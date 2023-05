Familias homoparentales presentan estudio: 6 de cada 10 han sido discriminadas en la vía pública

Familias homoparentales no son reconocidas en el Perú, lo que limita el acceso a derechos de sus hijos. (La República)

Recientemente la asociación Familias Homoparentales Perú presentó los resultados de un estudio que revela que el 60% de familias diversas han sido discriminadas en espacios públicos. Actualmente, en el Perú existen más de 175 mil familias diversas que, en promedio tienen dos niños, pero estos hogares aún temen revelar su conformación debido a los estigmas.

Además, el 47% de los hijos de estas familias no está afiliado a ningún seguro público, el 36% no está afiliado a ningún seguro particular y un 12% no cuenta con ningún tipo de seguro. En cuanto al aspecto educativo, uno de cada 10 menores ha sido rechazado en un colegio por tener dos mamás o dos papás.

Así lo han revelado durante el evento “Evidenciando el contexto de las familias homoparentales y diversas del Perú”, realizado el último 12 de mayo en el Congreso. En este se presentaron los resultados del estudio “Conociendo a las familias homoparentales y diversas”, elaborado por encargo de la ONG Familias Homoparentales. Se reúnen los datos del 2022.

En la presentación, Luisa Morcos, líder de Relaciones Institucionales de la asociación Familias Homoparentales, exigió al Estado a incluirlos “dentro de un marco legal, que le permita a la Reniec inscribir a nuestros hijos con los apellidos que les corresponde, que se le dé el reconocimiento de ambos padres o madres en su DNI”.

“Somos más de 175 mil familias diversas que vivimos en Perú a quienes no se nos permiten inscribir a nuestrxs hijxs en la RENIEC, inscribirlxs en nuestros seguros de salud, tomar decisiones importantes sobre su bienestar y ni siquiera poder heredarles nuestros bienes”; manifestó Karenina Álvarez, presidenta de la asociación.

También puso sobre la mesa la necesidad de aprobar el matrimonio civil igualitario, ya que esta medida les permitiría registrar su estado civil real en los DNI y, por lo tanto, sus lazos familiares serían reconocidos legalmente. “Existimos y somos reales. Solo de esta forma vamos a poder resolver las brechas existentes que se extienden en la vida de nuestros hijos”, sostuvo Morcos.

Familias homoparentales exigen que se reconozcan sus apellidos en DNI de sus hijos. (Istock)

Más estadísticas preocupantes

Según los datos recogidos por Ipsos, un tercio de los entrevistados señaló que no ha hecho visible a su familia en la escuela y que deben invertir más en centros educativos que brinden espacios seguros para los menores.

Otro problema que enfrentan es que a falta de reconocimiento legal, las familias diversas están recurriendo a crear empresas o figuras jurídicas para traspasar sus bienes a sus cónyuges y/o hijos.

La economía de las familias LGTB+ también se ve afectada por la discriminación y la desigualdad de derechos, pues deben invertir más dinero en ir a otro país para poder casarse e iniciar trámites legales que terminarán en la CIDH para que el Estado Peruano reconozca su matrimonio.

Durante el evento, la Asociación Familias Homoparentales presentó un video como parte de la campaña ‘La prueba que necesitas’, en que hijos de hogares diversos entregan a las autoridades dibujos de sus familias conformadas por dos mamás o dos papás para crear conciencia y hacerse visibles. De esta forma, se busca lograr el reconocimiento de derechos de estos menores que ven afectada su vida cotidiana y en caso de que la madre biológica muera, quedarán doblemente desprotegidos al no haber una ley que le dé la custodia a la otra madre.