110.00 soles

- Occidente Baja Central S/ 110.00 soles

- Occidente Alta Lateral Norte S/ 100.00 soles

- Occidente Alta Lateral Sur S/ 100.00 soles

- Occidente Baja Lateral Norte S/ 100.00 soles

- Occidente Baja Lateral Sur S/ 100.00 soles

- Oriente Intermedia S/ 90.00 soles

- Oriente Intermedia Visita S/ 90.00 soles

- Oriente Alta S/ 80.00 soles

- Oriente Baja S/ 80.00 soles

- Oriente Alta Visita S/ 80.00 soles

- Oriente Baja Visita S/ 80.00 soles

- Norte: 25 soles

- Sur-Visita: 35 soles

- Oriente: 80 soles

Deportivo Municipal sacó a la venta las entradas para el partido vs Alianza Lima.

¿Cómo fue el último Alianza Lima vs Deportivo Municipal

Este encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Municipal tendrá un aroma especial a revancha. Recordemos que en el partido de ida, disputado en Matute, estuvo marcado por la polémica. Los dirigidos por Guillermo Salas se impusieron 2-1. Un golazo de Christopher Olivares adelantó a los ‘ediles’ y Carlos Zambrano lo dio vuelta con dos goles de cabeza.

La controversia llegó con el segundo tanto del ‘Kaiser’, pues Hernán Barcos, quien le dio la asistencia, estaba en clara posición adelantada. Eso desató que el cuerpo técnico y los jugadores de la ‘franja’ se quejen indignados. Ellos también acusaron de un ‘off side’ inexistente cobrado a Fernando Pacheco cuando se iba solo contra el portero.

“A nosotros nos ha ocurrido algo muy complicado este fin de semana, donde nos ha dejado con las manos vacías porque un línea no marca un offside que era demasiado evidente, pero fue demasiado evidente. Primero que no fue foul y segundo que fue offside demasiado evidente. Ese club tan grande no merecía la ayuda del línea como para poder voltearnos el partido”, declaró su entonces entrenador, Ángel Comizzo a TV Perú.

Con goles de Carlos Zambrano, el equipo de Guillermo Salas se impuso ante los 'ediles' por fecha 2. (Video: Liga 1 Max).

Últimos enfrentamientos entre Alianza Lima y Deportivo Municipal

- Alianza Lima 2-1 Deportivo Municipal (15/05/2023).

- Alianza Lima 4-1 Deportivo Municipal (10/10/2022).

- Deportivo Municipal 0-3 Alianza Lima (22/05/2022).

- Alianza Lima 1-0 Deportivo Municipal (14/08/2021).

- Alianza Lima 1-0 Deportivo Municipal (06/04/2021).