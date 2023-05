Municipalidad de Lima a punto de perder el grado de inversión por baja calificación de Moody’s

Manejo de las finanzas en la Municipalidad de Lima lo ponen en una situación crítica | Composición Infobae

Las finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) están bajo la lupa. La agencia calificadora de riesgos Moody’s, advirtió que la capacidad de la comuna limeña para pagar sus deudas, sin apoyo externo, corre peligro y está a un escalón de perder el grado de inversión.

Mediante un comunicado, el organismo llevó del tramo estable a negativo su perspectiva sobre la MML, ubicándola de Baa2 a Baa3, y redujo su perfil crediticio de Baa3 a Ba1, y detallan que su nueva perspectiva se explica “por la debilidad sostenida en el perfil de liquidez del municipio, que los coloca en un desafío crediticio clave”.

La nueva calificación de Moody’s se debe a los problemas de liquidez que arrastra la comuna desde hace varios años, a pesar de los buenos resultados operativos que tuvo el año pasado.

Según la agencia, en 2022 el balance operativo de Lima se recuperó a sus niveles previos a la pandemia, al tiempo que disminuyó su gasto de capital. Pero contrasta con los grandes déficits de financiamiento en efectivo que se pueden prolongar por 3 años más, lo que aumenta los riesgos de liquidez.

Advierte poca transparencia

Pero Moody’s también resalta que la poca transparencia del manejo de las finanzas en la Municipalidad de Lima ha sido ‘clave’ para la reducción de su nota crediticia.

En su informe, la agencia calificadora de riesgo indicó que la gestión del alcalde Rafael López Aliaga fue una “consideración crediticia clave”, dada la transparencia relativamente más débil de divulgaciones de sus informes financieros en comparación con sus pares regionales y visibilidad limitada de su estrategia financiera y procesos presupuestarios.

El informe menciona también que Lima está expuesta a riesgos climáticos como El Niño, olas de calor, sequías o inundaciones, que afectan su infraestructura y que podría demandar más gastos a la muncipalidad. “Los efectos dañinos de este y otros choques climáticos tendrían un impacto negativo en el desempeño fiscal”, subraya la agencia.

También cuestionan la desigualdad de ingresos, la informalidad imperante y la exigencia por mejoras de servicios. Estas tensiones “ponen en riesgo el ritmo de desarrollo” en la ciudad.

La respuesta del alcalde

Hecha pública el nuevo informe de Moody’s, el alcalde Rafael López Aliaga se pronunció a través de su cuenta en Twitter y precisó que la calificación corresponde a los resultados negativos de su antecesor, Jorge Muñoz Wells, y aseguró que su actual gestión ha puesto en ‘azul’ las finanzas de la comuna limeña.

El alcalde de Lima respondió a la calificación de Moody's, indicando que los resultados corresponden al estado de la comuna que dejó la gestión de Jorge Muñoz.

Desde que asumió la alcaldía de Lima, Rafel López Aliaga reveló el estado con que encontró la administración edil. “Los problemas son muchísimos, entramos a una municipalidad realmente quebrada, con muchísima deuda, pero no hay problema, sabemos a lo que nos enfrentamos”, señaló el burgomaestre a pocos días de asumir el mando.

Video ATV

En una entrevista, a propósito de la emergencia que enfrenta Lima por la presencia del ciclón Yaku, López Aliaga volvió a manifestar que encontró a la municipalidad sin recursos para atender las emergencias por huaicos.

“El 1 de enero entro y no había nada de prevención. Si uno encuentra una municipalidad que no tiene un mango, que está quebrada y con cero de caja, no jodan, pues. Ya estoy en azul. En este momento, ya tengo recursos para ayudar a la gente que está sufriendo”, dijo en marzo pasado en el matinal de ATV.

¿Qué es la calificación Moody’s?

Existen diversas compañías de calificación de crédito a nivel mundial. Entre ellas destaca Moody’s Investors Service, una de las tres empresas de calificación de crédito con mayor impacto e influencia a nivel global.

El método de calificación de Moody’s se basa en una escala de letras y números que mide la solvencia de los prestatarios, así como las pérdidas que los inversores pueden sufrir si el prestatario no cumple con sus obligaciones, es decir, si no puede pagar.

Las letras van de la A a la C, a veces acompañadas de aa en minúsculas, siendo la A la mejor calificación y la C la peor. A cada calificación de letras se les añade un número del 1 al 3.

En el caso de la Municipalidad de Lima, al recibir la calificación Ba1, Moody’s la coloca en la categoría especulativa conocida como los ‘bonos basura’, ya que las obligaciones compradas a una entidad con una calificación de Ba1 o inferior cuentan con un alto riesgo de suspensión de pagos u otras dificultades crediticias.