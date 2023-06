Magaly Ruiz fue blindada en la Comisión de Ética por ‘mocha sueldo’ y modifican suspensión por pago de una multa

Congresista Heidinger defiende benévolo fallo de Comisión de Ética a mochasueldos. Canal N

Como si nada hubiera pasado, la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, no será suspendida por 120 días luego de ser denunciada por su trabajador de recortarle su sueldo. De esta manera, la Comisión de Ética decidió variar la recomendación inicial por una amonestación pública y el pago de una multa, recomendada por su propio partido.

Este pedido fue respaldado por nueve legisladores que votaron a favor, cinco en contra y una abstención. Esto luego que su colega Nancy Heidinger Ballesteros planteó cuestión previa para cambiar por la multa de 30 días de descuento. Cabe precisar que Ruiz se pidió licencia del partido liderado por César Acuña.

“Con 9 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, se APRUEBA la CUESTIÓN PREVIA para que la sanción propuesta de suspensión de 120 días sea modificada a Amonestación Escrita con Multa de 30 días de descuento de sus haberes”, se lee en el Twitter.

Magaly Ruiz fue blindada en la Comisión de Ética y suspensión de 120 varía por pago de multa. Foto: Andina/Composición Infobae

Por su parte, la parlamentaria Ruiz negó que haya recortado el sueldo a sus trabajadores. Fueron dos que públicamente hicieron la denuncia, la última también reveló que era amenazada. El sindicado como el encargado de pedir los montos es Jhonny Romero Nima, su exasesor principal.

“No se ha recabado elemento material ni testimonial que corrobore mi participación en los hechos denunciados por Carlos Marín Puscan”, afirmó en la audiencia.

En su defensa, Ruiz señaló que uno de los denunciantes renunció por la viruela del mono, pero no por el caso de ‘mocha sueldo’. A su vez, indicó que no existe pruebas que corroboren que ella haya solicitado un porcentaje.

“Puedo ser responsable de no controlar a mi personal, pero no de lo que ellos hagan. […] Esos son responsables ellos mismos”, refiere.

Su colega Nancy Heidinger Ballesteros planteó cuestión previa para cambiar por la multa de 30 días de descuento. Foto: Andina

“No hay pruebas”

A terminar la sesión, la congresista Nancy Heidinger Ballesteros defendió a su colega e indicó que no existen pruebas que la involucran en el caso. En una repentina salida decidió no declarar a los medios, pero continúa afirmando que no existía “blindaje”.

“No hay pruebas, se ha respetado la ley, se ha respetado. No hay blindaje”, mencionó.

Ante la insistencia, precisó que el caso se está viendo en la Fiscalía de la Nación. A su vez, manifestó que el partido de César Acuña no está blindando a nadie y solo se trata de un “tema de proporcionalidad” y volvió a recalcar que Ruiz “no recibió dinero”.

Hay que aclarar que la legisladora no está siendo acusada de recibir dinero, sino de “mochar el sueldo” a sus trabajadores. Sin embargo, Heidinger Ballesteros enfatiza y defiende que no existen pruebas.

¿Cómo votaron los parlamentarios?

♦ Nelcy Heindinger (a favor)

♦ Javier Padilla (a favor)

♦ Cheryl Trigozo (a favor)

♦ Luis Aragón (a favor)

♦ Kelly Portalatino (a favor)

♦ Waldemar Cerrón (a favor)

♦ Flavio Cruz (a favor)

♦ Maria Agüero (a favor)

♦ Elias Varas (a favor)

♦ Oscar Zea (abstención)

♦ Karol Paredes (en contra)

♦ Diego Bazán (en contra)

♦ Juan Carlos Lizarzaburu (en contra)

♦ Rosangella Barbaran (en contra)

♦ Ruth Luque (en contra)

La Comisión de Ética Parlamentaria vio los informes finales contra las congresistas Heidy Juárez y Magaly Ruiz por presuntamente haber recortado el sueldo de trabajadores | Congreso de la República

El caso de Ruiz se une al de Heidy Juárez, quien también fue acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores. Mientras que la situación de los legisladores de Hilda Portero y José Arriola, ambos por Acción Popular, se agrava al aprobarse el informe de calificación por lo que se inicia la investigación.

Al menos nueve parlamentarios se encuentran involucrados en estas acusaciones graves. Algunos están siendo investigados por el Ministerio Público. Mientras que el líder de APP afirmó que los legisladores serían expulsados, pero se evidencia todo lo contrario en su organización política.