Danny Rosales confesó que productor de televisión lo humilló y lo hizo llorar. | YouTube.

Hoy en día, Danny Rosales es uno de los actores cómicos más queridos del Perú, pero para llegar hasta ese punto tuvo que soportar más de una humillación, así lo hizo saber durante una entrevista con el canal de Katty Villabobos, ‘Katty con kalle’.

El integrante de ‘JB en ATV’ no solo se refirió al reciente enfrentamiento entre Dayanita y el programa de Jorge Benavides, sino también a sus vivencias como comediante, pasando de ser artista callejero a un canal de televisión que le dio la oportunidad de seguir desarrollándose.

De acuerdo al relato de Danny Rosales, durante su paso por ‘Recargados de Risas’, vivió una de las peores experiencias laborales, al punto de querer renunciar en diferentes ocasiones.

El popular ‘Narizón’ contó que el productor de este programa se molestó con él debido a que no quiso participar en su circo, pues solo le habían ofrecido 500 dólares para participar durante toda la temporada, lo que no consideró una buena oferta, por lo que se fue con Ernesto Pimentel, que le dijo que le pagaría 1.200 dólares, además de permitirle vender su material multimedia.

Danny Rosales.

Desde ese momento, el entonces organizador de ‘Recargados de Risa’, tuvo un trato diferente con él, al punto de no darle muchos papeles dentro del programa, pedirle a los guionistas que poco a poco lo dejen de incluir.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso se dio cuando tuvieron que grabar una escena inspirada en la película ‘La era del hielo’. Según Danny Rosales, el papel que le dieron fue el de la ardilla, el cual no tenía mucha participación más que estar buscando su nuez.

Al verlo vestido de este animal, el productor no solo lo hizo sentir mal al decirle que no era nada gracioso, sino que pidió que lo cuelguen de cabeza para que la escena que tenía se viera mucho mejor, sin importarle poner en riesgo la salud del comediante.

Danny Rosales.

Luego de sufrir esta humillación, Danny Rosales enfureció, al punto de tirar todos sus años de trabajo por la borda con la única motivación de poder golpear a su productor; sin embargo, fue calmado por la madre de sus hijos.

Asimismo, quien era su pareja en ese momento, logró calmarlo y le dijo que aguante unos meses más, hasta que cobre su gratificación del canal y las utilidades, esto debido a que ellos necesitaban el dinero en ese momento.

“Estaba la madre de mis hijos, le conté el problema. Entro y lo primero que hago es desatar mi cólera y eso hizo que me ponga a llorar. Tenía ganar de meterle un puñete. (...) No me importa que no me pague” relató.

Danny Rosales.

De otro lado, el día que no le renovaron contrato, para él fue uno de los mejores días que tuvo, pues sintió que fue liberado y que ahora sí podía dedicarse a lo que quería sin ser objeto de burlas.

Lo volvió a encontrar años más tarde

Cuando pensó que no volvería a ver a este productor, un día se lo encontró en Latina, ofreciendo sus servicios para apoyar en el programa humorístico de Jorge Benavides. Por este motivo, la gerencia del canal llamó a JB, para decirle que podía recibir la ayuda de este señor.

Grande fue la sorpresa de Danny Rosales, cuando vio que estaba pidiendo trabajo en el canal donde él ahora era una estrella, por lo que de inmediato habló con su jefe y le contó todo lo que vivió en el pasado con esta persona.