Alan García habría cumplido 74 años: las polémicas frases de quien gobernó el Perú en dos oportunidades

Alan García postuló cuatro veces a la presidencia quedando como ganador en dos oportunidades.

Alan García Pérez cumplió su propósito de vida: tener un espacio en la historia del Perú. Aunque su mención despierte simpatía en unos y malos recuerdos en otros, lo cierto es que se trata de un figura que será recordada por su paso por la presidencia de la República hasta en dos oportunidades y los cuestionamientos en su contra. A 74 años de su nacimiento todo parece indicar que seguirá protagonizando titulares por muchos años más.

Al tratarse de un figura política, cientos de sus declaraciones han quedado grabadas en la memoria de los peruanos y peruanas. Desde su aparición en el hemiciclo del Parlamento como un joven diputado, pasando por su primer y turbulento gobierno, su exilio en Francia, su segunda llegada a Palacio de Gobierno y su derrota en las urnas fueron el origen de dichos que dieron que hablar a la ciudadanía.

“No es democracia un gobierno con inflación y desempleo” - 3 de octubre de 1983

Alan García llegó a la Cámara de Diputados en 1980 y desde su curul fue crítico del gobierno del expresidente Fernando Belaúnde Terry. El incierto escenario de su segundo gobierno motivaron a García a cuestionar la coyuntura económica del Perú del 83 sin imaginar que sería durante su gobierno que se romperían récords de inflación. La recuperación económica del Perú llegaría una década después.

Alberto Fujimori y Alan García durante el primer gobierno aprista (1985-1990)

“Fuimos ingenuos al apoyar a Fujimori” - 18 de junio de 1994

Las encuestas previas a las elecciones presidenciales de 1990 daban al escritor y opositor del gobierno, Mario Vargas Llosa, como ganador. Aunque no hubo un respaldo público, el gobierno aprista dejó de lado a su candidato y volcó sus esfuerzos para apoyar al desconocido candidato nikkei llamado Alberto Fujimori. Confirmada su victoria, la alianza entre ambos políticos se destruyó.

“No volveré al Perú ni postularé en el 2000″ - 24 de marzo de 1997

Consumada la dictadura de Fujimori, nuevas y viejas figuras políticas se presentaban como alternativa para el retorno de la democracia. Si bien el expresidente Alan García declaró entonces que su nombre no aparecería en la cédula de votación del 2000, su rostro sí apareció en la del 2001. Se trató de una elección fuera de la fecha programada tras la huída y renuncia del líder fujimorista a través de fax.

“Estoy dispuesto a someterme a la justicia para aclarar los delitos que se me imputan” - 4 de abril del 2001

En medio de la campaña electoral, diversos candidatos le recordaron a Alan García los escándalos y presuntos actos de corrupción ocurridos en su primer gobierno. Este dijo que no se opondría a los procesos y si bien cumplió ese aspecto de su promesa, lo cierto es que muchos años después no se sometió del todo a lo señalado por la justicia peruana. Cuando esta decidió detenerlo de manera preliminar en el 2019, prefirió suicidarse.

Alan García fue derrotado en las urnas por Alejandro Toledo (2001), pero obtuvo la victoria en el 2006 frente Antauro Humala.

“Ya está bueno. Estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase. 400 mil nativos no pueden decir a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho de venir por aquí” - 5 de junio del 2009

El segundo gobierno aprista no estuvo libre de escándalos ni conflictos sociales, siendo el más recordado el de Bagua. Un grupo de ciudadanos del departamento de Amazonas tomaron la carretera Fernando Belaúnde Terry sin pensar que recibirían una brutal respuesta de las fuerzas del orden. El saldo fue 33 personas fallecidas, incluidos 23 policías y las declaraciones del presidente que denigraba a los manifestantes.

“Enemigo tengo y de sobre, ex amigos tengo más. Lo terrible es que un político que no tenga poder tenga enemigos ruidosos” - 16 de abril de 2019

En medio de cuestionamientos sobre su vínculo con el megaescándalo de corrupción Lava Jato, el expresidente García brindó una entrevista a RPP Noticias. En dicha conversación cuestionó a quienes intentaron señalarlo de corrupto a su salida del gobierno y durante la campaña presidencial del 2016 en la que quedó en quinto lugar. Horas después, las autoridades llegaron a su hogar para detenerlo sin sospechar que este ya había planeado su muerte.