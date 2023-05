Hildebrandt calificó de “miserable” a Dina Boluarte por culpar a Pedro Castillo de las muertes en las protestas

César Hildebrandt cuestionó a la presidenta Dina Boluarte.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, lanzó una grave acusación el último sábado contra Pedro Castillo. Durante la ceremonia de implementación de las campañas “Perú Limío-Chuya Chuya Perú” y la “Gran Cruzada Verde” Manchay 2023, señaló que el exmandatario era el responsable de las más de 50 muertes que se dieron durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año a pesar de que ya no estaba en el poder por su fallido autogolpe de Estado.

“No vamos a detenernos con aquellas provocaciones que manda Pedro Castillo, que vienen pagados algunas personas con dinero ilegal y no son de acá. Nosotros ya sabemos: a donde vamos, nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y la minería ilegal. No les vamos a hacer caso. Nosotros seguimos trabajando”, afirmó en compañía de más ministros de Estado.

“Hemos vivido momentos políticos muy tristes y con una tremenda violencia. Yo les pregunto: ¿Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año a quién beneficiaba? ¿A este Gobierno de una mujer andina o a Pedro Castillo? Pues a Castillo Terrones”, agregó. “El asesino sentado en la Diroes es Pedro Castillo. Es el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política que lamentamos tremendamente”, anotó.

Al respecto, las declaraciones de Boluarte Zegarra fueron comentadas por César Hildebrandt. En su tradicional pódcast de los lunes señaló que la actitud de la mandataria de evadir cualquier responsabilidad política al echarle la culpa a Castillo Terrones, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, es de una “cobardía total”.

La presidente de la república sostuvo que el exdignatario interfiere con las actividades de Palacio de Gobierno. (TV Perú)

“Resulta ya no pintoresco, sino de una cobardía moral gigante llamar a Castillo el responsable de las muertes —de las 50 muertes—, llamar a Castillo, el asesino de las 50 muertes, el perpetrador de las 50 muertes que solamente pueden ser atribuidas políticamente hablando a ella y a Otárola”, refirió.

En esa línea, Hildebrandt calificó como “miserable” a Boluarte por sus declaraciones. “No se puede ser tan miserable, tan cobarde, tan huidizo, tan criollazo, la típica del ‘no yo no fui, fue él’”, enfatizó. “Pero él no dio la orden de disparar, señora Boluarte. No puede usted decir que es una dama si hace cosas como esa. No, no, la entereza es una virtud que se aprecia mucho. La entereza, la fuerza, la dignidad, la gravedad del cargo. No, ella es cualquier cosa, qué pena, da vergüenza”, agregó.

El director del semanario Hildebrandt en sus Trece consideró que la presidenta Boluarte se encuentra muy mal aconsejada por sus asesores al tratar de responder a los graves cuestionamientos que se le hace por la violenta respuesta que tuvo su gobierno frente a las protestas que se dieron en el inicio de su gestión tras el fallido golpe de Castillo. Como es público, la represión militar y policial ha sido incluida en recientes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional que han concluido que hubo graves violaciones a los derechos humanos.

“‘El asesino es él’. Hombre, no, los asesinos seriales fueron los que dispararon, pero el problema es: ¿quién autorizó que se disparara a gente que inclusive no tenía que ver con las tomas de los aeropuertos? Gente que ha muerto por estar ahí y algunos de ellos por socorrer a los caídos. Que usted esté mal aconsejada, aconsejada por auténticos forajidos de la política, no la va a eximir, señora Boluarte. No la va a exonerar de lo que viene, no importa lo que diga, no importa cuánto trasgreda usted los límites de la política y de la verdad, el juicio que viene y viene”, anotó.