Piura: Ministra de salud se retira de conferencia ante preguntas de la prensa sobre la realidad de la región

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se retiró de Piura sin responder varias preguntas de la prensa. | Twitter @enriquechunga

Este lunes 29 de mayo, la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, programó una visita a la región de Piura, donde las alarmas por el aumento de los casos de dengue se encuentran prendidas.

Te puede interesar: Hospital de emergencia contra el dengue en Piura sigue sin funcionar pese a aumento de casos en la ciudad

Desde la cuenta del Minsa se detalló que el objetivo de este viaje era “presentar a especialistas internacionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fortalecerán medidas adoptadas contra el dengue” en dicha zona.

Sin embargo, la noticia se dio en el marco de la conferencia de prensa que realizaron desde dicha cartera. Ocurre que la prensa empezó a realizar una serie de preguntas sobre si la funcionaria conocía la realidad de la región. En esa línea, incluso, fue que se le pidió que se quedara más tiempo. Dejando varios cuestionamientos sin responder, Gutiérrez se retiró del lugar.

Te puede interesar: Minsa sancionará a farmacias que vendan medicamentos contra el dengue sin receta médica

“¿Usted entiende el malestar de la ciudadanía? ¿Van a intervenir en la región?”, fueron algunas preguntas de la prensa. “¿No hace el esfuerzo de quedarse?”, complementó otro.

La ministra cerró su discurso previo a retirarse raudamente indicando que la cartera le “da cuenta al país”.

Te puede interesar: Minsa niega desabastecimiento de medicinas en Piura para atender a los pacientes con dengue

“Esas fueron las declaraciones de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien ya se está yendo hacia al aeropuerto para dirigirse a la ciudad de Lima. Ella no dio mayores declaraciones”, narró una periodista dentro de la sala de conferencia.

Anteriormente, a la funcionaria se le había pedido solicitar mayor información sobre la situación del dengue en Piura y cómo afecta en saturar la demanda de los hospitales, las clases de los escolares, entre otros.

“Claro que me importa lo que ustedes me dan en cuenta. Claro que me sirve para tomar mejores decisiones. Claro que me sirve para evaluar qué gestión están desarrollando y evaluar cómo están conduciendo la región. Si es que hay un funcionario que no hace que esto funcione y tenga que cambiarlo, claro que me sirve. Por eso te agradezco a ti [señalando a la prensa] esa gran preocupación. Pero quiero pedirles que trabajemos unidos, tienen a los mejores especialistas”, señaló en algún momento de su discurso.

Durante su ponencia y ante las repreguntas de la prensa, la ministra de Salud Rosa Gutiérrez también trató de deslindar responsabilidad sobre la situación de emergencia que vive, en la actualidad, la región Piura y se las atribuyó a la Dirección Regional de Salud (Diresa).

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, realizó una visita a Piura este lunes 29 de mayo. | Minsa

“La ministra toma decisiones y dispone. Quien administra la región es el gobierno regional. Nuestro despacho decidió trasladar toda la contingencia, el presupuesto y ¿los recursos humanos quién lo pone? ¿quién es la máxima autoridad sanitaria?”, indicó la titular del Minsa.

¿Es culpa del gobierno regional, entonces, que el hospital [uno de los de la región] no esté [disponible]?

“Yo no puedo culpar de ciertas situaciones a las personas. Ese no es mi estilo. Soy una mujer que enfrenta los problemas. Por eso estamos aquí”, refirió.

Ante todas estas preguntas, un funcionario que acompañaba a Gutiérrez intervino e indicó que “la ministra tenía que salir”.

¿Visita protocolar?

Desde la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud se informó que se estaba haciendo acompañamiento a los gobiernos subnacionales para atender esta emergencia. Asimismo, dieron cuenta que seguirán impulsando los trabajos de fumigación.

“En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, afirmó que “el Minsa no le da la espalda a la población. Realizamos el acompañamiento necesario para que los gobiernos regionales y locales tengan a tiempo el presupuesto adecuado para contrarrestar esta enfermedad”. #HazleElPareAlDengue”, informaron en un tuit.

“La titular del sector Salud, Rosa Gutiérrez, informó que las acciones de fumigación se han realizado con responsabilidad y deben continuar gracias al trabajo conjunto con los alcaldes provinciales y distritales de la región norteña”, complementaron en otro post.