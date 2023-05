Jefferson Farfán denuncia retraso en su juicio contra Magaly Medina y no habrá lectura de sentencia: “¿Tanto poder tiene?”

Jefferson Farfán habló sobre el retraso en la sentencia contra Magaly Medina. (Instagram)

Jefferson Farfán se pronunció, una vez más, a través de sus redes sociales para referirse al juicio que tiene en proceso contra Magaly Medina. Durante los últimos días se ha hablado mucho del tema, pues se conocía que la sentencia en primera instancia se daría este martes 30 de mayo, por lo que la popular ‘Urraca’ salió al frente a señalar que no se estaba siguiendo el proceso como debía ser.

Te puede interesar: Magaly Medina y Jefferson Farfán: de mostrarle su ostentosa vida en Alemania a demandarla por difamación

Ante esta situación, el exdelantero de ‘Alianza Lima’ hizo una extensa publicación en sus historias de Instagram detallando que hay algunas situaciones que no las ve correctas y que han terminado perjudicándolo. Según comentó al inicio de su comunicado, la conductora de televisión había denunciado irregularidades en su contra, sin embargo, recibió la noticia que ha habido algunos cambios dentro del Poder Judicial.

De acuerdo a lo que detalló, la juez encargada de su cargo ha sido destituida a solo horas del día que debía emitir una sentencia.

“El día de hoy (29 de mayo) me he dado con la muy ingrata sorpresa que mediante Resolución Administrativa N° 000303-2023-P-CSJLI-PJ, suscrita por la Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima DRA. María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. La juez de la causa Dra. Rosario Mercedes Mitacc Parra, ha sido removida de su cargo y en su lugar ha sido nombrada como nueva Juez de dicho Juzgado la Dra. Marcela Virginia Bellido Luna, quien con escasas 48 horas de haber sido nombrada, no leerá ni dictará sentencia”, expresa al inicio.

Jefferson Farfán denuncia irregularidades en su juicio con Magaly Medina. (Instagram)

Sin embargo, ese no ha sido el único cambio al que fue expuesto, pues relató que para el otro proceso que tiene contra la ‘Urraca’ y el productor de su programa, también se ha removido de su cargo a la juez que llevaba el caso.

Te puede interesar: Jefferson Farfán y todas las respuestas que tuvo contra Magaly Medina: el comunicado completo del exfutbolista

“Además, se ha removido de su cargo a la Dra. Caroline Melissa Tello Meneses, quien también hasta el día viernes 26 de mayo fuera juez Supernumeraria, en el cual se ventila otro proceso seguido contra Magaly Median Vela y Patrick Llamo Aquezolo por el delito de Violación a la intimidad interpuesto por mí”, agregó el deportista.

“Es decir, en menos de 48 horas desde emitido el programa Magaly TV La Firme, SE HAN CAMBIADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a las 2 magistradas que conocían de los 2 procesos interpuestos por mí en contra de la señora Magaly Medina y el señor Patrick Llamo”, comentó Farfán Guadalupe.

Magaly Medina se pornunció tras el comunicado de Jefferson Farfán.

Por otro lado, comentó que además no tener lectura de sentencia este martes 30 de mayo, la juez se encargará de revisar la apelación que presentó la periodista. “El día de hoy he tenido una entrevista con la nueza Juez, quien me ha indicado que el día de mañana no leerá la sentencia, que recién está conociendo el proceso y que por consiguiente no podrá sentenciar. Además, me ha indicado que tiene que dar cuenta y resolver la apelación formulada por la defensa de Magaly Medina”, remarcó la expareja de Melissa Klug.

Acusa a Magaly Medina de tener poder sobre el caso

En otro momento, mencionó que con estos cambios, Magaly Medina ha logrado su objetivo de retrasar el juicio, por lo que decidió hacer esta denuncia pública apelando que atenta contra la administración contra la justicia.

Te puede interesar: Magaly Medina hace aclaración sobre su defensa a Jefferson Farfán: “A nosotros jamás nos notificaron”

“Con lo que Magaly Medina cumplió con el objetivo de retrasar la marcha del proceso y no se le sentencie. Debido a los últimos acontecimientos mencionados, me veo en la necesidad de hacer con total indignación la correspondiente denuncia pública ante tan burda y notoria maniobra dilatoria que atenta contra la correcta administración de la justicia”, sentenció.

Jefferson Farfán denuncia irregularidades en su juicio con Magaly Medina. (Instagram)

Incluso, cuestionó el poder que podría tener la figura de ATV por sobre la justicia peruana. “Me pregunto, ¿tanto es el poder de Magaly Medina? ¿Tan pobre y enquencle es la adecuada administración de la justicia en el Perú? ¿No estamos en un estado de derecho o vivimos en un país donde la justicia es a la carta y cada uno pide y tiene lo que quiere sin justificación legal?”, comentó el el jugador de fútbol.

Finalmente, remarcó que no dejará pasar todos estos sucesos y continuará con este proceso hasta el final. “Este es un problema que trasciende y que tiene que ver con la correcta administración de la justicia y la confianza depositada por los ciudadanos a sus autoridades. Este es un partido que me jugaré a fondo y hasta el final”, finaliza su post.