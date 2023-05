Madre de modelo que murió al caerle un poste pide a la Fiscalía incluir a Americatel en investigación

Madre de Solange pide justicia luego de cinco meses de la tragedia|VIDEO:

El 26 de diciembre, los sueños y proyectos de Solange Carbajal Postigo (22) fueron interrumpidos luego que un poste la aplastara cuando estaba a la altura del kilómetro 97 de la Panamericana Sur, en el Boulevard de Asia, en Cañete. Esto sucedió cuando un camión arrastre los cables y provoque que dos estructuras caigan.

Te puede interesar: Sobrevivieron a un accidente en la Panamericana Sur, pero no pueden trabajar y conductor aún no asume los gastos médicos

Sin embargo, pasaron cinco meses del terrible accidente y los familiares de la modelo no encuentran justicia. La madre Iris Postigo denuncia que el Ministerio Público no avanza con la investigación e incluso no se ha procedido a incluir a la empresa Americatel, encargados de esta estructura.

“La Fiscalía no ha hecho nada, está en cero. No ha incorporado a Americatel Perú SAC que es la responsable de la muerte de mi hija”, manifestó en ATV.

La progenitora indicó que el puente tiene una altura superior a los cinco metros, pero los cables de este poste estaban por debajo de lo permitido. Es así como al pasar este vehículo se habría enganchado.

Caso de modelo aplastada por un poste: Padre pide que Fiscalía incluya a empresa telefónica en investigación. Foto: ATV

A la joven solo le faltaba culminar un curso para que graduarse en la carrera de Comunicación y Publicidad. Ese día había salido de casa para comprar un regalo para su enamorado, a las dos horas le informaron que su hija sufrió un accidente y a los pocos minutos le confirmaron el deceso.

Te puede interesar: Iquitos: dictan siete meses de prisión preventiva para padres de menor asesinado

“Pido justicia, porque quiero que sancionen a Americatel, porque este dolor nunca se me va a ir, lo voy a tener toda mi vida. Solange era todo”, dijo entre lágrimas la progenitora.

Investigación tardía

El abogado de la familia precisó que existe un “desinterés y negligencia” de parte de la Fiscalía de la Nación para hallar a los responsables de esta tragedia. En este sentido, explicó que el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala continúa en una etapa inicial, a pesar de que el accidente ocurrió hace cinco meses.

“Aún estamos en la etapa más inicial e incipiente de la investigación, se llama diligencia preliminar”, mencionó.

El letrado explicó que en esta fase ni siquiera se ha cumplido con solicitar a la Policía Nacional del Perú el peritaje para que se determine las causas del accidente. Ante ello, la progenitora menciona que los postes se encontraban en mal estado e incluso pudo haber otra víctima.

Solange Carbajal Postigo murió aplastada por un poste de Entel.

De acuerdo con un video, se visualiza cuando Solange caminaba con su amiga y cruzan la pista. En ese momento, dos estructuras caen, una cayó sobre ella y la otra cerca de un señor que vendía helados.

Te puede interesar: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra padres de bebé asesinado en Iquitos

“Lo peor de todo que la Fiscalía no ha cumplido con incorporar a la empresa responsable de este accidente al proceso de investigación. [...] la empresa Americatel viene haciendo oídos sordos a los requerimientos de la familia”, sostuvo la defensa legal.

Asimismo, señaló que han enviado cartas notariales y mensajes a través del correo electrónico, pero la compañía no les ha contestado.

Postes son un peligro

Este accidente debe llamar la atención de las autoridades, debido a que varios postes de alumbrado público están en mal estado y son un peligro para la ciudadanía en diferentes distritos, pero a pesar de los reportes se hace caso omiso.

En julio del 2022, la Defensoría del Pueblo reportó que solo en el Centro de Lima y La Victoria existía postes y cables que ponen en peligro a la población en las zonas comerciales. Esto podría ocasionar cortos circuitos e incendios.

Además, podría caer encima de los autos o transeúntes de este sector. Ante ello, pidió a las empresas de telecomunicaciones y energía eléctrica a verificar las infraestructuras y cables. En tanto, mencionaron que verificaran las acciones de las compañías.