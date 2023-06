Técnico de Corea del Sur le hizo pedido a Paolo Guerrero: “No te retires nunca, sigue jugando”

Declaraciones del 'Depredador' luego de victoria peruana sobre Corea del Sur en Asia. (Video: Movistar Deportes).

Ni bien se escuchó el pitazo final, el técnico de Corea del Sur fue a saludar a Paolo Guerrero. Ambos se conocen por el paso del delantero en Alemania. Jürgen Klinsmann y el ‘Depredador’ tuvieron una conversación en su reencuentro y el ‘9′ sorprendió a todos revelando lo que le dijo el DT. Le hizo un pedido especial y eso fue aplaudido por todos los peruanos, más por lo que demostró en la cancha, que aún está vigente y puede seguir siendo el abanderado del ataque de la selección peruana.

“Lo saludé y le digo Jürgen cómo estás, y me dice ‘no te retires nunca, sigue jugando’. Mi idea era preguntarle cómo hacía con el idioma, y me dijo que estaba estudiado coreano. Es increíble, pero es alemán, y ya sabes cómo son ellos, los alemanes siempre quieren mejorar y aprender. Feliz de verlo”, comentó el jugador de Racing Club después del choque.

Guerrero también analizó el triunfo por 1-0 contra los coreanos, resaltó el juego del equipo y espera que el resultados los acompañe frente Japón este martes 20 de junio a las 4:55 horas en el estadio de la Ciudad de Suita.

“Gran triunfo, hicimos un gran partido, podíamos haber hecho goles, creo que fue parejo. Así como tuvimos opciones ellos también tuvieron, pero nos vamos felices, siempre ganar suma. El equipo se mostró muy capaz de manejar la pelota que es nuestro juego, ahora a segur trabajando para Japón”, aseguró el centrodelantero.

Paolo Guerrero volvió a ser titular con la selección peruana después de casi dos años.

El deseo de gol de Guerrero

El ‘Depredador’ mostró su felicidad por regresar a la selección peruana después de casi dos años, y fue con titularidad pues Juan Reynoso decidió ponerlo desde el ‘vamos’ tras la ausencia de Gianluca Lapadula por decisión técnica. Paolo Guerrero confesó que le hubiera gustado volver celebrado un gol, y estuvo cerca porque se le presentaron dos oportunidades, pero lamentablemente no se dio.

“Se me presentó una, y otra me pica mal la pelota, la que me centra ‘Orejas’. Me pica mal, debí pegarla con la derecha, luego traté de controlarlo, pero no la controlé bien. Me sentí muy bien, muy suelto, obviamente hubiera querido hacer un gol, que es lo que me gusta, pero cuando Perú gana, soy muy feliz”, declaró el ‘9′.

El delantero de Racing Club aplaudió el regreso del ‘Bambino’ a la ‘blanquirroja’, quien se unirá a los entrenamientos para prepararse al encuentro que tendrá frente Japón este martes 20 de junio a las 4:55 horas en el estadio de Fútbol de Suita. Ahora el ‘Cabezón’ tendrá que decir a quién pone desde arranque o si decide por jugar con doble ‘9′. Eso se verá en los siguientes días en las prácticas.

“Viene Gianluca que es un jugador que viene con un presente estupendo, viene haciendo muchos goles. Creo que suma mucho a la selección, como se lo he dicho. Estoy feliz, mañana se intrega Gianluca, y nos vamos juntando, preparando para lo que será más adelante”, añadió.

Perú venció 1-0 a Corea del Sur en amistoso internacional por la fecha FIFA

Elogió a Bryan Reyna

Paolo Guerrero aprovechó para elogiar a Bryan Reyna, no solo por su anotación que le dio el triunfo a Perú frente a Corea del Sur sino por su buena actuación en el encuentro. Se jugó un gran partido y celebró su segundo gol con la camiseta de la ‘blanquirroja’ en solo cuatro partidos. El ‘Depredador’ aseguró que el jugador de Alianza Lima tiene un gran futuro y que se debe aprovechar su talento.

“Jugador muy bueno, con mucho futuro. Hay que aprovecharlo porque tiene mucho futuro. Estamos muy felices por él y por todo el grupo que juega muy bien”, manifestó el capitán de la selección peruana.