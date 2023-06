Panamericanos Santiago 2023: Angelo Caro está “proyectado y enfocado” en obtener un cupo a los Juegos Olímpicos París 2024

El skater peruano, Angelo Caro habló sobre su próxima participación en Santiago 2023 y también de sus próximas competencias para obtener su cupo para los Juegos Olímpicos en París 2024. (XiomaraTalla/InfobaePerú)

El skater peruano Angelo Caro se prepara para disputar los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Chile, que por primera vez incluirá al deporte del skateboarding entre las disciplinas oficiales de la competición continental. En el evento el deportista incaico podría conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2023.

Ahora, el deportista de 23 años, que quedó en el quinto lugar en Tokio 2020, muy cerca del podio, buscará obtener un cupo olímpico en las próximas competencias en lo que resta del año. Tendrá varias oportunidades y una de ellas será su primera participación en los Juegos Panamericanos que se realizarán a desde el viernes 20 de octubre hasta el domingo 5 de noviembre.

Angelo Caro es parte del grupo de deportistas priorizados del Instituto Peruano del Deporte, que realizó la presentación en una ceremonia del programa ‘rumbo a Santiago 2023′ con el skater como uno de los protagonistas. El IPD entregará 4 millones 970 mil soles al proyecto de apoyo a la delegación incaica. Esta iniciativa tiene la finalidad que promover una una adecuada preparación para lograr el objetivo de conseguir medallas en los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

“(Esta subvención) No solamente es un apoyo, sino también una motivación. Valoro mucho lo que nos entregan, ya que apuestan por nosotros y eso se aprecia bastante. Es por eso que es una motivación tener estas herramientas y al final es lo que necesitamos para poder lograr nuestros objetivos”, expresó el deportista nacional para Infobae Perú.

Angelo Caro sobre Santiago 2023 y París 2024

Angelo Caro, quien comenzó a practicar skateboarding a los 10 años, recordó la gran participación que tuvo en Tokio 2020 y destacó lo cerca que estuvo del podio olímpico. La última vez que un peruano ganó una medalla olímpica fue a través de Juan Giha, quien se adjudicó la presea de plata y el segundo lugar en la disciplina de tiro deportivo, modalidad skeet, en los Juegos de Barcelona 1992 .

“(Santiago 2023) es una gran oportunidad. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, me quedé con las ganas de una medalla y la vi tan cerca. Así que los Juegos Panamericanos es una nueva gran oportunidad para seguir representando a mi país que es mi pasión”, comentó a Infobae Perú.

Asimismo, el skater chiclayano tendrá una nueva oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos en el World Street Skateboarding Rome 2023 que iniciará el próximo 16 de junio. Anteriormente se quedó muy cerca de conseguir su cupo a las olimpiadas debido a que llegó hasta la etapa semifinal del Mundial de Skateboarding en Emiratos Árabes.

“Hay que aprender de los retos que se te ponen en la vida. Siento que me ha dado mucho más fuerza para que en París pueda conseguir esa medalla que estuve tan cerca de conseguir en Tokio. Pronto me voy a Roma a una competencia clasificatoria para París 2024 y quedan aún 4 competencias más que definen quién va a los Juegos Olímpicos. Así que estoy proyectado, enfocado, disfrutando de lo que tanto me apasiona y a la vez representando a mi país que es lo que me da más fuerza para seguir mis sueños”, agregó.

Finalmente, también se refirió a las lesiones que sufrió y lo mantuvieron alejado algunos meses de las competencias debido a que estuvo recuperándose. “Estuve en Austria algunos meses, también aquí (en Lima) recuperándome en la Videna, fue una de las lesiones más fuertes que tuve, pero también traté de verlo de un lado positivo porque es donde valoro más mi deporte, donde valoro más mi tiempo y las personas que están apoyándome en un proceso que para ningún deportista es fácil”.