Pepe y Tito siembran “droga” a Jimmy para que no viaje con Alessia a España: usuarios explotan contra ‘Al Fondo Hay Sitio’

En su capítulo 244, ‘Al Fondo Hay Sitio’ presentó la despedida de Jimmy Gonzáles (Jorge Guerra), quien aceptó la propuesta de viajar a España junto a Alessia Montalbán (Karime Scander). En el programa emitido el martes 20 de junio, vemos a Charito (Mónica Sánchez) entre lágrimas, pidiéndole desconsoladamente a su hijo que si no se acostumbra en Europa puede regresar a su casa.

Te puede interesar: ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su sorpresiva referencia a ‘El Gran Chef Famosos’ en medio de su lucha por el rating

Antes de ello, lo consintió con un rico buffet preparado con sus propias manos. Jimmy y Alessia se mostraron muy agradecidos y después de comer, se apresuraron en despedirse, pues su taxi ya estaba listo para llevarlos al aeropuerto.

Uno a uno, el menor de los Gonzáles abrazó a sus seres queridos. Al subirse al carro, Charito muestra desesperación y tuvo que ser contenida por los demás integrantes de la familia para que no persiga a su hijo. Mientras el auto avanza, se ve a Jimmy llorando como un niño, ante una Alessia bastante apenada pero sin dejar de darle fuerzas.

Lo que nunca imaginaron los enamorados es la treta que tenían planeado Pepe (David Almandoz) y Tito, (Laszlo Kovacs) para que el joven no se vaya del país, pues “la familia no podía desunirse”.

Te puede interesar: ‘Al Fondo Hay Sitio’: La primera vez de ‘Jimmy’ y ‘Alessia’ y su dolorosa despedida en el aeropuerto

Los amigos le encargaron un paquete a Jimmy Gonzáles, éste tenía nada menos que chuño. La finalidad de Pepe y Tito es que la policía lo confunda con droga y no les permita irse.

Ya en el aeropuerto, Pepe lo llama para contarle que este paquete contenía sustancias ilícitas, poniendo nervioso a Jimmy. La policía al verlo en esta condición, lo detiene junto a Alessia para ver sus maletas.

La furiosa reacción de los usuarios

Los fieles seguidores de la serie no tomaron a bien estas imágenes y explotaron en las redes sociales. La críticas no solo fueron dirigidas hacia Pepe y Tito, sino también a los guionistas, por no dejar que sus personajes crezcan y se superen.

Te puede interesar: ‘Peter’ regresa a ‘Al Fondo Hay Sitio’: así lo confirma el actor Adolfo Chuiman

“Que bronca con Pepe y Tito la verdad, pero más bronca hay con los que se encargan de los guiones, acaso no leen a los fans. Queremos verlos progresar, que sea diferente a las temporadas anteriores, si no la podían hacer, para que miércoles aceptaron la continuación de la serie AFHS”, escribió un enojado usuario.

Jimmy y Alessia son detenidos por la policía en el aeropuerto. América TV

“No recordaba por qué no veía Al Fondo Hay Sitio hasta hoy, que estrés esa familia oye, se juran los unidos pero jamás dejan que nadie se vaya a buscar un futuro mejor o x. Siempre Charo hace su drama y al final tienen que quedarse. Me estresé”, indicó otro.

Los cibernautas se preguntaron por qué los guionistas no dejan que aunque sea uno de los Gonzáles se abra camino para ser mejor que sus familiares.

“A este punto y sabiendo lo que sucederá más adelante, prefiero a los guionistas de “Oye Primos” que a los de ‘Al fondo hay sitio’”, dijo uno. “Que miserables esos guionistas de Al Fondo Hay Sitio... Todo mal gente. Todo mal”, escribió otro muy enojado.

Usuarios enojados con los guionistas de Al Fondo Hay Sitio. Twitter

Pepe y Tito sembraron "droga" en la mochila de Tito para que no viaje a España. Twitter

“¿De verdad que los Gonzales no piensan progresar nunca? Lo peor si uno tiene ganas de encaminarse lo truncan y están malogrando el jimlessia. Cómo Pepe y Tito pueden ser tan estúpidos”, acotó otro seguidor.

Los fans de ‘Al Fondi Hay Sitio’ coincidieron en que la familia no puede actuar de esa manera, más aún cuando pregonan que son muy unidos. De esta manera, las críticas fueron también para todos los Gonzáles.

“Que asco que tu propia familia te trunque los sueños. Osea, ¿si Jimmy se hubiera ganado una beca a España también lo hubieran retenido con tal que Charo no sufra y desatienda la casa? Par de infelices e hijos de la gran fruta Pepe y Tito”, fue el furioo tuit de un fan.

“Cambie de canal, no puedo con tanta hipocresía y egoísmo de Pepe, Tito y Teresa. Sinceramente eso lo esperaba de Joel pero terminó sorprendiéndome con su madurez y el amor que le tiene a su hermano. Avísenme si Jimmy logra subir al avión”, fue otro de los tantos mensajes que inundaron Twitter.

Reciente capítulo de Al Fondo Hay Sitio generó polémica en redes sociales. Twitter

Usuarios enojados con el reciente capítulo de Al Fondo Hay Sitio. Twitter

Usuarios enojados con los guionistas de Al Fondo Hay Sitio. Twitter

Al Fondo Hay Sitio es critica por reciente capítulo con Pepe y Tito. Twitter