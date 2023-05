Ministerios de Vivienda y Transportes dejan en suspenso contratos por casi mil millones de soles con empresas chinas

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) cuenta con una cartera de 22 proyectos de saneamiento rural para Loreto.

Las empresas chinas fueron, sin duda, bastante beneficiadas durante el gobierno de Pedro Castillo con licitaciones públicas en los ministerios de Transportes y Vivienda y Construcción. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación detectó que los procesos no fueron nada transparentes y, por ello, se han tomado medidas.

Según una investigación del diario La República, los sectores antes mencionados decidieron suspender la ejecución de los contratos de firmas como China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd. Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group Co. Ltd. Sucursal del Perú.

La primera tiene una relación con la empresa China Railway Tunnel Group que ha sido vinculada a los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza (Acción Popular) -denominado también como el grupo de ‘Los niños’- quienes son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd. Sucursal del Perú está en el Consorcio Piura y Castilla que logró, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano de la cartera de Vivienda, un proyecto en los mencionados distritos norteños por S/ 561,7 millones en febrero de este año.

Sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (Andina)

Sin embargo, esta entidad decidió anular la licitación luego que la Contraloría General de la República halló varios vicios en el proceso. Una de ellas es que la firma china presentó documentos incongruentes para la obtención de la buena pro.

Por otro lado, el sector Transportes ha dispuesto que el contrato que China Tunnel Group Co. Ltd. Sucursal del Perú había logrado por S/323,9 millones quede paralizada. La medida se dará hasta que la Oficina de Control Institucional aclare la sanción que impuso a la empresa china por ocho meses y que la inhabilita de tener alguna licitación con el Estado.

Bruno Pacheco

Días atrás, el diario La República informó sobre las declaraciones de Bruno Pacheco, exsecretario presidencial de Pedro Castillo, quien relató ante la Fiscalía que las empresas chinas tenían la preferencia a ser contratadas en el MTC durante la época en que Juan Silva estaba al mando. Entre los beneficiados estaban China Civil Engineering Construction, China Railway N° 10 Engineering, China Railway Tunnel Group y China Gezhouba Group.

“Las obras del MTC estaban relacionadas con los sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, así como con Juan Silva Villegas, Zamir Villaverde García y Anatoly Brediñana Córdova (jefe de asesores del MTC), y el empresario Alejandro Felipe Aguilar Quispe, dueño de Ingeniería Integración de Proyectos (INIP). Sé que los pagos para el presidente Castillo se realizaban a través de los sobrinos, siendo Zamir (Villaverde) quien le alcanzaba el dinero y en ocasiones le alcanzaba 100.000 dólares y otros montos que no recuerdo”, mencionó Pacheco.

Zamir Villaverde al lado izquiero, en medio Pedro Castillo y al lado derecho Bruno Pacheco. (Composición)

El exsecretario del Despacho Presidencial le contó a la Fiscalía que el empresario Zamir Villaverde le dio sobornos a Castillo Terrones de manera personal para capturar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el fin de lograr licitaciones millonarias para construir y rehabilitar varias carreteras. Dichos trabajos iban a ser realizados por las constructoras chinas.

Añadió que el dinero de Villaverde era recibido, aparte de Castillo, por sus sobrinos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo, el exministro, Juan Silva, y algunos colaboradores del MTC. Vásquez y Silva se encuentran en calidad de prófugos de la justicia tras dictárseles prisión preventiva por el caso Puente Tarata.

“Tengo conocimiento de que el presidente Castillo, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Zamir Villaverde era su operador. (E informaba a Bruno Pacheco que Zamir Villaverde tenía una carrera (en cartera), obras que había ganado con las empresas chinas y que producto de sus ganancias ya le había hecho llegar dinero a los sobrinos y al presidente Castillo. Zamir Villaverde cobraba el dinero a través de los servicios que brindaban sus empresas”, es la declaración que Pacheco brindó.