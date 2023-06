Lucho Cuellar hizo mea culpa por su excesos: “La fama me enfermó, me hizo perder a mi familia”

Lucho Cuellar hizo mea culpa por su excesos | YouTube

Lucho Cuellar es recordado por su paso por el Grupo 5, agrupación en la que ganó gran popularidad y en la que mostró su voz en lo mejor de la cumbia peruana. Su talento hizo que Elmer ‘Chico’ Yaipén piense en él para convocarlo a sus filas, pese a que en ese momento se encontraba en otro grupo.

Te puede interesar: La reacción de Yahaira Plasencia cuando fue consultada por la denuncia de Jefferson Farfán a Olenka Mejía

Aunque la decisión fue difícil, la tomó y se enrumbó a esta nueva experiencia. La fama fue en crecimiento y con ello los sueldos también iban mejorando, pero el cantante comenzó a perder la cabeza y sus excesos marcaban más portadas que su propio talento.

Recientemente, el cumbiambero fue entrevistado por Carlos Orozco en su programa de YouTube Ventana de Emergencia. Allí, fue consultado sobre los excesos y los lamentables momentos que protagonizó y que fueron captados por las cámaras de programas de espectáculos.

Te puede interesar: Olenka Mejía confirma que estuvo embarazada de Jefferson Farfán, pero lo perdió: “Me chocó demasiado”

Ante esta situación, el popular ‘Kiko de la Cumbia’ admitió que cometió varios errores a partir de ganar fama y popularidad. Remarcó que la aceptación no es que lo volvió una persona déspota con los demás, sino que fue cayendo en situaciones que no debía o que pudo haber evitado.

Lucho Cuellar habló de sus excesos. (YouTube)

“La fama a mí me enfermó de una manera que me alocó. No se me subieron los humos, no soy creído para nada, no soy una persona déspota, jamás. Pero si me enfermó de la manera de que me hizo caer en muchas cosas que no debía”, confesó al inicio.

Tras ello, mencionó que sus malas decisiones lo hicieron perder a su familia. Admitió que tuvo una vida bohemia en la que salía con muchas mujeres y considera que fue porque quemó etapas de joven y que, a tardía edad, quiso experimentar.

Te puede interesar: Ordenan impedimento de salida del país para Mark Vito: así reaccionaron las redes sociales

“Lo principal creo que fue perder a mi familia, dejar a mi familia por la vida bohemia, las mujeres y creo que no quemé las etapas de mi vida tal cual. Eso es lo que quiero que mis hijos ahorita hagan. Que vivan su vida de acorde a su tiempo, que quemen sus etapas, tal cual tiene que ser, que no corran porque más adelante se pueden deslumbrar con algo que no es y se van a caer”, mencionó el artista.

Lucho Cuellar integró el Grupo 5.

Explicó por qué tenía afinidad por el alcohol

En otro momento de la entrevista, Carlos Orozco le recordó que en varias oportunidades se le ha acusado de ser una persona que bebe mucho. Y es que en más de una ocasión se le vio en ese estado y fue expuesto en televisión nacional. Sobre ese tema, explicó que cree que puede deberse a que por su trabajo no tiene tiempo para divertirse.

“Me imagino que había sido porque no tenía días de diversión, mi día del padre tenía que pasarla chambeando, navidad, año nuevo igual. Lo que hace una persona normal es que se va a la discoteca con sus patas y yo no. Me imagino que puede ser por ese lado”, mencionó al inicio.

Por otro lado, señaló que siente que ha aprendido de la vida bohemia por su familia, pues su lado paterno siempre ha tenido la costumbre de reunirse los domingos y tomar unos tragos. Esta tradición no le parecía extraña, pero puede que a otras personas le incomode.

“Creo que también la vida bohemia viene por parte de familia, por parte de papa y yo lo he visto siempre normal. Un fin de semana todos reunidos como familia con su pelea de gallos, su caja de chelas, cantando su bolero todos y todo eso. No lo veo mal, pero creo que a todo no les gusta y todos nos piensan igual”, sentenció al respecto.