Jean Paul Santa María elogia a Romina Gachoy y cuenta cómo todo su nueva etapa en la Gran Orquesta Internacional

Jean Paul Santa María, el nuevo integrante de Gran Orquesta Internacional, habló sobre el respaldo que recibió por parte de Romina Gachoy, madre de su último hijo. (Infobae/Marylin Farroñay)

Lejos de los escándalos y decidido a no hablar más sobre el conflicto legal que mantiene con Angie Jibaja, Jean Paul Santa María fue anunciado como el nuevo integrante de Gran Orquesta Internacional, liderada por Christian Domínguez. El exmodelo y músico habló con Infobae Perú sobre esta nueva etapa en su vida, la cual ha sido más que respaldada por su novia Romina Gachoy.

“Me siento agradecido con todos, por estar acompañándome en un momento tan importante. También agradecido con Christian y con Gran Orquesta Internacional por esta oportunidad que me están dando. Me siento feliz y también ansioso porque el sábado estaremos en Arequipa. Daré lo mejor de mí”, nos señaló el cantante de cumbia en un inicio.

Jean Paul Santa María debutó en Gran Orquesta Internacional. (América TV)

Por otro parte, Jean Paul Santa María reconoció que cantar en una banda de cumbia es un “trabajo sacrificado”, pues estará alejado de su familia por un tiempo cuando salga de gira. Es por ello que habló con su pareja, la uruguaya Romina Gachoy, antes de aceptar la propuesta.

Según el músico nacional, la madre de su último lo apoyó de principio a fin y, de hecho, fue ella quien lo impulsó a ingresar a la Gran Orquesta Internacional.

“Lo hemos conversado, ella ya conoce el trabajo por el anterior trabajo que tuve en otra orquesta. Entonces, ella me dijo: ‘Amor, es una gran oportunidad, es lo que apasiona, es tremendo crecimiento que tendrás con Christian, es una orquesta top’. Ella conoce el trabajo de los muchachos, lo ha visto. Me dijo ‘aprovéchalo, dale con todo’”, expresó.

No dudó en resaltar su amor por Romina Gachoy, con quien lleva más de una década a su lado. “Qué te puedo decir, 11 años juntos no es vano. Encontré una mujer perfecta, idónea, estoy sumamente respaldado”, sostuvo.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María. (Foto: Difusión)

Respaldó a Michelle Soifer tras abucheos en San Marcos

Jean Paul Santa María salió en defensa de Michelle Soifer, quien fue abucheada al presentarse en el Reggaetón Lima Festival, concierto realizado en el Estadio San Marcos el pasado 23 de mayo. El cumbiambero lamentó que la popular ‘Solcito’ haya pasado por tan incómodo momento y por culpa de sus propios compatriotas.

Michelle Soifer fue pifiada en el Reggaetón Lima Festival.

“Tengo entendido que a ella la llamaron de último momento, debido a la falta de organización y problemas de producción. Le dijeron si podía cubrir y ella llamó a su equipo de trabajo, que también vieron esto como una gran oportunidad para poner su talento en palestra. Fueron con ilusión de pararse frente a tu público, a sus compatriotas, con la expectativa de tener apoyo”, expresó a Infobae Perú.

Luego, aseguró que Michelle Soifer es una artista que tiene años en el rubro y que no merecía recibir tal trato. “Ella no es una improvisada. Quiere crecer y salir adelante con su arte. Por eso, que una persona vaya con esa ilusión y reciba masivamente todo lo contrario, y de parte de peruanos, no está bien. Es lamentable. Si queremos tener un Bad Bunny o una Karol G, artistas que salten a la palestra en el mapa, tenemos que empezar apoyándonos en casa”.

“Si no te gusta, al menos respeta. Con eso basta y sobra”, sentenció Jean Paul Santa María.