“Es un cambio bien drástico”: los comentarios sobre los retoques que se habría hecho la Miss Perú, Camila Escribens

Expertos de la moda califican a la Miss Perú 2023, Camila Escriben. Willax

Un día después de la elección de Camila Escribens como Miss Perú 2023, algunos personajes asociados al mundo de la belleza y la moda asistieron al programa Amor y Fuego de Willax para dar sus comentarios sobre la soberana de la belleza en Perú.

Te puede interesar: Magaly Medina y su dura crítica a Camila Escribens, ‘Miss Perú 2023′: “Ya tenemos Miss Reciclada”

Nicole Akari, asesora de imagen; Eduardo Pérez, médico cirujano; y los gemelos Paletazo, Juan y Miguel Barbarán, lanzaron algunos comentarios positivos y negativos de la nueva representante peruana. Recordemos que este fue el tercer intento de la modelo de 24 años para convertirse en la ganadora del certamen.

Los comentarios giraron principalmente en torno a las mejoras estéticas que se habría realizado Escribens. Incluso el gemelo Miguel se atrevió a decir que Jessica Newton, la promotora del concurso de belleza, lleva a las participantes al cirujano “y le dice ponle esto, sácale esto”.

Camila Escribens ganó el 'Miss Perú' y usuarios le recordaron su escándalo con Anyella Grados.

Akari, por su parte, defendió la elección de Camila. “Desde la vez pasada, siempre dije que esta chica es la perfecta. Vi a todas las candidatas, pero ella resaltaba. No solo por prototipo, por cuerpo, porque sabe manejar el inglés. Para mí estaba impecable, en cuanto a maquillaje, cabello, pasarela”.

Te puede interesar: Fotos y videos de Camila Escribens, la nueva Miss Perú 2023 y representante en el ‘Miss Universo’

Sobre su traje de gala, resaltó al diseñador y aseguró que en todo concurso quien viste de blanco es la ganadora. Pero al ser consultada sobre sus cambios, reconoció: “Sí, definitivamente se hizo cirugía plástica”.

Por su lado, Juan Barbarán fue más duro y afirmó: “Voy a decir algo que no me compete, porque soy estilista y no cirujano. Para mí ella es una versión de Paula Manzanal en el rostro. Era otra persona. Pero fue drástico su cambio”, comentó el gemelo.

Te puede interesar: Camila Escribens ganó el Miss Perú 2023: así fue la ‘versión flash’ que coronó a la nueva reina de belleza

Una voz más autorizada en cuanto a operaciones estéticas es la del médico Eduardo Pérez. Sobre Camila Escribens dijo que es una chica guapa, en la que se ven algunos cambios definidos.

Camila Escribens, la nueva Miss Perú 2023

“Por ejemplo, a la nariz le han marcado el dorso, hay una técnica para definir las líneas. Ha pasado por un cambio muy bonito. Pero el labio superior lo tiene demasiado grande, a mi gusto. La proporción no está respetándose. Siempre tiene que ser el labio inferior más grande que el de arriba. Para que se vea armonía y naturalidad. Se ven carnosos ambos labios. Y tiene una definición de pómulos sumamente marcadas”, aseveró el cirujano.

Al ver una foto antigua, comentó que antes tenía la punta de la nariz más baja, tenía más cachetes y mejillas, y no tanto mentón. “Como decían los gemelos es un cambio bien drástico. El pokemón evolucionó a algo mucho mejor. Ahora está regia”, sostuvo. Reconoció que los retoques están bien hechos y le quedan bien. Pero a su gusto, el mentón le han puesto demasiado.

Enseguida, ratificó que dentro de todas las chicas que postularon al certamen, a Camila los cambios se le ven mucho mejor. Y dejó en claro que todas las concursantes tienen cambios. En tono de broma, dijo que también debería premiarse a los cirujanos. “Debimos haber desfilado”, apuntó.

Al momento de calificarla con el tradicional paletazo, uno le dio la nota de nefasta, otro más o menos, otro mal y otra bien.

Camila Escribens fue la acreedora de la corona del 'Miss Perú 2023', diseñada por el artista orfebre venezolano Alejandro Arraiz.

Críticas a la organización

A su turno, el gemelo Juan dijo como estilista que el cabello de Camila es muy bueno. Pero sobre su figura, arremetió: “No tiene cuerpazo. Ahorita la chica tiene repechaje para una corona. Son cinco años”.

Agregó que es guapa, y que le gusta cómo lleva bien el pelo negro, típico de la mujer peruana. “La niña está divina, pero si hablamos de un certamen que valga la pena, a la niña la ha hecho papilla. Muchos seguidores han criticado los 40 minutos del certamen”, precisó.

Camila Escribens se convirtió en la nueva Miss Perú 2023. | América Televisión.

A manera de crítica a la organización, dijo que la diferencia es que antes le daban el prime time, “pero como muchos piensan que está arreglado le quitan emoción”.

Calificó a esta edición de Miss Perú como la peor y la más nefasta, porque fue emitida dentro del programa Esto es Guerra y apenas duró alrededor de 40 minutos. “La primera y quiero pensar que la última edición tan espantosa. No me gustó nada”, refirió.