Johanna San Miguel recordó íntimas anécdotas con Carlos Carlín: “Tú y yo hemos chapamos en el baño”. |YouTube.

Desde hace mucho tiempo, Johanna San Miguel y Carlos Carlín han dejado en claro que tienen una bonita amistad, al punto de realizar varias actividades juntos. Por este motivo, los actores decidieron abrir su propio podcast, al cual han nombrado ‘Yo te amo, yo tampoco’.

En este espacio, la conductora de ‘Esto es Guerra’ y el comediante contaron sus más íntimas anécdotas, como la vez que se besaron en el baño de una discoteca. Asimismo, decidieron dar más detalles de las cosas que los unen.

Todo empezó cuando Carlos Carlín le preguntó a su compañera si se había realizado sus exámenes médicos, a lo que ella respondió con un sí. En ese sentido, el actor cómico no dudó en bromearle y le preguntó por el tamaño de su lengua, a lo que la figura de América Televisión le recordó que ellos ya se han besado en diversas ocasiones, por lo que ya debería de saberlo.

Johanna San Miguel aclaró que no proviene de una familia dinerada. Carlín en la Red

“Tú y yo hemos chapado, pero no te acuerdas, ¿verdad? Fue en el baño, ¿no?”, fue lo primero que señaló la presentadora del reality, para luego escuchar la respuesta de su amigo y colega.

“No, en más sitios. ¿No te acuerdas en Arequipa? Fue en una discoteca, antes de entrar a un baño. No, pues, qué te vas a acordar si estábamos recontra zampados”, fue el comentario que emitió Carlos Carlín.

Luego de recordar esta anécdota, el comediante recordó otro suceso en la casa de Johanna San Miguel, él reveló que en esa fiesta tuvo que intervenir el serenazgo, llegándole a sorprender que pese a que todo lo sucedió aquella noche, ella no haya terminado intervenida.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín condujeron el programa radial "Yo te amo, yo tampoco", de Radio Planeta.

En otro momento, la pareja de conductores empezaron a realizar dinámicas para entretener a su público, como ponerse ganchos de colgar ropa en la lengua o la cara, con el objetivo de leer las noticias más destacadas de la farándula peruana.

Johanna San Miguel siempre polémica

Johanna San Miguel dio a conocer hace unas semanas que jamás fue amiga de Katia Palma y que jamás volvería a trabajar con ella en un programa de televisión. De acuerdo a la actriz, ella recibió malos tratos por parte de la comediante cuando estuvieron juntas en ‘Yo Soy’.

“Fuimos amigas, pero digamos que ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, yo no me sentí cómoda, no me sentí bien”, detalló.

Katia Palma responderá acerca de los supuestos maltratos a Johanna San Miguel en ‘Amor y Fuego’

Por su parte, Katia Palma le respondió y aseguró que ella se portó bien durante los dos años que trabajaron juntos, incluso la cuestionó por no haber abandonado antes el canal de San Felipe si no se sentía bien.

“No entiendo, o sea, ¿qué es tratar mal para ti? Es empujar, no hablarle, decir ‘ya, todos almorzamos menos ella’, eso es tratar mal. Entonces yo también estoy con una interrogante, pero bueno, cada uno con su rollo. No tengo malos recuerdos de verdad, o sea, olvídate. Si dice que yo la trataba mal ¿por qué se quedó dos años en el canal?”, dijo.