Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó moción para declarar “persona no grata” a AMLO

La moción contra Andrés Manuel López Obrador pasará al Pleno del Congreso.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró como persona ‘non grata’ al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por sus recientes declaraciones contra la mandataria Dina Boluarte, a quien no reconoce haber asumido las riendas del Poder Ejecutivo tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del año pasado.

Con once votos a favor, uno en contra y tres abstenciones se aprobó la moción presentada por la legisladora María del Carmen Alva (Acción Popular). En el documento se rechaza la manera en que AMLO llamó a Boluarte Zegarra al calificarla como “usurpadora” del actual cargo que, a su juicio, debería estar Castillo Terrones.

Además, se cuestiona que López Obrador no entregue la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú. En lo que va de este año hubo diversos pedidos del gobierno de Boluarte para que lo haga, pero hasta el momento no hay una respuesta.

Hay que mencionar que los otros integrantes del bloque es Colombia y Chile. Este último país ha tratado de ejercer un papel conciliador para superar los impasses diplomáticos entre nuestro país y México sin éxito alguno.

La parlamentaria María del Carmen Alva lidera la Comisión de Relaciones Exteriores. (Congreso)

Lo que sigue en la moción contra AMLO es que pase al Pleno del Congreso de la República. Allí se volverá a discutir nuevamente para que se ratifique o rechazo.

Por la actual correlación de fuerzas políticas, lo más probable es que se apruebe declarar ‘persona no grata’ al presidente mexicano, quien se convertiría en el segundo en tener esta condición tal como sucedió con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien comparó a la Policía Nacional con nazis, además de otras intromisiones que cometió en los asuntos internos, mismo accionar del expresidente boliviano, Evo Morales.

Cabe mencionar que la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) también había presentado una moción para declarar ‘persona no grata’ a AMLO, pero con el añadido de que sea denunciado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las constantes injerencias que comete en la política interna del país, lo que constituye la violación a uno de los principios esenciales del Derecho Internacional y atentando contra la soberanía del Perú.

“Emprendió la difusión de una campaña comunicacional orientada a establecer como verdadera narrativa de victimización, tendenciosa e ideologizada, la cual tiene como objetivo respaldar al golpista Pedro Castillo a fin de restituirlo en la Presidencia, azuzar a nuestra población, incentivar el caos, desestabilizar nuestra democracia y desprestigiar las instituciones del Estado peruano”, menciona el texto.

Patricia Chirinos pide denunciar a AMLO ante la Corte Penal Internacional de Justicia.

“Exhortar (...) a interponer una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, toda vez que el Estado mexicano viola flagrantemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico afectando así los derechos y expectativas del Estado peruano”, se agrega en el documento.

Se sintió halagado

Antes de que se apruebe la moción en el Congreso peruano de declararlo “persona no grata”, AMLO se refirió al respecto en su tradicional conferencia de prensa que realiza a diario. “Para mí es hasta un timbre de orgullo que los que actúan de esa manera me declaren non grato”, dijo.

AMLO dijo “no poder quedarse callado” ante la destitución del expresidente “legítimo y que eligieron los peruanos” que ordenó “la clase gobernante”: “No solo se quedaron con eso, sino que lo encarcelaron ilegalmente. (...) Fue una decisión arbitraria”, reiteró.

“Si me van a declarar non grato, que sepa cuando menos la gente por qué es. (...) Que tengan todos los elementos. Que el pueblo peruano sepa cuál es el argumento que sostengo”, finalizó el jefe de Estado mexicano en su tradicional mañanera.