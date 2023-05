Liga 1: ¿Qué árbitros sacaron más tarjetas en lo que va del Torneo Apertura?

El árbitro Diego Haro fue el encargado de dirigir el partido válido por la fecha 6 entre Alianza Lima vs César Vallejo. (conar.peru)

Acumulación de tarjetas amarillas, expulsiones en exceso o injustificadas, jugadas polémicas no cobradas y un largo etcétera son algunas controversias que han ocurrido en el Torneo Apertura 2023. Ello provocó que los clubes presenten diversos documentos ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), sin embargo nunca han podido prosperar los reclamos.

Te puede interesar: La Liga 1 de Perú figura entre los campeonatos con mayor valor en Sudamérica

En el partido por la fecha 13 entre Alianza Lima y Unión Comercio, Diego Haro decidió sancionar con la máxima pena a Christian Cueva al final del encuentro debido a que según declaraciones del jugador, el asistente le dijo al referí principal que lo había insultado, pero ‘Aladino’ desmintió el hecho. Es por ello que, Alianza Lima decidió apelar a la sanción, pero aún así Cueva no pudo participar del siguiente partido.

En el cotejo entre Alianza Atlético vs Universitario válido por la fecha 2 dirigido por Augusto Menéndez también vivió una polémica con una gran cantidad de expulsados y reclamos que terminó con la derrota del club ‘crema’ al tener 5 jugadores que vieron la tarjeta roja y uno de ellos, Nelson Cabanillas terminó saliendo de la cancha por aplaudir al juez de línea.

Te puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Alianza Lima ante César Vallejo

En el caso del encuentro entre Alianza Lima ante Deportivo Municipal dirigido por Edwin Ordoñez dejó varios errores arbitrales que le terminó dando la ventaja al equipo ‘íntimo’ que le sacó 8 puntos de ventaja a Universitario que se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con una jugada al final del segundo tiempo luego del gol que marcó Carlos Zambrano tras un claro offside de Hernán Barcos.

Segundo gol de Carlos Zambrano debió anularse por posición adelantada de Hernán Barcos.

Árbitros que sacaron más tarjetas en la Liga 1

1. Diego Haro

Te puede interesar: Liga 1: programación de la fecha 16 del Torneo Apertura

En primer lugar está, Diego Haro Sueldo es un árbitro internacional FIFA desde el 2013, participó en la Copa Mundial Sub 20 del año 2017. En la presente temporada del Torneo Apertura ha dirigido 9 partidos, ha amonestado con 75 tarjetas en total: 65 amarillas y 10 tarjetas rojas.

El juez ha conducido el Universitario vs Cantolao, Cienciano vs Cusco FC, Universitario vs Melgar, A. Grau vs Municipal, Sport Huanvayo vs Alianza Lima, Deportivo Garcilaso vs Universitario, Sporting Cristal vs Sport Boys, Unión Comercio vs Alianza Lima y Mannucci vs Atlético Grau.

2. Edwin Ordóñez

Edwin Ordóñez estuvo en una terna arbitral por primera vez en un partido en el 2016. En el 2022, dirigió el partido amistoso entre Perú y Uruguay sub 20. En la Liga 1 2023, ha dirigido 8 partidos, donde ha sancionado con 58 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas.

Estuvo presente en el Atlético Grau vs FBC Melgar, Mannucci vs Sporting Cristal, Sport Huancayo vs Cienciano, Cienciano vs Unión Comercio, Atlético Grau vs Alianza Lima, Municipal vs Universitario, Sport Huancayo vs Atlético Grau y Alianza Lima vs Deportivo Municipal.

3. Augusto Menéndez

El árbitro FIFA tuvo su debut en el torneo nacional en el 2016, dirigió el partido sub 20 entre Perú vs Colombia el año pasado y también estuvo presente en el campeonato Sudamericano Sub 20 2023. En el actual Torneo Apertura ha dirigido 7 partidos con 50 tarjetas amarillas y 7 tarjetas rojas.

Ha sido réferi en los encuentros entre Alianza Atlético vs Alianza Lima, Atlético Grau vs César Vallejo, Universitario vs Alianza Lima, César Vallejo vs Mannucci, Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal y Binacional vs UTC y Alianza Atlético vs Universitario.

4. Jesús Cartagena

Jesús Cartagena también hizo su debut en el 2016. En el torneo nacional ha dirigido 8 partidos, en el que sacó 40 tarjetas amarillas, 5 tarjetas rojas en los encuentros entre: Cusco Sport Huancayo, Sporting Cristal vs Melgar, Cantolao vs Cusco FC, UTC vs Alianza Lima, ADT vs César Vallejo, Cusco FC vs Binacional, Melgar vs Cienciano y Unión Comercio vs Sporting Cristal.

5. Kevin Ortega

Kevin Ortega Pimentel es un árbitro de Primera División y es internacional FIFA desde el año 2019 y es uno de los árbitro más jóvenes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con 32 años. Ha dirigido amistosos Sub 20, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y en la Liga 1 de esta temporada el colegiado ha sido parte del cuarteto arbitral en 8 partidos, donde amonestó con 40 tarjetas amarillas y 1 roja.

Condujo los partidos ante Sporting Cristal vs Alianza Lima, Unión Comercio vs Universitario, Alianza Lima vs Cusco FC, UTC vs Melgar, Universitario vs Cienciano, Alianza Lima vs Cantolao, Universitario vs Sporting Cristal y Atlético Grau vs Cusco FC.

6. Joel Alarcón

Joel Alarcón tuvo su debut en el 2014 ha sido parte de la terna arbitral en partidos amistosos Sub 20 y en el torneo nacional ha dirigido 11 partidos, con 29 tarjetas amarillas y 3 tarjetas rojas.

Condujo los cotejos entre Deportivo Municipal vs Mannucci, Alianza Lima vs Sport Boys, Cusco FC vs Unión Comercio, Binacional vs Universitario, Sport Boys vs Alianza Atlético, Alianza Lima vs Cienciano, ADT vs Cusco FC, Cantolao vs Mannucci, Sport Boys vs Universitario, Cienciano vs Deportivo Garcilaso y Binacional vs ADT.