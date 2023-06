Sismate, el sistema de alerta temprana: por qué no funciona aún en Perú, demoras y las razones de su aplicación en el país

Sismate inició su proceso de creación en 2017, pero aún no funciona. (Composición: Infobae)

El Sistema de Mensaría de Alerta Temprana de Emergencia (Sistemate) es una herramienta tecnológica dipuesta por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para difundir mensajes de alerta en caso de riesgos de desastres mediante teléfonos celulares. Esta aplicación fue anunciada hace seis años y se planeaba que entre en vigencia en 2018. Sin embargo, pese a que estamos próximos a padecer por las consecuencias de la llegada del fenómeno El Niño, este no funciona.

A mediados de julio de 2017, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se encontraban preparando un sistema de mensajería para alertar de forma temprana a los ciudadanos sobre posibles desastres naturales que podrían ocurrir a nivel nacional. “Hay otros países que ya cuentan con sistemas similares y nosotros debemos aspirar a tener sistemas modernos de este tipo”, dijo Carlos Valdez, el entonces viceministro de la cartera mencionada, a Andina.

La medida formaba parte del proyecto “Nos Importa el Perú”, de la Asociación Global de Todo el Ecosistema Móvil (GSMA) y debía comenzar a funcionar en el año 2018, pero esto no pasó.

¿Por qué no funciona el Sismate?

Hasta el momento no se conoce por qué no funciona el sistema de alerta temprana, solo se sabe que se encuentra en fase de prueba, pero está tardando de más. Hace más de dos años que el MTC viene haciendo pruebas de este sistema. Una de las últimas pruebas que realizó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue en julio de 2022.

“El Sismate se comienza a diseñar en 2017, durante El Niño Costero. Han pasado seis años y no tenemos ningún avance claro. Más allá de los simulacros de uso que hemos tenido, no hemos vuelto a tener noticias de nadie del Sismate. No hay más detalles al respecto y no debería ser así”, explicó Patricio Valderrama, especialista en gestión e investigación de desastres de origen natural, a Infobae Perú.

Sismate. (Foto: Andina)

Según el experto en temas en Ciencias de la Tierra, en otros países estos sistemas de alerta funcionan hace una década por lo menos, pues es un tipo de alerta “básico” que sirve a través de mensajes de texto.

En la página del MTC hay una sección dedicada al Sismate, pero no detalla una posible fecha para su funcionamiento. “Cuando el SISMATE empiece a funcionar, el envío de la alerta se efectuará solo cuando el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) detecte la ocurrencia de una emergencia o un desastre y se dirigirá el mensaje a la población de las zonas geográficas específicas donde sucede el evento”, se lee.

¿Por qué se debe aplicar?

El país está propenso a padecer por fuertes lluvias, inundaciones y activaciones de quebradas, tal como se vivió recientemente en el norte del país por la llegada el ciclón Yaku. También está expuesto a la aparición del fenómeno El Niño, como se vivirá en los próximos meses y como se vivió en el año 2017, 1998 y demás apariciones pasadas.

Los ciudadanos muchas veces están ubicados en zonas de riesgo, como cerca al caudal del río. Solo por el ciclón Yaku se registraron más de 10 mil damnificados y 69 muertes. Como producto de las intensas precipitaciones, las personas perdieron sus pertenencias, casas y hasta empleos.

Declaran en estado de emergencia a más de 18 regiones del Perú por presencia del Fenómeno de El Niño.

La falta de prevención de parte de las autoridades ha contribuido a agravar las consecuencias de este fenómeno. Una alarma temprana como el Sismate podría ayudar a identificar de manera oportuna la llegada de una emergencia o desastre natural.

“Sabemos que si hoy en la noche llueve mucho en Piura, mañana el río se va a desbordar. Ahí se puede emitir un tipo de alerta. Es para procesos lentos, lo que es complejo, porque igual se puede informar por otros medios”, resaltó Valderrama.

Para el también docente, el Sismate podría utilizarse para alertas de tsunamis, pero no para terremotos. “Podremos saber con más detalle en qué situaciones podría adaptarse cuando nos den más información. Sin embargo, hasta que no lo tengamos claro, hasta que no tengamos pruebas contundentes, no sabremos en qué circuntancias se utilizará”, puntualizó.

Sismate y el fenómeno de El Niño

Está confirmado que el fenómeno de El Niño llegará a Perú en los próximos meses y permanecerá en el país durante un considerable período de tiempo. Para Patricio Valderrama, esta emergencia requerirá todos los recursos posibles para evitar daños graves en la población peruana, y Sismate podría ser una de ellas.

“Sabemos que falta más o menos 5 meses para la siguiente de lluvia de El Niño, que será super intensa y dura para todos. En cinco meses no nos alcanza para construir edificaciones que soporten estas lluvias, eso quiere decir que estamos muy expuestos. Ojalá que el gobierno ponga en funcionamiento los mensajes de alerta cuando tengamos una emergencia”, resaltó.

Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y otras ciudades, principalmente del norte del Perú, sería de las más afectadas por el Fenómeno El Niño. (La República)

“Hemos visto en las emergencias que hemos tenido por el ciclón Yaku que el Sismate no funcionó, y era una emergencia real. No era un simulacro. Deberían explicarnos cómo es que está avanzando este proyecto”, agregó.

Hace unos días, el gobierno de Dina Boluarte publicó la declaratoria de emergencia por peligro inminente en 18 regiones del país ante la posible llegada de El Niño. Pero no se tomó en cuenta la aplicación del Sismate. “Necesitamos acciones concretas y rápidas, que nos digan que decisiones se tomarán en cierta región y comenzar movimiento de tierra, a mover maquinarias ahorita. No tenemos tiempo para hacer un estudio, eso ya se nos pasó. Tenemos que hacer obras que salven vidas”, dijo el especialista a Infobae Perú.

De acuerdo a Valderrama, Perú ya está involcurado en un nuevo fenómeno natural, por lo que le toca a las autoridades comenzar a emplear medidas para contrarrestar efectos. “Que no llueva en la costa no quiere decir que no esté pasando nada. En los andes sur, en Cusco, en Puno, en Arequipa, están teniendo temperaturas bajísimas y una sequía. Cabe recordar que hace unas semanas cayó nieve en Cusco. Eso es el fenómeno El Niño. ¿Cómo se está atendiendo eso? ¿Por qué no se alertó de la caída de nieve? ¿El Sismate pudo haberlo avisado? Claro que sí. Un día antes ya sabíamos que iba a caer nieve”, detalló.

El experto afirmó que no es posible otorgarle al actual gobierno toda la responsabilidad porque la falta de prevención es producto de muchos años de mala gestión, pero sí es necesario exigir que se dicten medidas concretas para afrontar los desastres naturales que podrían ocurrir en los próximos meses, más aún cuando se tiene conocimiento de que esto ocurrirá.