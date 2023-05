Expresiones peruanas conquistan las redes sociales: el video que se volvió viral en TikTok

Este video puede servir como espejo para darnos cuenta cómo es que nos expresamos los peruanos (TikTok / waykitattoostudio1)

Todo aquel que tiene la suerte de haber nacido y vivir en el Perú, sabe que este país es una maravilla en muchos niveles.

Te puede interesar: ¿La sangrecita puede llegar a ser dañina? Nutricionista explica la verdad sobre información que circula en TikTok

No solo en el tema de la gastronomía o por las bellezas arquitectónicas que tenemos en muchos rincones y que son un buen motivo para visitarlas.

Otro de los motivos por la que todos los extranjeros que nos visitan se suelen enamorar de nuestro país, es por la manera tan especial que tenemos de decir las cosas. Tal como ha quedado demostrado en un video que se ha hecho viral en la plataforma de videos de TikTok.

A la peruana

Este video ha provocado muchas risas entre los cibernautas. (TikTok / waykitattoostudio1)

Según se puede ver en la las imágenes compartidas por el usuario identificado como waykitattoostudio1, un grupo de extranjeros hacen recuerdan que nosotros tenemos una manera diferente de expresarnos con relación a como lo hacen ellos.

Te puede interesar: TikTok: convierten una cúster en discoteca rodante y sorprende a todos sus pasajeros

El primer personaje en salir es un extranjero que habla inglés y confiesa que en su país de origen se dice ‘calm down’ (cálmate), mientras que en el Perú se dice ‘te calmas o te calmo’. Una prueba más de la belleza y versatilidad del idioma castellano.

Pero no es el único, pues, otro ciudadano, que también habla la lengua de Shakespeare, señaló que si en su ciudad natal se dice ‘my lover’ (mi amante), en nuestro país se dice “mi choque y fuga”. Y eso les parece hermoso.

Ellos no son los únicos, pues también una ciudadana, cuyo idioma principal es el portugués, señala que en casa dicen ‘legal’ (genial), mientras que en el Perú se dice el más coloquial ‘chévere’.

Te puede interesar: ¿Eres un fanático de TikTok? Gana dinero por ver contenido en la famosa plataforma de videos

Para la parte final de la simpática filmación, quedaron otros dos sujetos que, muy a su manera, explican como decimos frases como ‘I don’t care’ (no me importa) o ‘What do you want?’ (¿qué es lo que quiere?). Justamente esta parte es la que más risas ha desatado entre los cibernautas que ha logrado ver este video.

Es una sensación

Las maneras que tenemos de expresarnos los peruanos son infinitas. (TikTok / waykitattoostudio1)

Como era de esperarse, esta pequeña producción audiovisual de tan solo 32 segundos, se ha vuelto viral en todas las redes sociales en las que ha sido compartido, debido a su originalidad y al hecho de hacernos dar cuenta que los peruanos tenemos palabras y maneras muy diferentes de expresarnos, que provocan una sonrisa entre los que no están acostumbrados a él.

Hasta el cierre de esta nota, el video ya había sido reproducido más de 62 mil veces y dejado una gran cantidad de comentarios, en los que festejan nuestra riqueza de léxico y dan muchos más ejemplos de esa manera tan especial que tenemos de decir las cosas.

“Jajajá suena tierno cuando lo dicen”, “En Perú no decimos, qué te pasa? decimos, ¿cuál es tu cau cau?”, “creo q se debería patentar esas frases ... y lo digo en serio, no se sorprendan si en chile tbm se copian de eso”, “me encantó, más peruanos que la papa”, “así se habla causita”, “que lindo que les guste nuestro idioma”, “me sentí reflejada porque yo hablo así”, son solo algunos de los mensajes que se dejan ver en el post original.

Somos únicos

El encanto de las expresiones peruanas se apodera de TikTok y se viraliza en todo el mundo" (TikTok / waykitattoostudio1)

Este divertido video nos recuerda la riqueza cultural y lingüística que posee el Perú, y cómo nuestras expresiones únicas nos distinguen y generan alegría en aquellos que las descubren.

Es un testimonio de la identidad y el encanto que caracteriza a nuestro país, y nos invita a celebrar nuestras peculiaridades y diversidad.

La viralización de este video es un recordatorio de cómo nuestra forma especial de expresarnos puede trascender fronteras y unir a personas de diferentes culturas en la apreciación y el disfrute de nuestra herencia lingüística.