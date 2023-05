Leyla Chihuán se quebró durante su participación en ‘El Gran Chef Famosos’: “Me sentí frustrada” | Latina

Leyla Chihuán llegó a ‘El Gran Chef Famosos’ como reemplazo de Natalia Málaga; sin embargo, jamás imaginó que hasta la receta más sencilla terminaría siendo un calvario para ella. Y es que desde sus primeros días no le fue muy bien, por lo que cayó en la temida sentencia.

Luego de pasar por la noche en la que algunos participantes iban a tener una chance más en la competencia, solo 3 pasaron a la eliminación. En esta ocasión fueron Karina Calmet, Milett Figueroa y Leyla Chihuán. Las tres se enfrentaron en un programa dulce, en el que la primera prueba era hacer los famosos cake pops de las fiestas.

En un inicio, las participantes se mostraron muy tranquilas y confiadas en que lo podían hacer bien, pero pasado el tiempo la situación cambió. Leyla Chihuán parecía estar muy adelantada a comparación de sus compañeras, pero la temperatura le jugó en contra.

En un inicio, tenía la masa muy caliente, por lo que estaba predispuesta a poder romperse. Tras ello, debía bañar los pequeños quequitos con chocolate para luego decorarlos, pero al usar este dulce también caliente y ponerlos sobre los pasteles, ambas temperaturas calientes hicieron que comiencen a deshacerse.

Leyla Chihuán en El Gran Chef Famosos. (Rayo en la Botella)

En ese instante, la exvoleibolista notó que no iba a poder salvar su producto. En un inicio, les indicaron que debían presentar 10, pero con el paso del tiempo y los desechos, notó que no iba a llegar al número indicado. Los minutos pasaban y el tiempo se agotó. Fue ahí que la deportista solo logró poner en su mesa 5 de 10 cakepops para que el jurado lo evalúe.

La reacción de Leyla Chihuán

Luego de haberse terminado el tiempo, el jurado y el presentador notaron la molestia en el rostro de Leyla Chihuán. La excongresista no se veía muy feliz y notaba su frustración por no haber logrado lo que quería. Ante ello, José Peláez le preguntó cómo se sentía luego de este desafío.

“Fatal, muy frustrada, incómoda. La impotencia me está jugando una mala pasada, si hubiera estado en mi casa hubiera lanzado la fuente con todo a donde caiga”, comentó con la voz entrecortada.

Leyla Chihuán se frustró en reto de la noche. (Latina)

Tras ello, señaló que le frustró mucho el hecho de tener que rehacer las cosas porque se le habían dañado y que por el tiempo no pudo completar la tarea, la hizo colapsar.

“Volver a hacer lo que ya hice porque no salió bien, no completar la tarea. Tener las cosas listas y después empezar a decorar y que se me desarmen una por una, sí me puse nerviosa y aumentaba la frustración y el factor tiempo, pues colapsé”, mencionó evidentemente incómoda.

Seguido, recalcó que sabía que la competencia era complicada, pese a ello se mostró muy segura y con ganas de ser la mejor y dar más de lo que le pidieron. Por eso que presentar la mitad no la dejó para nada satisfecha.

Leyla Chihuán en El Gran Chef Famosos. (Latina)

“Yo sé que no es fácil, que nunca lo he hecho y estoy tratando de seguir las indicaciones, pero yo soy así. Cada día quiero ir a más, no me basta, si me dicen 10, quisiera dar 20, pero hacerlo bien. La tarea es 10, no 5. Si hubiera hecho 10 así, me sentiría más satisfecha que lo que estoy ahora”, sentenció.

Finalmente, recalcó que siguió todas las indicaciones con la esperanza de que todo le saliera bien, pero lamentablemente no salió de esa forma. “No sé donde está el error si al principio, en el medio, al final. He tratado de seguir todas las indicaciones y me molesta mucho de que no salga tal cual está en el papel. Porque si sigues todas las indicaciones, como lo he hecho yo, te tiene que salir el producto final bien y esto no está bien”, sentenció.

Lamentablemente, Leyla Chihuán no logró convencer al jurado en la segunda ronda donde debían preparar un cheesecake, esto le costó la permanencia y se convirtió en la siguiente eliminada del concurso.