Julio Gagó se libra de la suspensión pese a denuncia por manejos irregulares de donaciones de alimentos

El regidor de Lima por Renovación Popular, Julio Gagó, se libró de la suspensión, luego de que el Concejo de la Municipalidad de Lima no lograse conseguir los 24 votos necesarios. Quien era hasta hace poco el hombre de confianza del alcalde metropolitano, Rafael López Aliaga, fue denunciado por el presunto delito de tráfico de influencias por parte de la Procuraduría Pública Municipal debido a la posible entrega inapropiada de donaciones alimentarias de comerciantes a cambio de una reunión con RLA.

Esta denuncia fue presentada hace un par de días por el medio Wayka, en la que se detallaba que Gagó pidió “donaciones” a los comerciantes del Mercado Mayorista de Lima, que luego fueron entregadas en Quebrada de Villa María del Triunfo, una de las zonas más pobres de la capital. Allí las personas vieron llegar cajas y sacos de papas, tomates, pimientos, cebollas, coles, limones y ají amarillo. La población arengaba y aplaudía la solidaridad, pero desconocía el posible origen de los productos.

Pues bien, este miércoles 24 de mayo, el Concejo Metropolitano de Lima sesionó de manera extraordinaria. Así la sesión N° 11 - 2023 tenía tres puntos en agenda referidos concernientes a un mismo tema: el caso de Julio Gagó. El primer punto planteaba su suspensión, el segundo, la creación de una comisión investigadora, y el tercero, la modificación de sus cargos en las comisiones municipales.

Sin embargo, el primero no se logró y se determinó la creación de una comisión investigadora encargada del caso y las donaciones que involucran a Gagó Pérez. Este grupo será presidido por la regidora Majo Marcet, también de Renovación Popular.

También, por mayoría, decidieron el cambio de comisiones que integraba Julio Gagó.

Una sesión de Concejo muy tensa

Durante la sesión del Concejo, Julio Gagó negó que haya cometido tráfico de influencias. Según él, en el audio queda claro que pedía al comerciante hablar con el director de EMMSA. Este se protegió con la figura de presunción de inocencia y pidió que primero se conformase la comisión investigadora, opción que finalmente ganó.

Luego de esto, el regidor José Luna pidió al alcalde López Aliaga oír los audios de una gerenta de Desarrollo Social hablando con comerciantes sobre las donaciones y entregando donativos sin el chaleco de la MML. Sin embargo, el primero le pidió que solicite otra sesión extraordinaria y eleve un oficio.

López Aliaga dijo a El Comercio que Gagó intentó contactarlo en dos oportunidades por WhatsApp, luego de la publicación de los audios que posiblemente lo incriminan. Sin embargo, según el alcalde, optó por no responderle. “No puedo hablar con una persona que está en investigación (…) No puedes romper la cadena de control y menos sacar en Facebook que es tu donación. Tráfico de influencias sí hay, el caso de cohecho, tengo dudas. Este tema perjudica al programa de alimentos que tenemos, nos podrían quitar la ayuda internacional”, alegó el burgomaestre.

Anteriormente, tras la propagación de la denuncia en medios, el excongresista Julio Gagó intentó defenderse través de redes sociales y calificó la acusación en su contra de “notica falsa”.

“Entregar donaciones de alimentos a la población que necesita molesta a algunos, origina difamarme con noticias falsas y atribuirme una conducta delictiva que no he realizado. No detendré mi labor y seguiré trabajando con aquellos que apoyan mi función”, tuiteó.