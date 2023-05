Arcángel envió mensaje a la PNP por intervención: “A mí me hacen eso hasta en el lugar de donde yo vengo”

El cantante estadounidense de ascendencia dominicana se pronunció luego de ser intervenido por la Policía Nacional del Perú en medio de un operativo. Arcángel, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, pasó un incómodo momento tras ser detenido a horas de su concierto, el cual presentó este sábado 20 de mayo en el Estadio de San Marcos.

El video de la intervención no tardó en ser viralizado y logró el rechazo de muchos fans hacia la policía. Mientras algunos lamentaron el mal momento que se le hizo pasar a uno de los máximos exponentes del reggaetón, otros indicaron que solo estaban haciendo su trabajo.

Arcángel se refirió al respecto durante su show. Bastante tranquilo indicó que entiende la labor de la policía y que nada haría que deje de querer al Perú.

“Yo la paso bien cada vez que piso este país, me lo pueden hacer la próxima vez (la detención), que como quiera la voy a pasar cabrón. No tengo problema. Me pueden revisar todas las veces que quieran. Gracias Perú por quererme”, indicó el cantante, logrando emoción a su público.

“Si pensaban que subiendo la noticia me iban a jod**. No, no, no. A un artista como yo, usted no jode su imagen porque yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo. Eso a mí no me jode. A mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Está todo bien. Así que un aplauso para la policía del Perú. Está haciendo su trabajo. Qué bueno”, acotó el artista, quien logró aplausos y ovación de los presentes.

Arcángel siendo intervenido por la policía. (Instagram)

La detención de Arcángel en Perú

Como se sabe, la PNP suele parar vehículos en varias partes de la capital para verificar que todos los documentos. En esta ocasión, las autoridades detuvieron a Austin Agustín Santos, sin imaginar que se trataría del reconocido artista.

Por su parte, el cantante mantuvo la calma y cumplió con entregar sus documentos. además de dejarse revisar por las autoridades.

Arcángel fue intervenido por la PNP. (Captura)

Usuarios indignados con la PNP

A través de las redes sociales, los usuarios se encargaron de viralizar las imágenes, además de rechazar lo ocurrido. En tan solo minutos, el nombre del rapero y compositor se volvió tendencia en Perú.

“Cómo le van a hacer eso a papi Arcángel”, “Cómo van a bajar a Arcángel y revisarlo así. Que vergüenza”, “Dios, que vergüenza lo de Arcángel”, “Estos gorriones”, “Cómo es posible este suceso”, fueron algunos de los explosivos comentarios.

Arcángel es conocido por éxitos como “La jumpa”, “La ocasión”, “Me acostumbré”, entre otros temas que tiene acumulan millones de reproducciones.

Captura.

Captura.

Instagram.