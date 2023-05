‘Paco’ Bazán contó que Jorge Sampaoli lo llamó cuando estaba desempleado: “Se sostiene vendiendo ilusiones”

Según reveló el exjugador de Universitario, el técnico lo llamó buscando trabajo. (Video: Erick y Gonzalo).

‘Paco’ Bazán siempre suele ser noticia por sus polémicos comentarios y anécdotas insólitas. Pero la última que contó superó todas. El exarquero de Universitario de Deportes recordó episodio con Jorge Sampaoli en el 2008, cuando era jugador del Olympiakos Nicosia. Resulta que el argentino se comunicó con él para pedirle trabajo: quería dirigir el equipo donde estaba porque no tenían DT.

El ahora comentarista deportivo detalló que nunca conoció en persona al actual estratega de Flamengo. De hecho, no sabía cómo consiguió su número. Igual, le insistió para que hablara con los dirigentes, algo que finalmente hizo, pero que no logró convencerlos para que viaje a Chipre.

“Nos habíamos quedado sin técnico, Sampaoli no sé por dónde me había contactado, y me llamaba y llamaba. Él estaba sin equipo, pateando latas, y yo en el Olympiakos Nicosia. Me llamaba buscando chamba, y yo le hice el pase con los dirigentes, le hablé que fue técnico de Sport Boys, Sporting Cristal. De la nada me llamó un día a pedir trabajo. No lo conocía personalmente, solo sabía quién era. Al final por alguna razón no lo contrataron y trajeron a un uruguayo, (Wilmar) Barrios se llamaba, que jugó en la selección, que dirigió a Grecia y hablaba el idioma. Pasa el tiempo y lo veo al ‘profe’ en Emelec, después en la ‘U’ de Chile, y la selección. Lo mejor que le pudo pasar es que no lo llamaran de ese equipo, estaba desesperado, me llamaba buscando chamba”, confesó el exjugador en el programa de ‘Erick y Gonzalo’.

Mientras relataba la anécdota soltó un comentario sobre Sampaoli que no le gustó a Erick Osores, Gonzalo Nuñez y Erick Delgado que estaban en el panel. Los tres salieron a defender al argentino porque se puso en tela de juicio su nivel como entrenador de fútbol.

“Es increíble, el tipo se sostiene vendiendo ilusiones, en Olympique de Marsella y Sevilla no le fue bien. No lo ninguneo, siento eso”, aseguró Bazán.

“Sus equipos tienen una forma, de que no te guste es otra cosa”, le refutó Osores. Mientras que el ‘Loco’ Delgado le dijo: “Es campeón de Sudamericana, fue al Mundial con Chile. Tiene un historial, tiene curriculum”.

La dura crítica a Alianza por perder ante Libertad

Paco Bazán fue uno de los más críticos cuando Alianza Lima perdió frente Libertad en Matute por la Copa Libertadores. El comentarista deportivo fue muy duro con sus comentarios y aseguró que los ‘blanquiazules’ son “el peor equipo de la historia compitiendo en Copa Libertadores”. Además, se fue con todo contra los hinchas ‘íntimos’.

“Ubíquense un ratito, por favor. Hincha de Alianza, pise tierra. Usted no ganaba en Copa Libertadores hace 10 años. Usted es el peor equipo de la historia compitiendo en Copa Libertadores de América. Pasarán 40 años y seguirán siendo los peores. Son peores que Deportivo Galicia de Venezuela que no había ganado durante 21 partidos. Ya no existe ese equipo además”, disparó el exarquero de Universitario de Deportes en su programa deportivo.

También cuestionó la grandeza del club de La Victoria. Dejó en claro que solo sería un equipo grande del Perú porque a nivel internacional no lo era. Esa posición fue muy criticada por los fanáticos ‘grones’, que no dejaron pasar la oportunidad para responderle.

“El hincha de Alianza vive en una desubicación alucinante. Viven en una realidad paralela de aquellas. ‘Alianza es un equipo grande dicen’, ¿De dónde, de Perú? Puede ser. Es una discusión de fanáticos”, manifestó el exjugador.