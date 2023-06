Perú Libre insiste en una nueva Constitución y presentan proyecto para convocar una Asamblea Constituyente

La congresista María Agüero presentó un proyecto de reforma constitucional para nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente º Composición Infobae

La congresista María Agüero, del partido político Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley que busca una reforma constitucional para elaborar una nueva Constitución Política a través de una Asamblea Constituyente. La iniciativa legislativa 5378/2022-CR plantea enmiendas al artículo 206 e incorpora el artículo 207 de la Carta Magna, los cuales tratan sobre la posibilidad de realizar reformas parciales y totales de la norma suprema. El proyecto enfatiza que “el pueblo peruano es el titular del poder constituyente”.

Te puede interesar: Procuraduría General del Estado presentó demanda contra ley que autoriza al Congreso elegir a su procurador público

Así, la elaboración de la nueva Constitución podría ser impulsada por la iniciativa ciudadana, a través de un referéndum o consulta popular, o mediante iniciativas presentadas

Según la propuesta, la elaboración de una nueva Constitución requeriría la autorización de al menos el 10% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral nacional. Estos ciudadanos deberían presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una lista de adherentes debidamente firmada. En caso de que no se alcance el número necesario de adherentes en la primera etapa, los promotores tendrían un plazo adicional de hasta 180 días para completar la cantidad requerida.

Además, señala que el Congreso de la República también tendría la facultad de autorizar la redacción de una nueva Carta Magna mediante una resolución legislativa, siempre y cuando se obtenga una votación superior a los dos tercios del número legal de parlamentarios en dos legislaturas ordinarias sucesivas.

Te puede interesar: Empresas de Sada Goray fueron beneficiadas durante el gobierno de Pedro Castillo a pesar de que no tenían experiencia

Asimismo, la iniciativa legislativa indica que el presidente de la República puede tener la posibilidad de emitir un decreto supremo, con la aprobación del Consejo de Ministros, para convocar la redacción de una nueva Constitución.

Referéndum se realizaría en las elecciones generales

El proyecto de ley de la congresista Maía Agüero señala que la consulta popular (referéndum) para decidir sobre la elaboración de una nueva Carta Magna se llevaría a cabo el mismo día de las elecciones generales, regionales o municipales más próximas.

La convocatoria de una Asamblea Constituyente es uno de los principales reclamos durante las protestas contra el gobierno.

La propuesta especifica que, si la población aprueba la elaboración de una nueva Carta Magna, el presidente deberá convocar, mediante un decreto supremo, a la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente en un plazo máximo de 5 días después de recibir los resultados de la autoridad electoral.

Te puede interesar: Hernando Guerra García desmiente a Alejandro Cavero: retorno a la bicameralidad sí supone mayores gastos

El documento precisa que la elección de los asambleístas se deberá realizar en un lapso no mayor de 120 días a partir de la convocatoria. El JNE será el encargado de establecer el número de escaños correspondientes a cada circunscripción electoral.

Una solución parcial a crisis

En la exposición de motivos de la propuesta de la congresita Agüero, se argumenta que una solución parcial a la crisis política es restablecer el referéndum, lo cual permitiría consultar a la ciudadanía si desea o no una nueva Constitución Política a través de una Asamblea Constituyente.

Waldemar Cerrón indica que Perú Libre ya no propone cambiar la Constitución, sino elevar la posibilidad de un referéndum. | Foto: Agencia Andina

Al respectol, el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, ha criticado la falta de prioridad dada al tema de la Asamblea Constituyente y ha asegurado que su partido ya no propone cambiar la Constitución, sino elevar la posibilidad de un referéndum.

“¿Por qué no tienen la misma celeridad con la Asamblea Constituyente, que inclusive ha generado muertes y violencia en el país? No se quiere escuchar el referéndum para el cambio de Constitución. Perú Libre ya no está planteando el cambio de Constitución, sino un referéndum”, incicó en una entrevista a RPP.

¿Qué es una Asamblea Constituyente?

Una Asamblea Constituyente, según la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un órgano compuesto por personas y representantes del pueblo, cuyo único propósito es elaborar una nueva constitución para un Estado.

Los representantes de la Asamblea son elegidos mediante voto popular y se rigen por un reglamento que puede ser aprobado por el Congreso vigente o por el propio Pleno de la Asamblea. Es importante destacar que la Asamblea Constituyente no reemplaza al Poder Legislativo.

Es necesario mencionar que una Asamblea Constituyente difiere de un Congreso Constituyente. Los miembros de este último son integrantes del congreso en funciones. Durante el régimen de Alberto Fujimori, se elaboró la Constitución de 1993 bajo este modelo y posteriormente fue sometida a un plebiscito.