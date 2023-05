Defensor del Pueblo: Se necesitan el voto de 87 congresistas para elegir al nuevo representante

El Congreso de la República elegirá al nuevo defensor del Pueblo entre Jorge Rojas y Josué Gutiérrez | Infobae

En medio de críticas al proceso de elección de candidatos, el Congreso de la República elegirá hoy al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo entre Jorge Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez Cóndor, y se requiere que uno de ellos cuente con el apoyo de, al menos, 87 congresistas.

La Constitución Política y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo establece que, en una sesión plenaria, será elegido el candidato que obtenga el voto favorable de los dos tercios (2/3) del numero legal de congresistas, es decir 87 de 130 votos.

Mediante una circular, la Oficialía Mayor del Congreso de la República citó a los parlamentarios a la reunión del Pleno de hoy. En el referido documento, se le invoca a los congresistas a “tomar las providencias del caso que garanticen su participación en la referida sesión, sea presencial o virtual”.

Cabe precisar que esta es la tercera vez que se intenta seguir adelante con la elección de un defensor del Pueblo en un proceso que ha sido calificado por diferentes instituciones como “poco confiable” o “preocupante”.

Votos divididos

Mientras algunas agrupaciones parlamentarias dijeron preferir votar en contra o abstenerse, hasta el momento la preferencia de la votación del nuevo defensor del Pueblo está sobre el exparlamentario Josué Gutierrez.

Al respecto, la portavoz alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo que su agrupación aún no ha adoptado una posición en conjunto. Sin embargo, a título personal, adelantó que no respaldará a ninguno de los candidatos. “Esta elección no garantiza que la Defensoría del Pueblo mantenga su autonomía”, refirió.

La Oficialía Mayor del Congreso de la República citó a los parlamentarios a la reunión del Pleno de hoy para elegir al nuevo defensor del Pueblo | Infobae

Desde Perú Bicentenario, el congresista Guido Bellido dijo que todavía no se han reunido para tomar una postura como bancada y minimizó los cuestionamientos a Gutiérrez por haber sido cercano a Vladimir Cerrón. “Las personas siempre van a tener cercanía a un partido”, expresó.

A su turno, los voceros de las bancadas del Bloque Magisterial y Acción Popular refirieron que sus agrupaciones inicialmente han decidido apoyar a Rioja.

Por su parte, los congresistas de Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú se reunirán horas antes de la votación para definir sus posturas. Mientras que Fuerza Popular anunció que sus integrantes votarán de forma independiente.

Los candidatos

El pasado 18 de abril la comisión especial encargada del proceso de selección de candidatos aprobó presentar una terna de tres postulantes según el orden de mérito: Pedro Cartolín Pastor, Jorge Luis Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez Cóndor. Días después, Cartolín presentó su renuncia irrevocable a seguir siendo parte del proceso por razones “estrictamente personales y profesionales”.

Jorge Rioja fue propuesto por las bancadas de Acción Popular y el Bloque Magisterial. Es un constitucionalista, doctor en Derecho y labora actualmente en el Congreso como especialista en el tema de Participación Ciudadana, además de ejercer la docencia en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Gutiérrez Cóndor, candidato de Perú Libre, es abogado y fue congresista entre los años 2011 y 2016, electo por el Partido Nacionalista Peruano. Actualmente labora en el Parlamento Nacional y ha sido defensor legal del exgobernador de Junín y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.

¿Quién es el actual defensor del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo es dirigida interinamente por Eliana Revollar Añaños, quien asumió el rol tras la renuncia de Walter Gutiérrez en el 2022, al haberse extendido su mandato de 5 años, conforme lo dispone la ley. Revollar aseguró que va a entregar la Defensoría del Pueblo a la persona que sea elegida en el Poder Legislativo.

La abogada Eliana Revollar viene cumpliendo el rol de defensora del Pueblo interina desde el 2022.

“Desde el 30 de abril de 2022 que asumo, tengo la responsabilidad de que haya una elección y eso lo digo interna y externamente. Voy a entregar esta institución al defensor elegido. Hay una obligación legal y constitucional que le corresponde llevar a cabo al Congreso de la República con una votación calificada de 87 votos. Esto está en curso”, manifestó.

En ese sentido, la defensora interina aclaró que la institución que lidera va a seguir desarrollando su función con autonomía, con independencia y cumpliendo el mandato que tiene.