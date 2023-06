Conoce a los posibles concursantes de ‘El Gran Chef Famosos’, segunda temporada

'El Gran Chef De Famosos' confirma su segunda temporada. Latina TV

No falta nada para la gran final de ‘El Gran Chef Famosos’, concurso de cocina de Latina TV que ha reunido a múltiples artistas. Milett Figueroa, Nico Ponce y Susan León lograron convertirse en semifinalistas tras obtener los mejores puntajes en la jornada de repechaje. Ellos se enfrentarán a Ricardo Rondón, Karina Calmet, Miguel Vergara, Andrés Vílchez y Patricio Suárez Vértiz.

Ahora que la primera temporada está a punto de culminar, el conductor José Peláez alegró a los seguidores del programa al confirmar que ya se está cocinando una segunda entrega. “¡Ya somos tus favoritos y, cerca la gran final, seguiremos con el compromiso de entretener a las familias peruanas!”, se le escucha decir en un video promocional, difundido este jueves 1 de junio.

No pasó mucho tiempo para que los seguidores de ‘El Gran Chef Famosos’ se percataran de las pistas que dejó el espacio de Latina TV, pues en el clip se aprecia por unos cuantos segundos a las nuevas figuras que integrarán el programa culinario.

1. Ale Fuller, actriz, escritora y productora de cine peruana. Dentro de sus papeles en la actuación, es conocida por interpretar a ‘Rossy Castillo’ en la telenovela ‘Ven baila, quinceañera’. Tiene 28 años.

2. Mauricio Mesones, cantante de música tropical peruana y exvocalista de Bareto. En el 2023, debutó como entrenador en el concurso de canto ‘La Voz Perú’.

3. Katia Palma, actriz cómica y expresentadora de TV. Fue coanimadora de ‘Habacilaar’ y luego personificó a ‘Sor Rento’ en el trío de comedia ‘El santo convento’. Es conocida por haber sido jurado en el concurso de imitación ‘Yo Soy’.

4. Mónica Torres, actriz de comedia. Es conocida por sus roles de ‘Norma Reyes’ en ‘Mil oficios’, ‘Marisol Chacón’ en ‘Así es la vida’, ‘Lucifer Delgado’ en ‘Al fondo hay sitio’, y la ‘tía Pepa’ en ‘De vuelta al barrio’.

5. Antovio Pavón, torero español y exparticipante de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. En el reality de competencia de ATV, conoció a Sheyla Rojas, madre de su único hijo. El romance terminó por una supuesta infidelidad, pero hoy llevan una buena relación.

¿Cuándo inicia la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’?

Aunque ‘El Gran Chef Famosos’ ya confirmó su segunda temporada, Latina TV no ha anunciado su fecha de estreno. Debido a que permanecen ocho famosos en competencia, se cree que la nueva entrega se emitirá a mediados de julio.

'El Gran Chef Famosos' se emite de lunes a sábados por la señal de Latina TV.

Los jurados de ‘El Gran Chef Famosos’

De lunes a sábado, los personajes de la farándula peruana son evaluados por tres miembros del jurado, quienes eligen a los ganadores, así como a los que irán a sentencia. Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías son los encargados de evaluar a los famosos.

José Peláez junto a los miembros del jurado de 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

¿Quién es el conductor de ‘El Gran Chef Famosos’?

El conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ es José Manuel Peláez, actor, locutor y runner peruano de 35 años. Es reconocido a nivel nacional por su participación en la película ‘Mañana te cuento’, donde interpretó el papel de ‘El Gordo’, y por su paso por Studio 92.

“Soy un conductor que tiene una voz bastante particular, la puedes amar o la puedes odiar. Yo la amo personalmente y luego me gusta ser pícaro y directo. Me gusta jugar, constantemente estoy jugando. Yo siento que soy una especie de Peter Pan que ha llegado aquí a una tierra maravillosa de nunca jamás y no paro de jugar. Y eso es lo que ofrezco, vivir jugando. Y los invito a verme jugar y a vernos jugar todos los días en la televisión, que es lo que estamos haciendo”, señaló en entrevista con Infobae.