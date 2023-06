Jota Benz y el gran cariño que siente por el padre de Angie Arizaga: “Mi suegro es como un papá para mí”

Jota Benz habla del padre de Angie Arizaga.

Pese a que en un principio Jota Benz tuvo temor en conocer a los padres de Angie Arizaga, por la importancia que esto implicaba, hoy en día el cantante y Don Lucho son grandes amigos. El exchico reality ha sabido ganarse el cariño y confianza del hombre que le dio la vida a su novia.

Así lo dejaron ver en las grabaciones de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, espacio que se emitirá este domingo 18 de junio, a través de América TV.

“Yo me defiendo en la cocina, no me voy a morir de hambre, esta es la primera vez que Lucho y yo cocinamos juntos, aunque ya hemos hecho parrilla antes, pero aquí es diferente, y le he demostrado a mi suegro que en la cocina yo mismo soy”, dijo Jota tras su participación en la cocina de Ethel y Yaco .

Don Lucho Arizaga resaltó la disciplina de la pareja de su hija, y no dudó en darle el máximo puntaje. “Jota es bastante disciplinado, mi yerno es A1, está sumando, pero ya le he dicho que tiene que aprender a cocinar”, señaló.

Por su parte, Jota halago la “paciencia increíble” de su suegro. Además de señalar que conoce mucho de cocina. “Tiene sentido del humor, hemos hecho un gran equipo (en el programa)... Al inicio me daba un poco de reparos conocer a los padres de Angie (Arizaga) porque sé que ese es un paso importante, pero cuando lo hice, se crearon vínculos grandes, Don Lucho es como un papá para mí”, sentenció.

Jota Benz y Angie Arizaga iniciaron su relación en Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Jota Benz y sus futuros herederos

Respecto a los futuros nietos, Don Lucho indicó que no pone presión al respecto. “Se los he dejado a ellos, yo sé que ya vendrá en camino”, dijo.

Jota, por su lado, señaló que sus herederos llegarán en el momento en que Angie Arizaga y él lo planeen, no cuando otras personas lo deseen.

“Como yo siempre lo he dicho, el peruano vive pensando en anillo, matrimonio, hijos, y dejan de lado lo que es más importante, construir una base sólida como pareja, aunque mi suegro me suelta indirectas bien directas (risas), Angie y yo tenemos todo claro, el día que eso llegue será la felicidad más grande del mundo, nosotros tenemos claro qué queremos y a dónde vamos”, apuntó.

“Con Angie hemos establecido una base de confianza que yo no he tenido nunca antes y creo que ella tampoco, así que estamos muy bien”, acotó.

El padre de Angie Arizaga dejó en claro que toda la familia la apoya con la relación con Jota Benz. “Jamás hubo celos hacia él, yo respeto el espacio que es de ellos”, dijo.

Jota Benz y Angie Arizaga.

Jota Benz, de chico reality a cantante

José Luis Benzaquén inició su carrera en televisión gracias a los relitys. Aunque era una figura bastante sería, supo ganarse el cariño del público por su peculiar estilo.

El ser conocido como el hermano de Gino Assereto y luego el enamorado de Angie Arizaga nunca le molestó. Él sabía lo que valía y lo que quería hacer en la vida. Después de ganar popularidad, decidió retirarse de los realitys para dedicarse a la música.

Lo que nunca imaginó es que este paso sería aún más duro. “Siempre está ese grupo de personas que dicen: ‘Quédate sacando tuercas, quédate armando vasos, quédate en el reality, ¿por qué quieres hacer otra cosa?’. Pero no se toman quizás la tarea de ver más allá y saber que yo siempre quería hacer esto”, dijo a Infobae Perú.

“Es chocante. Todo lo que tú hagas, sea en la calle o en las redes sociales, todos se sienten libres de opinar y comentar. Y muchas veces no opinan libremente, simplemente son ataques. Lo más seguido que me dicen es: ‘Te la llevas fácil, siempre te la has llevado fácil’. Yo sé que se vive toda una situación en el país. Hay mucha gente que no tiene trabajo, que la pasa mal, eso se entiende. Pero también deben entender que detrás de cada persona, de cada artista, hay un ser humano, con experiencias, fracasos, tristezas. Creo que son muy duros”, acotó.