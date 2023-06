Alejandro Salas sugiere a Pedro Castillo someterse a la confesión sincera: “Me da lástima”

Alejandro Salas comentó que del lado del Ejecutivo, siempre han tenido la disposición de llegar a un consenso con el Poder Legislativo. (Andina)

El exministro Alejandro Salas, quien presidió los despachos de Trabajo y Cultura durante la administración de Pedro Castillo, sugirió este martes al expresidente acogerse a la confesión sincera ante el hallazgo del decreto que certificaba la disolución inconstitucional del Congreso y la convocatoria a elecciones en diciembre pasado.

La prueba, difundida el lunes en Contracorriente, fue encontrada por los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia, quienes allanaron Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge después del fallido autogolpe.

“Está bien que la verdad vaya saliendo, es algo que yo había manifestado [...] lo mejor que podía hacer el expresidente es someterse a la confesión sincera, a decir por qué leyó ese discurso, quiénes lo ayudaron a materializar ese discurso, porque no solo traicionó a una población expectante, sino también a quienes lo ayudamos en democracia”, dijo Salas en una entrevista con Exitosa.

Consideró que esta prueba, junto con los nueve chips prepago del operador Movistar, “marca un inicio” para “llegar a la absoluta verdad de quiénes lo indujeron o ayudaron”. Asimismo, reconoció que no puede visitar al exmandatario, a quien defendía de manera tenaz, porque es un testigo de la investigación por rebelión y conspiración.

“Soy respetuoso de las normas procesales. La última vez que hablé con él fue después del mensaje para decirle que había cometido un delito. A mí me da mucha lástima la situación de Pedro Castillo, es un ser humano que yo lo he visto quebrarse por su familia. Me gustaría visitarlo para aconsejarle que se someta a la confesión sincera”, continuó Salas, primer exministro en dimitir ante el mensaje del autogolpe.

En marzo pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratificó los 36 meses de prisión preventiva por presunta corrupción impuestos a Castillo, detenido desde diciembre tras su fracasada maniobra el 7 de diciembre.

El exmandatario, destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos. Su caída profundizó la crisis política, con protestas que dejaron al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados.

En una entrevista con EFE, el premier Alberto Otárola lo responsabilizó de estas muertes por “llamar a la violencia” y lo acusó, además, de dejar un país “con el 27,5% de la población en la pobreza”.

El premier Alberto Otárola se pronunció sobre la designación de la nueva presidenta de IRTP Foto: Andina

En esa línea, opinó que el “epíteto” de “asesino” proferido en su contra en estas marchas “debe ser dirigido al líder” de estos ciudadanos, en referencia a Castillo. “Esta crisis institucional, esta ola de protestas que hemos controlado en este momento, se debe al llamado a la violencia que hizo Castillo y el apoyo de grupos radicales muy pequeños, pero muy fuertes, financiados con la minería ilegal y el narcotráfico”, apuntó.

La mandataria Dina Boluarte declaró este martes durante unas tres horas en la Fiscalía de la Nación sobre las muertes. Salió del edificio sin hacer declaraciones y dentro de una camioneta con resguardo policial.

La jefa de Estado aseguró la semana pasada que acudiría a la citación porque su intención es contribuir a “esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible” y que, por ese motivo, no iba a utilizar la prerrogativa de que su declaración fuera tomada en el Palacio de Gobierno.

En el interrogatorio por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, la fiscal Patricia Benavides estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.